Πλειστηριασμοί: Το ξενοδοχείο στη Ροδινή και το σπίτι του Χριστοδουλόπουλου στην Αιγιάλεια

Με περισσότερες από 770 περιπτώσεις πλειστηριασμών ξεκινά αυτή η εβδομάδα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σημαντικά και…επώνυμα ακίνητα, ξενοδοχεία, αλλά μέχρι και σπάνια αυτοκίνητα. Υπάρχουν όμως και ανατροπές σε τιμές… Τα ξενοδοχεία

Για την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί, για μία ακόμη φορά, πλειστηριασμός για ένα από τα πλέον γνωστά ξενοδοχεία στην Καλαμπάκα. Το «Αντωνιάδης», κατηγορίας 4 αστέρων, είναι ένα ξενοδοχείο πόλης κλασικού τύπου, δυναμικότητας 98 δωματίων και 174 κλινών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμπάκας και αποτελείται από τρεις κτιριακούς όγκους ενοποιημένους και χτισμένους σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από το 1987 ως το 2009. Το συγκρότημα έχει αναπτυχθεί σε τέσσερα όμορα οικόπεδα συνολικού εμβαδού 1.859 τ.μ., ενώ η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 4.764 τ.μ. Η τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού που γίνεται με επισπεύδοντα ιδιώτη έχει οριστεί στα 3,28 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το ακριβότερο ακίνητο της εβδομάδας. Υπενθυμίζεται ότι το ξενοδοχείο έχει προγραμματιστεί πολλές φορές να βγει στο σφυρί, αλλά τελικά η διαδικασία αναστέλλεται. Για τις 28 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί επίσης πλειστηριασμός για το ξενοδοχείο κλασικού τύπου «Ροδινή», δυναμικότητας 89 δωματίων (154 κλινών), που βρίσκεται στη θέση Μνήμα – Χονδρολόγγος του οικισμού Κάτω Ροδινής της Κοινότητας Ψαθοπύργου στην Αχαΐα. Αναπτύσσεται σε οικόπεδο 3.191 τ.μ., αποτελείται από ισόγειο, τρεις ορόφους και δώμα, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 1,64 εκατ. ευρώ.

Ο Χριστοδουλόπουλος

Μεθαύριο Τετάρτη αναμένεται να βρεθεί ξανά στο στόχαστρο των σφυριών ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Πρόκειται για επαναληπτικό πλειστηριασμό για ακίνητα του ιδίου και της συζύγου του στην περιοχή της Αιγιαλείας, που βγήκαν αρχικά στις 19 Νοεμβρίου 2025. Σε εκείνη τη φάση έγιναν τρεις πλειστηριασμοί, εκ των οποίων ο βασικός ήταν άγονος, ενώ οι άλλοι δύο (για κατάστημα και μικρό οικόπεδο στην ίδια περιοχή) οδήγησαν σε κατακύρωση. Το νέο σφυρί, με επισπεύδουσα τη doValue, στρέφεται κατά του Ασημάκη Χριστοδουλόπουλου και της συζύγου του Αναστασίας με βάση διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (από το 2014), για είσπραξη απαίτησης ποσού 10.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Ο πλειστηριασμός αφορά οικόπεδο με τα εντός αυτού κτίσματα, ήτοι μία διώροφη οικία εμβαδού 187,52 τ.μ., η οποία είναι αποπερατωμένη και ως έτος αποπεράτωσης θεωρείται το 2005, δύο διώροφες ημιτελείς κατοικίες εμβαδού 65 τ.μ. η κάθε μία με υπόγειο και διάφορους βοηθητικούς χώρους, ένα μικρό ισόγειο κτίσμα εμβαδού 20 τ.μ. περίπου στην είσοδο του οικοπέδου, μία πισίνα εμβαδού 85 τ.μ., σκεπασμένο μπάρμπεκιου και σκεπασμένες θέσεις στάθμευσης. Το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Το ακίνητο βρίσκεται στον οικισμό Άκολη της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης, του Δήμου Αιγιαλείας, και διαθέτει πρόσοψη στον αιγιαλό.

