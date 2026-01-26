Back to Top
Πάτρα: Εκδήλωση του Ομίλου Inner Wheel Patra Europea και Lyon's Patras, με φιλανθρωπικό χαρακτήρα

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 20.00 στο ξενοδοχείο My Way

Εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα διοργανώνουν ο Όμιλος Inner Wheel Patra Europea και Lyon's Patras την  Τετάρτη 28 Ιανουαρίου,

Η σχετική πρόσκληση αναφέρει:

Ο Όμιλος Inner Wheel Club Patra Europea σε συνεργασία με τη Λέσχη Lions Patras, πιστοί στο κοινωνικό τους έργο από την ίδρυσή τους, διοργανώνουν μια ξεχωριστή εορταστική εκδήλωση για να υποδεχτούμε το 2026 με χαρά, αισιοδοξία και προσφορά.
Η εκδήλωση έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα καθώς τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα διατεθούν προς κάλυψη σημαντικών αναγκών στην τοπική μας κοινωνία, προσφέροντας βοήθεια εκεί όπου υπάρχει ανάγκη.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 20.00 στο ξενοδοχείο My Way (Όθωνος Αμαλίας 16) με εκλεκτό menu σε buffet, ζωντανή μουσική από τον Βασίλη Ακριβό και την ομάδα του καθώς και DJ για ατελείωτο χορό και διασκέδαση.

Πληροφορίες - Προπώληση προσκλήσεων:
Ντορίνα Μπορονικολού - Κιουτσούκαλη
τηλ. 6948251672

