Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Κριός

Οι κόποι και οι μακροχρόνιες προσπάθειες σας στο χώρο των επαγγελματικών παρουσιάζουν εμπόδια και καθυστερήσεις. Μην αγχώνεστε, η ανταμοιβή θα έρθει αργότερα. Πάρτε δραστικές αποφάσεις όσον αφορά τα οικονομικά σας. Φανείτε περισσότερο ειλικρινείς και υπεύθυνοι αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα με σοβαρότητα.

Ταύρος

Έχετε την τάση να εμπιστευτείτε εύκολα και χωρίς δεύτερη σκέψη άτομα του περιβάλλοντος σας που δεν γνωρίζετε καλά. Μια λανθασμένη κίνηση όμως μπορεί να σας δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον… Κάποιες αλλαγές θα θέλατε να κάνετε στην ζωή σας, προσέξτε όμως να μην κάνετε κάτι απλά και μόνο για να το κάνετε, αλλά για να σας πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Και για να το πετύχετε αυτό χρειάζεται σοβαρή σκέψη και προετοιμασία.

Δίδυμοι

Είναι μια μέρα γεμάτη προκλήσεις για σας! Αισθάνεστε κάποια ανασφάλεια, γιατί δεν ξέρετε προς ποια κατεύθυνση να κινηθείτε, προσπαθήσετε όμως σαν είστε ειλικρινείς στην επικοινωνία σας. Ίσως να συνειδητοποιήσετε το πόσες ευκαιρίες χάσατε τον τελευταίο καιρό από έλλειψη δράσης ή από λανθασμένους χειρισμούς και θα τα βάψετε μαύρα σήμερα. Ότι έγινε, έγινε. Κοιτάξτε μπροστά.

Καρκίνος

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και πιστεύετε ότι όλος ο κόσμος είναι στα πόδια σας. Προσοχή στις σας όμως, γιατί ένας λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα… Κάποια μικρή αδιαθεσία ίσως σας ταλαιπωρήσει κατά την διάρκεια της μέρας. Ξεκουραστείτε και φροντίστε τον οργανισμό σας για να μην αφήσετε περιθώρια για επιδείνωση της κατάστασης σας.

Λέων

Δεν περιμένετε να σας δώσουν οδηγίες στην δουλειά σας σήμερα. Ενεργείτε αυτόβουλα και αναλαμβάνετε περισσότερες από τις ευθύνες που σας αναλογούν, κάτι που θα εκτιμηθεί και θα ανταμειφθεί εν καιρώ… Στα συναισθηματικά σας, προσπαθήστε να μην πληγώσετε άτομα που αγαπάτε. Θυμηθείτε ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει… Προτιμήστε να επενδύσετε στην αγάπη, παρά στο μίσος και την κακία.

Παρθένος

Το πλανητικό σκηνικό θα τονώσει την αυτοπεποίθηση σας και θα σας κάνει πιο αισιόδοξους για το μέλλον. Η προσωπική σας ζωή θα είναι πιο αρμονική τώρα και οι επαγγελματικές σας δραστηριότητες θα παρουσιάσουν βελτίωση. Είναι μια ευνοϊκή χρονική στιγμή για να ανανεωθείτε ή να ανανεώσετε ότι δεν σας ικανοποιεί πια στην ζωή σας.

Ζυγός

Υπάρχει το ενδεχόμενο εντάσεων σήμερα, είτε στο εργασιακό, είτε στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Με μια αυταρχική συμπεριφορά το μόνο που θα καταφέρετε είναι να προκαλέσετε μεγαλύτερη αντίδραση. Ένα οικογενειακό πρόσωπο θα χρειαστεί την υποστήριξη και καθοδήγηση σας σήμερα. Θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο και αρκετή από την υπομονή και πειθώ σας για να μπορέσετε να βοηθήσετε αποτελεσματικά.

Σκορπιός

Τοξότης

Θα έρθουν στην επιφάνεια ζητήματα σχετικά με ακίνητα, με την οικογένεια ή με τον τόπο κατοικίας σας. Κάποια σχέδια που κάνατε νωρίτερα μπορεί να αλλάξουν και θα πρέπει να προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα. Οι ερωτευμένοι του ζωδίου σας μπορεί τώρα να γνωρίσετε τα πεθερικά σας και να δώσετε μια πιο επίσημη νότα στην σχέση.

Αιγόκερως

Η δημιουργικότητα σας βρίσκεται στα ύψη σήμερα! Η μέρα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να εκφράσετε τα ταλέντα σας και να καταπλήξετε τα πλήθη. Πέρα από αυτό, θα σας δοθούν ευκαιρίες να αναλάβετε τα ινία στον επαγγελματικό σας χώρο, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την εξαιρετική δουλειά που κάνατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Υδροχόος

Μάθετε να μοιράζεστε όχι μόνο τα υλικά σας αγαθά, αλλά και την αγάπη με τους ανθρώπους γύρω σας. Προσφέροντας τον χρόνο σας ή την ηθική στήριξη σε κάποιον που σας έχει ανάγκη, σας κάνει πιο πλούσιους σε συναισθήματα και σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία.

Ιχθείς

Θα πρέπει να επιδείξετε πνεύμα δικαιοσύνης καθώς θα χειρίζεστε τις καταστάσεις που θα προκύψουν. Εάν είστε δίκαιοι και τίμιοι απέναντι στους γύρω σας έχετε πολλές περισσότερες πιθανότητες να πετύχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ήρθε επίσης η ώρα της σοβαρής σκέψη και της λήψης αποφάσεων σε εργασιακά θέματα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσετε την κατάσταση κατάματα και να επιλέξετε πορεία…