Σύμφωνα με την εξωτερική αυτοψία, πρόκειται για διώροφη οικοδομή, δύο διώροφες κατοικίες με υπόγειο (ημιτελείς) τυπικής κατασκευής με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και πισίνα εντός του παραπάνω οικοπέδου. Η διώροφη οικοδομή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου, είναι σε καλή κατάσταση συντήρησης και διαθέτει εύκολη πρόσβαση τόσο από το βόρειο τμήμα (αιγιαλό) όσο και από το δυτικό. Βόρεια της διώροφης οικοδομής εντοπίζεται η πισίνα εμβαδού 85 τ.μ. ενώ, ενώ νότια βρίσκεται κτίσμα πρόχειρης κατασκευής που εξυπηρετεί την στάθμευση αυτοκινήτων.







BUSINESS STORIES

Πλειστηριασμοί: Με… Ferrari, Χριστοδουλόπουλο και ανατροπές αυτή η εβδομάδα (pics)

Η σπάνια Ferrari 612 Scaglietti των 540 ίππων, αλλά και ακίνητα του δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή βγαίνουν τις επόμενες μέρες - Η οικογένεια Παπαγεωργίου, η βίλα στην Εκάλη και η αύξηση στην τιμή πρώτης προσφοράς





ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΙΜΑΝΗΣ

26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 - 7:300

Πρόκειται για επαναληπτικό πλειστηριασμό για ακίνητα του ιδίου και της συζύγου του στην περιοχή της Αιγιαλείας, που βγήκαν αρχικά στις 19 Νοεμβρίου 2025. Σε εκείνη τη φάση έγιναν τρεις πλειστηριασμοί, εκ των οποίων ο βασικός ήταν άγονος, ενώ οι άλλοι δύο (για κατάστημα και μικρό οικόπεδο στην ίδια περιοχή) οδήγησαν σε κατακύρωση. Το νέο σφυρί, με επισπεύδουσα τη doValue, στρέφεται κατά του Ασημάκη Χριστοδουλόπουλου και της συζύγου του Αναστασίας με βάση διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (από το 2014), για είσπραξη απαίτησης ποσού 10.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στην έκθεση. Ο πλειστηριασμός αφορά οικόπεδο με τα εντός αυτού κτίσματα, ήτοι μία διώροφη οικία εμβαδού 187,52 τ.μ., η οποία είναι αποπερατωμένη και ως έτος αποπεράτωσης θεωρείται το 2005, δύο διώροφες ημιτελείς κατοικίες εμβαδού 65 τ.μ. η κάθε μία με υπόγειο και διάφορους βοηθητικούς χώρους, ένα μικρό ισόγειο κτίσμα εμβαδού 20 τ.μ. περίπου στην είσοδο του οικοπέδου, μία πισίνα εμβαδού 85 τ.μ., σκεπασμένο μπάρμπεκιου και σκεπασμένες θέσεις στάθμευσης. Το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Το ακίνητο βρίσκεται στον οικισμό Άκολη της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης, του Δήμου Αιγιαλείας, και διαθέτει πρόσοψη στον αιγιαλό. Σύμφωνα με την εξωτερική αυτοψία, πρόκειται για διώροφη οικοδομή, δύο διώροφες κατοικίες με υπόγειο (ημιτελείς) τυπικής κατασκευής με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και πισίνα εντός του παραπάνω οικοπέδου. Η διώροφη οικοδομή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου, είναι σε καλή κατάσταση συντήρησης και διαθέτει εύκολη πρόσβαση τόσο από το βόρειο τμήμα (αιγιαλό) όσο και από το δυτικό. Βόρεια της διώροφης οικοδομής εντοπίζεται η πισίνα εμβαδού 85 τ.μ. ενώ, ενώ νότια βρίσκεται κτίσμα πρόχειρης κατασκευής που εξυπηρετεί την στάθμευση αυτοκινήτων. Επιπλέον, κατά την εξωτερική αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι οι δύο διώροφες κατοικίες (με υπόγειο) βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου και, στην παρούσα φάση, είναι ημιτελείς, με την κτιριακή τους ετοιμότητα να θεωρείται ότι βρίσκεται στο 40%. Η τιμή πρώτης προσφοράς για το εν λόγω ακίνητο έχει οριστεί στις 593.100 ευρώ. Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος έχει ήδη χάσει ένα σπίτι σε πλειστηριασμό. Συγκεκριμένα, στις 5 Φεβρουαρίου 2025 βγήκε στο σφυρί (και άλλαξε χέρια) ακίνητο του στην Κηφισιά. Η Ferrari 612 Scaglietti

