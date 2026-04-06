Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 7 Απριλίου 2026.

Κριός

Έχοντας τους στόχους σας πάντοτε κατά νου, χειριστείτε τις υποθέσεις σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να σας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη τους. Μην χάνετε τον προσανατολισμό σας, παρασυρμένοι από τον ρυθμό της μέρας. Θα πρέπει επίσης να αναζητήσετε τρόπους σύνδεσης της καθημερινής σας ζωής με το πιο πνευματικό κομμάτι της ύπαρξης σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να ισορροπήσετε πνευματικά και να επιτύχετε όσα ονειρεύεστε.

Ταύρος

Η συσσωρευμένη ένταση της στιγμής μπορεί να σας οδηγήσει σε απρόβλεπτες συμπεριφορές, ξεσπάσματα αλλά και απότομες ή απερίσκεπτες αλλαγές κατεύθυνσης, ακόμη και σε ατυχήματα. Αποφύγετε συγκρούσεις με άτομα του περιβάλλοντός σας, γιατί μπορούν πολύ εύκολα να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο και να δημιουργηθούν καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε τελεσίδικη διακοπή σχέσεων. Δεν είναι η κατάλληλη εποχή για ριζικές αλλαγές και πειραματισμούς στην ζωή σας, εκτός και αν αυτές σας επιβληθούν.

Δίδυμοι

Θα εκνευριστείτε γιατί κάποιες αναποδιές και καθυστερήσεις θα σας δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα σε εργασιακό επίπεδο. Ελέγξτε τις αντιδράσεις και τα νεύρα σας, γιατί θα επιβαρύνετε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Μην φορτώνεστε και με νέες αρμοδιότητες, γιατί η καθημερινότητα σας δεν αντέχει επιπλέον φόρτο εργασίας. Αναζητήστε την χαρά σε όσα καλά έχετε και μην γίνεστε πλεονέκτες…

Καρκίνος

Χωρίς να το συνειδητοποιείτε είστε σε αναζήτηση συντρόφου! Μην συμβιβάζεστε με τίποτε λιγότερο από τα όνειρα σας και μην αφήνετε να σας παρασύρουν οι γύρω σας, επηρεάζοντας τις επιλογές σας. Καινούργιες προοπτικές ανοίγονται μπροστά σας και αν δεν δειλιάσετε ή δεν κάνετε πίσω από έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες σας, θα καταγράψετε σημαντικές επιτυχίες στο μέλλον.

Λέων

Κάποιες καταστάσεις θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να τις χειριστείτε με προσοχή για να μην βλάψετε τις σχέσεις σας. Φανείτε λογικοί, επενδύστε στην διπλωματία και αποφύγετε να είστε κατηγορηματικοί στις απόψεις σας. Πολλές αμφιβολίες και ένας πεσιμισμός σας ταλαιπωρούν και δεν σας αφήνουν να επικεντρώσετε την προσοχή σας στα σημαντικά που συμβαίνουν.

Παρθένος

Η προσοχή σας είναι στραμμένη στην δουλειά και τα οικονομικά σας, οι εξελίξεις της μέρας όμως θα σας φέρουν ένα νέο συναίσθημα! Μπορεί να μην είναι τα χρήματα που θα θέλατε να σας φέρει η τύχη, σε κάθε περίπτωση όμως κακό δεν το λες… Κάποιες μικρές ενοχλήσεις από άποψη υγείας θα σας προβληματίσουν, δεν πρόκειται όμως για κάτι σημαντικό. Μην τους δίνετε σημασία και ασχοληθείτε με πιεστικές υποθέσεις που δεν μπορούν να περιμένουν.

Ζυγός

Θα χρειαστεί αρκετή προσοχή σήμερα σε ζητήματα νομικής φύσης ή σε ταξίδια. Δώστε την δέουσα προσοχή στις ειδήσεις που λαμβάνετε από το εξωτερικό, ειδικά εάν αφορούν τις δραστηριότητες σας. Μια συναλλαγή που αναβαλλόταν συνεχώς για λόγους που δεν μπορούσατε να ελέγξετε, τώρα μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Σκορπιός

Θα προσπαθήσετε σήμερα να μάθετε τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη σας, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Η διαίσθηση σας, σας οδηγεί προς την σωστή κατεύθυνση και οι αποδείξεις δεν θα αργήσουν να φανούν… Ερωτικά ζείτε μια κατάσταση έντονου πάθους και αμοιβαίας επικοινωνίας, που είναι δύσκολο να την εξηγήσετε.

Τοξότης

Θα πρέπει να αποφεύγετε σήμερα τις βιαστικές κινήσεις, την ματαιοδοξία και την αταξία στις υποθέσεις σας, να χρησιμοποιείτε τους χρηματικούς σας πόρους με φειδώ και να φέρεστε στους ανθρώπους με αξιοπρέπεια. Δεν θα λείψουν όμως και οι ευχάριστες εκπλήξεις, όπως είναι μια πιθανή γνωριμία, εάν είστε αδέσμευτοι και αναζητάτε το άλλο σας μισό. Προγραμματισμένα ταξίδια, διαπραγματεύσεις ή συμφωνίες μπορεί να παρουσιάσουν εμπόδια ή να αναβληθούν, οπότε θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για πάν ενδεχόμενο.

Αιγόκερως

Σήμερα ανεβάζετε ταχύτητες για να καταφέρετε όλα εκείνα που θα πρέπει να ολοκληρωθούν ή να μπουν στην σειρά. Θα σας εκνευρίζουν ωστόσο οι γύρω σας, που δεν θα ακολουθούν τους ξέφρενους ρυθμούς σας. Δεν θα χάνετε την ευκαιρία να υπενθυμίζετε σε κάποιον να αναλάβει τις ευθύνες του ή να κυνηγήσει προθεσμίες που λήγουν, είτε πρόκειται για συνεργάτες, είτε για το ταίρι σας. Ίσως να μην καταφέρετε ωστόσο να έχετε τα γρήγορα αποτελέσματα που προσδοκάτε, γιατί πολλά πράγματα χρειάζονται χρόνο για να γίνουν.

Υδροχόος

Οι πλανητικές επιρροές σήμερα θα φέρουν σύντομα αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. Προσπαθήστε να προωθήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια και την κοινωνική σας άνοδο. Από αισθηματικής πλευράς τα πράγματα είναι καλύτερα και η αισιοδοξία θα επανέλθει σύντομα στην καρδιά σας. Επωφεληθείτε από την εύνοια της σημερινής μέρας και ταχτοποιήσετε μια οικονομική σας υπόθεση

Ιχθείς

Η δημιουργικότητα σας φαίνεται να έχει χαθεί προσωρινά και η αυτοπεποίθηση σας είναι σε χαμηλά επίπεδα. Πιστέψετε στον εαυτό σας και στις ικανότητες σας για να πάτε μπροστά. Η ανυπομονησία σας μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην δουλειά σας. Δείξετε υπομονή και επιμονή και ο χρόνος θα σας επιβραβεύσει.