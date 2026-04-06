Πάτρα: Μια αγκαλιά αγάπης από τους μαθητές του 45ου Δημοτικού Σχολείου σε παππούδες και γιαγιάδες

Μια ξεχωριστή και βαθιά συγκινητική δράση πραγματοποιήθηκε στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, με πρωταγωνιστές τους μαθητές της Β’ τάξης, στο πλαίσιο των δράσεων του Ενεργού Πολίτη.

Με σύνθημα «Σ’ αγαπώ γιαγιά, σ’ αγαπώ παππού», οι μικροί μαθητές υποδέχθηκαν τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους σε μια ζεστή εκδήλωση με τίτλο «Μια ιστορία και μια αγκαλιά για τον παππού και τη γιαγιά», αναδεικνύοντας τη σημασία της αγάπης και της επικοινωνίας μεταξύ των γενεών.

Η εκδήλωση περιλάμβανε την παρασκευή νηστίσιμων κουλουριών, σε ένα κλίμα συνεργασίας και χαράς, όπου παιδιά και μεγαλύτεροι μοιράστηκαν στιγμές δημιουργίας και συντροφικότητας. Στη συνέχεια, συμμετείχαν σε ένα ευχάριστο παιχνίδι που ενίσχυσε τη μεταξύ τους επικοινωνία, γεφυρώνοντας το χάσμα των ηλικιών με χαμόγελα και αυθεντική διάθεση.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η προβολή βίντεο, στο οποίο οι μαθητές εξέφρασαν με ειλικρίνεια και τρυφερότητα τα συναισθήματά τους προς τους αγαπημένους τους παππούδες και γιαγιάδες, δημιουργώντας μια φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα. Η δράση ολοκληρώθηκε με αναμνηστική φωτογραφία, αποτυπώνοντας τη ζεστασιά και τη χαρά της ημέρας.

Η πρωτοβουλία αυτή συνέβαλε ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τη σημασία της διαγενεακής επικοινωνίας, υπενθυμίζοντας πως οι παππούδες και οι γιαγιάδες αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της ζωής των παιδιών. Μέσα από τις εμπειρίες, τις αξίες και την αγάπη που προσφέρουν, συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς όλους τους παππούδες και τις γιαγιάδες που τίμησαν τη δράση με την παρουσία και τη συμμετοχή τους, καθώς και προς τις εκπαιδευτικούς Μητσούλα Ιωάννα και Μαρίνη Παναγιώτα, που με ευαισθησία και αφοσίωση φρόντισαν για την επιτυχή υλοποίησή της.