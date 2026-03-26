Πότε ένα τσίμπημα μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο - Τι είναι το αλλεργικό σοκ

Το αλλεργικό σοκ μετά από κάποιο τσίμπημα μπορεί να εξελιχθεί σε αρκετά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, οδηγώντας τον ακόμα και στον θάνατο.

Οι πιο επικίνδυνες αλλεργικές αντιδράσεις συνδέονται με τα υμενόπτερα έντομα, δηλαδή τη μέλισσα και τη σφήκα, το δηλητήριο των οποίων μπορεί να προκαλέσει ισχυρή ανοσολογική αντίδραση σε ευαίσθητα άτομα.

Όπως υπογραμμίζει τον World Allergy Organization, το δηλητήριο υμενόπτερων αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες αναφυλαξίας στους ενήλικες στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Πώς συμβαίνει αναφυλαξία

Το αλλεργικό σοκ (ιατρικά λέγεται αναφυλαξία) είναι μια έντονη και επικίνδυνη αλλεργική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Στην περίπτωση του τσιμπήματος από υμενόπτερα έντομα, αυτό συμβαίνει γιατί ο οργανισμός αντιδρά υπερβολικά στο δηλητήριο του εντόμου, ενεργοποιώντας τα αντισώματα που με τη σειρά τους ευθύνονται για την αλλεργική αντίδραση.

Τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα έπειτα από ένα αλλεργικό σοκ μπορεί να εμφανιστούν μέσα σε 30’ από το τσίμπημα και ορισμένα χαρακτηρίζονται ως φυσιολογικά από τους γιατρούς.

Αυτά είναι: πόνος στο σημείο, κοκκίνισμα και τοπικό πρήξιμο, που θεωρούνται αναμενόμενα έπειτα από τσίμπημα εντόμου.

Όμως υπάρχουν και ορισμένα, πιο σοβαρά, που θα πρέπει να σημάνουν συναγερμό, με το άτομο να πρέπει να ζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια.

Αυτά είναι:

• πρήξιμο σε πρόσωπο, χείλη ή λαιμό

• δυσκολία στην αναπνοή

• βραχνάδα ή «κλείνει» ο λαιμός

• ζάλη ή λιποθυμία

• ταχυκαρδία

• εξάνθημα σε όλο το σώμα

Οδηγίες από επίσημους φορείς

Όπως επισημαίνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας τα περισσότερα τσιμπήματα προκαλούν τοπικά και ήπια συμπτώματα.

Ωστόσο, η εμφάνιση δύσπνοιας, ζάλης ή γενικευμένου οιδήματος, απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση. Αντίστοιχα, το Centers for Disease Control and Prevention τονίζει ότι η αναφυλαξία πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα με επινεφρίνη (αδρεναλίνη), καθώς πρόκειται για τη βασική θεραπεία πρώτης γραμμής.

Ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες

Η άμεση αντίδραση ενός ατόμου που έχει εμφανίσει σοβαρά συμπτώματα αλλεργικού σοκ μπορεί να σώσει τη ζωή του.

Τα βασικά βήματα είναι:

• αφαίρεση του κεντριού όσο το δυνατόν πιο γρήγορα,

• χορήγηση αδρεναλίνης, αν υπάρχει διαθέσιμη,

• άμεση κλήση σε υπηρεσίες υγείας,

• μεταφορά σε νοσοκομείο.