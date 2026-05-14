Με θεσμική ευθύνη απέναντι στον κυβερνητικό διασυρμό του Συντάγματος

Μία ιστορική θα τολμούσα να πω κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με θέμα τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Πριν όμως περάσουμε στο θέμα χρειάζεται μια διευκρίνηση. Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης να φέρουν στην επικαιρότητα ζήτημα Συνταγματικής Αναθεώρησης έχει διάφανα κίνητρα. Θέλουν να διώξουν από την επικαιρότητα θέματα όπως οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ που τους αποδομούν και τους τσουρουφλίζουν και νομίζουν πως γι’ αυτό είναι κατάλληλο το Σύνταγμα.

Αυταπατώνται οικτρά. Η αναθεώρηση του Συντάγματος για κομματικούς λόγους συνιστά θεσμική εκτροπή κι ούτε μπορεί να μπει στην ίδια ζυγαριά με τα σκάνδαλα.

Το ΠΑΣΟΚ προσέγγισε το ζήτημα σε δύο επίπεδα, πρώτον, αποκαλύπτοντας τις κυβερνητικές σκοπιμότητες και δεύτερον με τη θεσμική σοβαρότητα που το διακρίνει, ετοιμάζοντας ένα πλήρες σχέδιο Αναθεώρησης Μια Αναθεώρηση που θα στηριχθεί σε τρεις πυλώνες.

Ο πρώτος αφορά τα δικαιώματα που ανταποκρίνονται στην εποχή μας. Ο δεύτερος πυλώνας σχετίζεται με τους θεσμούς, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ενώ ο τρίτος έχει σχέση με τις αλλαγές που αφορούν στη διαδικασία της αναθεώρησης.

Ανάμεσα στις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων, είναι η αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε τη διαδικασία δίωξης των υπουργών να αναλαμβάνει ειδικό συμβούλιο και αν η υπόθεση φθάσει στο ακροατήριο, η δίκη να διεξάγεται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.

Επίσης σημαντική θεωρείται και η αναθεώρηση του άρθρου 90, προκειμένου να μεταφέρεται η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης σε ειδική μεικτή 19μελή επιτροπή. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα αποφασίζει κατά πλειοψηφία και θα αποτελείται από μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας, δικαστές και μέλη της νομικής κοινότητας. Παράλληλα, θα υπάρχει και η συνταγματική κατοχύρωση της τετραετούς απαγόρευσης ανάληψης δημόσιων θέσεων ευθύνης από αφυπηρετήσαντες δικαστικούς λειτουργούς.

Πριν κλείσω θα διατυπώσω μια μόνο απορία. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει μεταξύ άλλων την ενίσχυση των θεσμών διαφάνειας. Αυτοί που καταρράκωσαν κάθε θεσμό αναλαμβάνουν τώρα να τους αναστηλώσουν.

Θυμίζουν αυτόν που αφού πρώτα σκότωσε τη μάνα του μετά ζητούσε επιείκεια επειδή είναι ορφανός.