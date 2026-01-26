Στην Πάτρα απόψε ο Γιάνης Βαρουφάκης

Συναντήσεις με πολίτες
Απόψε Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, συζητά με τους πολίτες στο MΟΝΟ Bar (Πατρέως 96) στην Πάτρα.
Μια ζωντανή κουβέντα χωρίς φίλτρα, με ερωτήσεις από το κοινό και απαντήσεις πάνω σε όλα όσα μας απασχολούν: πολιτική, οικονομία, δημοκρατία, καθημερινότητα.
Η εκδήλωση στο Facebook: https://www.facebook.com/events/1678414343567411
