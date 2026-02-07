Πλημμύρισε παραδοσιακές φορεσιές, χρώματα, χορούς και δρώμενα η πρωτεύουσα του Καρναβαλιού - ΦΩΤΟ

Εντυπωσιακή η παρουσία των Kukeri, της γνωστής και βραβευμένης ομάδας 30 χορευτές, από το χωριό Καμπίλε της Βουλγαρίας. Οι μασκαρεμένοι χορευτές που αναπαριστούν ένα πανάρχαιο λαϊκό έθιμο της Βουλγαρίας αλλά και όλων των Βαλκανίων, με τις εντυπωσιακές μάσκες, βαριές φορεσιές και κουδούνια, κινούνται ρυθμικά αποδίδοντας έναν τελετουργικό συμβολισμό που συνδέεται με το ξόρκισμα του κακού, την κυριαρχία του καλού και τις ευχές για υγεία, γονιμότητα και ευημερία. Στην παρουσίαση υπήρχε ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά κι έτσι τα μηνύματα και οι ευχές του δρώμενου ένωσαν Βουλγαρία και Ελλάδα.

Ο Σύλλογος της Ρουμανικής Κοινότητας Πάτρας "Luceafărul"- [Αυγερινός] σε συνεργασία με τον Ρουμανο-Ελληνικό Πολιτιστικό Σύλλογο Τέχνης και Πολιτισμού της Αθήνας και την Ένωση Ρουμάνων Γυναικών Ελλάδος από την Αθήνα παρουσίασαν το αυθεντικό παραδοσιακό δρώμενο της Ρουμανίας «"Η μαγική πομπή της αγάπης και της άνοιξης – Μπάμπελε, Ντραγκομπέτε και τα πνεύματα της φύσης της Ρουμανίας» του τέλους του χειμώνα - αρχής της άνοιξης, μιας εποχής γεμάτη συμβολικά νοήματα, που σχετίζονται με την αναγέννηση της φύσης, τη μεταμόρφωση και την αγάπη. Μέσα από τις παλιές Ρουμανικές παραδόσεις, γεννήθηκε η άνοιξη της καρδιάς. Την παρουσίαση του δρώμενου έκανε η πρόξενος της Ρουμανίας στην Πάτρα και εκπρόσωπος της Ρουμανικής Κοινότητας Πάτρας «Luceafărul» που διάβασε και χαιρετισμό της ρουμανικής πρεσβείας στην Ελλάδα για την 1η Αποκριάτικη Συνάντηση Παραδοσιακών Δρώμενων.

Έντονο ήταν το άρωμα αποκριάτικών παραδοσιακών δρώμενων από τα Επτάνησα.

Από τη Λευκάδα ήρθε η ιστορική ομάδα των Λευκαδίων. Ο Μουσικοφιλολογικός Όμιλος Λευκάδας «Ορφεύς» παρουσίασε τον «Θιακό αλά Φράγκα» και τις «Καντρίλιες», ευρωπαϊκούς αστικούς χορούς (salon dances), που καθιερώθηκαν κατά την Ενετοκρατία και χορεύονται παραδοσιακά από ζευγάρια. Παρουσιάζονταν σε αρχοντικά σπίτια αλλά και στην ύπαιθρο σε μεγάλες χοροεσπερίδες. Χαρακτηρίζονται από πλήθος θεαματικών φιγούρων και εναλλαγών και είναι πλέον μέρος των καρναβαλικών εθίμων. Συνδυάζονται με άλλους ευρωπαϊκούς χορούς, όπως λανσιέδες, βαλς, πόλκα και μαζούρκα. Οι χορευτές από τη Λευκάδα ήταν ντυμένοι με εντυπωσιακά κοστούμια, αντίγραφα φορεσιών από την αναγέννηση.

Οι Ζακυνθινοί της Πάτρας άφησαν το διακριτό ίχνος τους με το Βενετσιάνικο γκρουπ του Συλλόγου που αναβίωσε εικόνες και ήχους του παρελθόντος με αρμονικές κινήσεις και κομψά βαλς μεταφέροντας το κοινό σε σαλόνια μιας άλλης εποχής γεμάτα ρομαντισμό και μεγαλοπρέπεια.

Ο Σύλλογος Κεφαλλήνων Πάτρας παρουσίασε το έθιμο της Κεφαλονιάς «Τα Κοκόρια» με άνδρες ντυμένους με φουστανέλες και μάσκες που χορεύοντας διαγωνίζονται συμβολικά για τη διεκδίκηση της καλύτερης νύφης. Οι μασκαρεμένοι φορούσαν λευκές φουστανέλες και χάρτινη ψηλή περικεφαλαία σε σχήμα κοκόρου, ενώ στο στήθος κρεμούσαν πλήθος κοσμημάτων, που τόνιζαν τη γιορτινή και σατιρική διάθεση του εθίμου. Παρουσίασαν τρεις χαρακτηριστικούς χορούς τους: Βλαχοπούλες, Διβαράτικο και Μπάλο.

Ο καλλιτεχνικός σύλλογος Patra start's crafting συμμετείχε με ταραντέλες, ένας χορό παλιό που λένε πως θεράπευε το σώμα και την ψυχή από το δηλητήριο της λύπης και του φόβου. Η ταραντούλα — μικρή, σιωπηλή, σχεδόν αόρατη αράχνη — άφηνε πίσω της έναν φόβο που δεν γιατρευόταν με λόγια. Και τότε ο άνθρωπος απάντησε με κίνηση. Με ρυθμό. Με χορό.

Καθοριστική συμβολή τόσο στη διοργάνωση όσο και με τη συμμετοχή του στις παρουσιάσεις, είχε το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων που τα μέλη του ντυμένα με εξαιρετικές παραδοσιακές φορεσιές παρουσίασαν το αποκριάτικο δρώμενο της Νάουσας «Γενίτσαροι και Μπούλες» αλλά και τις «Φουστάνες Σκοπέλου».

Στη μεσημεριανή εκδήλωση στο Δημαρχείο παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος του βουλγαρικού Δήμου Τούντζα Τόντορ Ναλμπάντοβ και ο Δήμαρχος Δομοκού Χαράλαμπος Λιόλιος με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Δομοκού Νικόλαο Καλημέρη.