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, συγκεντρώνει και η περίπτωση της Ferrari, που, –όπως αποκάλυψε το newmoney στις 15 Ιανουαρίου-, αναμένεται να βγει στο σφυρί την Τετάρτη. Πρόκειται για μια Ferrari 612 Scaglietti, μαύρου χρώματος που κατασχέθηκε λόγω χρεών του ιδιοκτήτη της και βρίσκεται σε σχεδόν άριστη κατάσταση. Κατά τη σχετική περιγραφή στην κατασχετήρια έκθεση «το αυτοκίνητο δεν φέρει χτυπήματα και γρατζουνιές πλην μιας γρατζουνιάς στην πόρτα του συνοδηγού και υπάρχει το κλειδί του. Το σαλόνι του αυτοκινήτου είναι σε άριστη κατάσταση, δερμάτινο, χρώματος κόκκινου». Ακόμη διευκρινίζεται ότι «υπάρχει το book της Ferrari και όχι η άδεια κυκλοφορίας. Δεν υπήρχαν κινητά πράγματα εντός αυτής. Δεν είχε μπαταρία και δεν υπάρχει γνώση των χιλιομέτρων»…

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο εκτιμήθηκε γύρω στις 110.000 ευρώ και η τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε στα 2/3 της τιμής εκτίμησης ήτοι στο ποσό των 73.350 ευρώ. Ο πρώτος πλειστηριασμός έγινε στις 10 Δεκεμβρίου 2025 και ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών, ενώ ο δεύτερος γίνεται με την ίδια τιμή εκκίνησης, δηλαδή στις 73.350 ευρώ. Πρόκειται για μία από τις 3.025 Ferrari 612 Scaglietti που κατασκευάστηκαν από το 2004 έως το 2011. Το εν λόγω μοντέλο χρησιμοποίησε τον κινητήρα της Ferrari 575M Maranello, κυβισμού 5.748 cm³ V12, με 540 PS που υπόσχονται τελική ταχύτητα 320 χιλιόμετρα την ώρα και χρόνο επιτάχυνσης 0-100 km/h σε μόλις 4 δευτερόλεπτα… Όσο για τις τιμές που πωλούνται οι μεταχειρισμένες πλέον Ferrari 612 Scaglietti, στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυμαίνονται ανάλογα με την κατάσταση, τα χιλιόμετρα και το έτος παραγωγής, από περίπου 75.000 ευρώ έως 140.000 ευρώ. Ο πλειστηριασμός στρέφεται σε βάρος του Ε.Σ. πρώην κατοίκου Πολιτείας Αττικής «και ήδη αγνώστου διαμονής», όπως αναφέρεται καθώς η δικαστική επιμελήτρια διαπίστωσε ότι «ο καθ’ ου η εκτέλεση έχει αποβληθεί από το μίσθιο ακίνητο επί της οδού Χειμμάρας, στην Πολιτεία Αττικής χωρίς να έχει γνωστοποιήσει ή να γνωρίζει κάποιος την νέα διεύθυνση».

Η κατάσχεση έγινε για χρέος που ανέρχεται σε 57.094,93 ευρώ, πλέον της εντολής προς εκτέλεση και των νομίμων τόκων. Επισπεύδουσα ήταν αρχικά η εταιρεία «Ακίνητα Μυκόνου Α.Ε.». Στη συνέχεια όμως, προέβη σε εκχώρηση των απαιτήσεων που διατηρούσε έναντι του οφειλέτη, προς την (αλλοδαπή) Ε. Μ. «δυνάμει της από 08/12/2025 σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων, υπογεγραμμένης μεταξύ της ως άνω εμφανισθείσας και του Γ.Κ., ως νομίμου εκπροσώπου της αρχικής επισπεύδουσας εταιρείας». Η οικογένεια Παπαγεωργίου

Στο στόχαστρο των πλειστηριασμών αυτή την εβδομάδα βρίσκεται και μέλος της οικογένειας Παπαγεωργίου της Τρόπαια Συμμετοχική (πρώην Sanyo Hellas).

Συγκεκριμένα, σε βάρος του Νικόλαου Παπαγεωργίου, μέλους του Δ.Σ. της Τρόπαια, έχουν προγραμματιστεί δύο πλειστηριασμοί για τις 28 Ιανουαρίου 2026, που αφορούν δικαιώματα του σε καταστήματα του εμπορικού κέντρου Avenue, καθώς και σε ακίνητο στην περιοχή της Εκάλης.