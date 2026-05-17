Ευχαριστήριο προς τους γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και βαθιά ευγνωμοσύνη θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ρίο «Παναγία η Βοήθεια».

Απευθύνω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον κύριο Αλεξόπουλο παθολόγο, στην κυρία Λίγκα αιματολόγο και στην νεφρολόγο κυρία Φύσσα. Ιδιαίτερα απευθύνω την ειλικρινή μου εκτίμηση και τις θερμές μου ευχαριστίες στον κύριο Καρύδη Νικόλαο καθηγητή-γενικό χειρούργο όπου με την μεγάλη του επιστημονική κατάρτιση, την αφοσίωση και την ανθρωπιά που επέδειξε συνέβαλλε καθοριστικά στην αντιμετώπιση προβλήματος του συζύγου μου. Η καθημερινή του ενημέρωση και η προσφορά του μας γέμισε με αίσθημα ασφάλειας και ελπίδας. Ο ακέραιος χαρακτήρας του, η υπευθυνότητά και η ανθρώπινη ευαισθησία του μας ενέπνευσαν ηρεμία και σιγουριά στο πρόβλημα του συζύγου μου. Σε μια περίοδο δοκιμασίας η παρουσία όλων σας υπήρξε καθοριστική. Δεν προσφέρατε μόνο ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου αλλά και ανθρώπινη ζεστασιά και ελπίδα στοιχεία ανεκτίμητα για κάθε ασθενή.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλα όσα κάνατε για τον σύζυγο μου Τηλιγάδα Σωτήριο (κάτοικος Αγρινίου).Η συνέπεια σας στη δουλειά και η ανθρωπιά σας είναι αξίες κάθε εκτίμησης. Το έργο σας είναι πολύτιμο και αξίζει κάθε αναγνώριση.

Επίσης να ευχαριστήσω το νοσηλευτικό προσωπικό της νεφρολογικής κλινικής και της μονάδας νεφρού. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το νοσηλευτικό προσωπικό της Α’ Χειρουργικής κλινικής όπου με την επαγγελματική τους κατάρτιση, την φροντίδα, την ευγένεια που μας παρείχαν τιμούν το λειτούργημα τους και τους εύχομαι να συνεχίσουν έτσι! Καθώς διανύουμε μια εποχή όπου η υγεία δοκιμάζεται είναι παρήγορο να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν επαγγελματίες υγείας που τιμούν το λειτούργημά τους με αφοσίωση και ανθρωπιά.

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς και σας εύχομαι να συνεχίσετε το πολύτιμο έργο σας με δύναμη και υγεία.

Με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη

Τηλιγάδα Μαρία

(σύζυγος ασθενούς Τηλιγάδα Σωτήρη)

(κάτοικοι Αγρινίου)