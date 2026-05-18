Το Ρωμαϊκό Ωδείο, το Υπουργείο Πολιτισμού, ο συμπολίτης Υφυπουργός και η «ξεβράκωτη» αλήθεια

Τα δεδομένα:

Πρώτο:

Πριν λίγους μήνες ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η πολύ μεγάλου κόστους, εκτεταμένη ανάπλαση και συντήρηση του Ρωμαϊκού Ωδείου της Πάτρας. Έγιναν και εγκαίνια, με όλη την προβλεπόμενη επισημότητα, με όλη την προβλεπόμενη κυβερνητική προπαγάνδα, με τις προβλεπόμενες επίσης, παράπλευρες επιθέσεις, στον «πραγματικό εχθρό», στον Δήμο Πατρέων και την Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Δεύτερο:

Εδώ και μήνες ο Δήμος Πατρέων έχει ζητήσει με επιστολή του την παραχώρηση του Θεάτρου για τον προγραμματισμό των παραστάσεων και εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ του Δήμου Πατρέων.

Τρίτο:

Με μεγάλη καθυστέρηση, θα λέγαμε στα όρια της αδιαφορίας, μόλις πριν λίγες μέρες, το Υπουργείο απάντησε λέγοντας, ότι το Ρωμαϊκό Ωδείο δεν θα παραχωρηθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία του χειμώνα!! Θα χρησιμοποιηθεί λένε, μόνο για περιορισμένες εκδηλώσεις. Άραγε, μόνο του Υπουργείου Πολιτισμού και ημετέρων φορέων;

Παρατήρηση:

Αν από τις παραστάσεις, μπορεί να προκληθεί κίνδυνος ή για το Θέατρο ή για τους θεατές, τότε ο ίδιος κίνδυνος υπάρχει από όλες τις παραστάσεις! Όχι μόνο από τις παραστάσεις του Δήμου Πατρέων! Η αλήθεια είναι, ότι η απάντηση του Υπουργείου για τεχνικά προβλήματα δεν μας πείθει. Όχι μόνο γιατί μόλις παραδόθηκε ένα ακριβό έργο ανακαίνισης,(αν είναι αλήθεια, θα γελάνε και οι πέτρες του Ωδείου), αλλά και γιατί τα τεχνικά προβλήματα δεν κατονομάζονται, δεν περιγράφονται, δεν υπάρχει λέξη για το πως και πότε θα αποκατασταθούν και επίσης γιατί αυτά τα προβλήματα δεν εμποδίζουν «μερικές» παραστάσεις.

Η προφανής αλήθεια που αντιλαμβανόμαστε εύκολα, είναι ότι ο συμπολίτης Υφυπουργός Πολιτισμού, έχει εκπαιδευτεί, έχει δώσει εξετάσεις και στα ψεύδη και στις επιθέσεις εναντίον του Δημάρχου. Πολλές φορές μέχρι τώρα! Το ότι δεν παραχωρεί το Ωδείο, δυσκολευόμαστε να το αποδώσουμε σε άλλη αιτία, μάλλον είναι μέρος της ίδιας πολιτικής. Της εμμονικής εμπάθειας, της συνεχούς επίθεσης στην πρόοδο της πόλης, στην αισθητική και το μέλλον της, στον πολιτισμό και τις αξίες της, στην ευημερία των πολιτών της, σε κάθε ιδέα και πρόοδο!

Θα έπρεπε οι Δημοτικές παρατάξεις να έχουν ευθύνη και ευθιξία για να καταγγέλλουν την μίζερη εκδικητικότητα, την τυφλή και γενικευμένη κυβερνητική επίθεση των τελευταίων ημερών. Εναντίον της πόλης, των δημοτών της, εναντίον των στρατηγικών επιλογών της. Θα έπρεπε να είναι θέμα αρχής και δημοκρατίας.

Αν μη τι άλλο, όσοι αισθάνονται, ότι δεσμεύονται από συνέπεια και δημοκρατικές αρχές, πρέπει να σπεύσουν να ξεχωρίσουν! Η πόλη μας δικαιούται να καθορίζει το μέλλον της, η χώρα και ο λαός μας, οφείλει να διακρίνει τους εχθρούς του!