Αιγιάλεια: Ακυρώνεται η παρέλαση για την επέτειο της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας

Ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοίνωσε την ακύρωση της σημερινής παρέλασης που ήταν προγραμματισμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και καθιστούν αδύνατη την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί τους πολίτες και τους φορείς για την κατανόηση και τη συνεργασία τους.