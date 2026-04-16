Αυτά είναι τα ποσά που θα πληρώσουν φέτος όσοι κάνουν ρευματοκλοπές

Σε νέα απόφαση σχετικά με το έξτρα κόστος ηλεκτρικού ρεύματος που θα πληρώσουν όσοι διαπράττουν ρευματοκλοπές προχώρησε η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, με βάση τα όσα εισηγήθηκε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ την Τρίτη, 14 Απριλίου.

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις των προηγουμένων ετών, οι παραβάτες θα χρεώνονται την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στο διπλάσιο για τις ποσότητες που διαπιστώθηκε ότι έκλεψαν. Εξαίρεση αποτελούν οι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) που χρεώνονται με +50% για τη ρευματοκλοπή.

Έτσι, για το φετινό έτος η τελική χρέωση μαζί με το πρόστιμο ανέρχεται στα 56,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τους οικιακούς και στα 59,8 λεπτά για τους μη οικιακούς καταναλωτές που διέπραξαν το συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα.

Στην περίπτωση των κατηγοριών του ΚΟΤ, η Α’ θα χρεώνεται 25,8 λεπτά, η Β’ 35,7 λεπτά και η Γ’ 22 λεπτά.

Παράλληλα, διευκρινίζεται το διαχειριστικό κόστος της ρευματοκλοπής: Στις μονοφασικές παροχές της Χαμηλής Τάσης ανέρχεται σε 294 ευρώ χωρίς αντικατάσταση μετρητή και σε 407 ευρώ με αντικατάσταση. Αντίστοιχα, σε τριφασική παροχή ΧΤ τα αντίστοιχα ποσά είναι 330 και 461 ευρώ. Τέλος, σε παροχές της Μέσης Τάσης φτάνουν τα 365 και 662 ευρώ.

Αξίζει να προσθέσουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ πρότεινε πρόσφατα αλλαγές στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου αναφορικά με τους ελέγχους και τις υπόλοιπες διαδικασίες.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι οι έλεγχοι θα μπορούν να γίνονται από αναδόχους και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να βρεθεί ο Χρήστης της παροχής, ο έλεγχος διεξάγεται απουσία του.

Επίσης, τα ευρήματα της ρευματοκλοπής φωτογραφίζονται με καταγραφή τοποθεσίας, ημερομηνίας και ώρας (με χρήση μεταδεδομένων αρχείων εικόνων). Οι φωτογραφίες συλλέγονται και φυλάσσονται σε ψηφιακή πλατφόρμα τους Διαχειριστή έως ότου η υπόθεση τελεσιδικήσει, είναι δε διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον Χρήστη ή/και από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

Μια ακόμη αλλαγή αφορά στο ισχύον καθεστώς μέχρι την τακτοποίηση της οφειλής ή μέχρι τυχόν την αναγνώριση ανυπαρξίας της ως άνω οφειλής με τελεσίδικη δικαστική απόφαση πολιτικού δικαστηρίου ή μέχρι την έκδοση τυχόν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, που απορρίψει αγωγή του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ για την διεκδίκηση της ως άνω οφειλής.

πηγή newsit.gr