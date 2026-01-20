Royal Fitness Pilates: Βελτιώστε δραστικά τη φυσική σας κατάσταση και την εικόνα του σώματός σας

Βελτιώστε δραστικά τη φυσική σας κατάσταση και την εικόνα του σώματός σας με την υπογραφή του Royal Fitness Pilates της Βασιλικής Τσιντώνη. Το γυμναστήριο βρίσκεται σε κομβικό σημείο της Κορίνθου στην καρδιά της Πάτρας και έχει φανατικό κοινό εδώ και 12 χρόνια. Η κ. Τσιντώνη, καθηγήτρια φυσικής αγωγής με μεταπτυχιακό τίτλο στην αποκατάσταση, προτείνει προγράμματα σε μικρά γκρουπ στο pilates reformer και ομαδικά προγράμματα για pilates mat, yoga, fitness.

Στον καθιερωμένο χώρο υπάρχει η δυνατότητα εκγύμνασης και σε αερόβια μηχανήματα. Όπως μάθαμε πάντως, η δημοτικότητα του pilates reformer –στο οποίο ειδι κεύεται το Royal Fitness– έχει απογειωθεί τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την κ. Τσιντώνη: «Είναι μια μέθοδος άσκησης εξαιρετικά δημοφιλής καθώς είναι ασφαλής για κάθε ηλικία και ιδανική για μυοσκελετικά προβλήματα. Ανακουφίζονται όσοι υποφέρουν σε μέση, πλάτη, αυχένα. Ταυτόχρονα, απευθύνεται και σε ειδικές ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι και οι έγκυες γυναίκες. Υπογραμμίζω πως αποτελεί μια πρωτοποριακή μέθοδο πάνω σε μηχάνημα με ελατήρια αντιστάσεων στο οποίο εφαρμόζεται μεγάλη γκάμα ασκήσεων συγκριτικά με το απλό pilates εδάφους».

