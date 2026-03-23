Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 23 Μαρτίου

Σήμερα, 23 Μαρτίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, είναι του Ιερομάρτυρος Νίκωνος και των συν αυτώ, Μάρτυρος Δομετίου.

Δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας

Σαν σήμερα, στις 23 Μαρτίου

1568 Υπογράφεται η Ειρήνη του Λονζιμό, δίνοντας τέλος στη δεύτερη φάση των Γαλλικών Θρησκευτικών Πολέμων.

1821 H Καλαμάτα απελευθερώνεται από τους Τούρκους.

1839 Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά η έκφραση ΟΚ (oll korrect) στην εφημερίδα Boston Morning Post.

1857 Η Ελίσα Ότις δημιουργεί τον πρώτο ανελκυστήρα, που μπαίνει σε λειτουργία στη Νέα Υόρκη.

1903 Οι αδελφοί Ράιτ παρουσιάζουν το δημιούργημα τους, που έμελλε να κατακτήσει τους αιθέρες και να εκμηδενίσει τις αποστάσεις, το αεροπλάνο.

1919 Ο Μπενίτο Μουσολίνι ιδρύει το φασιστικό πολιτικό του κίνημα στο Μιλάνο της Ιταλίας

1987 Μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της σειράς "Τόλμη και γοητεία" απ' τον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό CBS.

1992 Σημειώνεται ο 6.000.000ός πόντος στο NBA.

2012 Κυκλοφορεί το album της Madonna "MDNA" που σηματοδοτεί την πρώτη της κυκλοφορία με άλλη εταιρία απ' αυτή στην οποία ανήκε από την αρχή της καριέρας της.