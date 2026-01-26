Αιγιάλεια: Ακυρώνεται η παρέλαση για την επέτειο της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας

Απόφαση του Δήμου Αιγιαλείας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών
Ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοίνωσε την ακύρωση της σημερινής παρέλασης που ήταν προγραμματισμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και καθιστούν αδύνατη την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.
Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί τους πολίτες και τους φορείς για την κατανόηση και τη συνεργασία τους.
