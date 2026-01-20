Τι λένε τα ζώδια για την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Κριός

Οι πλανητικές επιρροές της μέρας θα σας κάνουν ακόμη πιο δραστήριους, ανυπόμονους, παθιασμένους, ίσως και επιθετικούς. Κάποιες σχέσεις ίσως περάσουν σε ένα διαφορετικό επίπεδο, ενώ σε κάποιες οικογένειες θα αλλάξει η σύνθεση, με το να ανοίξει ένα παιδί σας τα φτερά του και να φύγει από το σπίτι. Τις μέρες δε αυτές, ίσως να ολοκληρωθεί ένα project που δουλεύετε.

Ταύρος

Κάποια εμπόδια που θα ορθώσουν μπροστά σας ανταγωνιστές σας να μην σας πτοούν. Κάντε την δουλειά σας όσο καλύτερα μπορείτε και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αποφύγετε να εκφράσετε την άποψη σας ή να ενεργήσετε βιαστικά! Ενδεχομένως να προκύψουν οριστικές ρίξεις και να το μετανιώσετε αργότερα. Δώστε βάρος στη σωματική και στην ψυχική σας υγεία.

Δίδυμοι

Η μέρα θα αποτελέσει για σας μια πολύ καλή ευκαιρία να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας. Φροντίστε να ελέγξετε εάν έχουν πληρωθεί οι λογαριασμοί σας, εάν έχουν αποπληρωθεί τα χρέη ή μήπως έχετε παραλείψει να πληρώσετε κάτι σημαντικό. Πέραν των οικονομικών σας, η έκλειψη μπορεί να φέρει επιθετικότητα και εκνευρισμό, γι’ αυτό θα ήταν καλό να φροντίσετε να ελέγξετε τα νεύρα σας.

Καρκίνος

Ίσως να αισθάνεστε λίγη μοναξιά ή απογοήτευση από τους ανθρώπους. Δεν είναι καλή η σκέψη να αποτραβηχτείτε και να κλειστείτε στον εαυτό σας. Είναι ενδεχομένως μια ιδανική μέρα να στρέψετε την προσοχή σας στον εαυτό σας και να φροντίσετε για την χαλάρωση και την αναγέννηση σας. Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας σας δεν μπορούν να συνεχιστούν χωρίς διάλειμμα…

Λέων

Ρίξτε βάρος της προσπάθειας σας για να προωθήσετε μελλοντικά τα επαγγελματικά σας σχέδια. Προσοχή όμως στις μυστικές συναντήσεις. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε ανεπανόρθωτα στο μέλλον. Προβλέπεται βελτίωση στα αισθηματικά θέματα. Η μέρα απαιτεί διαλλακτικότητα και υπομονή σε οικογενειακά θέματα.

Παρθένος

Είστε σήμερα αποφασισμένοι να πετύχετε τους στόχους σας. Οι εμμονές ή οι ψυχαναγκαστικές σας τάσεις μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά, προκειμένου να ολοκληρώσετε ένα έργο σας. Μια άλλη έκφραση της μέρα αυξάνει την ελκυστικότητα σας, ασκώντας έτσι μια πολύ μεγαλύτερη επιρροή στους γύρω σας. Η καλή χρήση του συμπαντικού αυτού δώρου, χωρίς υπερβολές και αυταρέσκεια, θα σας ωφελήσει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που έχετε θέσει.

Ζυγός

Κάποιες αναφορές στο παρελθόν ή αναμνήσεις από το παρελθόν σας μπορούν να σας φτιάξουν την διάθεση σήμερα και να σας αποσπάσουν την προσοχή από την δύσκολη τρέχουσα πραγματικότητα. Ασχοληθείτε με το σπίτι, την οικογένεια ή την προσωπική σας ζωή το απόγευμα, γιατί κάποια πράγματα θα πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα. Η κοινωνική ζωή μπορεί να περιμένει…

Σκορπιός

Οι εξελίξεις στο εργασιακό σας περιβάλλον είναι θετικές και τα πρώτα απτά αποτελέσματα της σκληρής σας δουλειάς δεν θα αργήσουν να φανούν. Κάτι σημαντικό που είχατε αναλάβει στον εργασιακό τομέα κοντεύει να ολοκληρωθεί. Διατηρείστε τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους ή συνεργάτες σε αρμονικό επίπεδο για να μην σας βγάλουν άλλου είδους προβλήματα από την πορεία σας.

Τοξότης

Πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Ίσως να ήρθε η κατάλληλη χρονική στιγμή να απαγκιστρωθείτε από μια σχέση χωρίς αγάπη ή από μια δουλειά χωρίς μέλλον. Επικεντρώστε την προσοχή σας στους στόχους σας και μην επιτρέπετε να σας βγάλουν από τα πλάνα σας. Μόνο έτσι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όσα οραματίζεστε.

Αιγόκερως

Έχοντας τους στόχους σας πάντοτε κατά νου, χειριστείτε τις υποθέσεις σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να σας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη τους. Μην χάνετε τον προσανατολισμό σας, παρασυρμένοι από τον ρυθμό της μέρας. Θα πρέπει επίσης να αναζητήσετε τρόπους σύνδεσης της καθημερινής σας ζωής με το πιο πνευματικό κομμάτι της ύπαρξης σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να ισορροπήσετε πνευματικά και να επιτύχετε όσα ονειρεύεστε.

Υδροχόος

Σήμερα ανεβάζετε ταχύτητες για να καταφέρετε όλα εκείνα που θα πρέπει να ολοκληρωθούν ή να μπουν στην σειρά. Θα σας εκνευρίζουν ωστόσο οι γύρω σας, που δεν θα ακολουθούν τους ξέφρενους ρυθμούς σας. Δεν θα χάνετε την ευκαιρία να υπενθυμίζετε σε κάποιον να αναλάβει τις ευθύνες του ή να κυνηγήσει προθεσμίες που λήγουν, είτε πρόκειται για συνεργάτες, είτε για το ταίρι σας. Ίσως να μην καταφέρετε ωστόσο να έχετε τα γρήγορα αποτελέσματα που προσδοκάτε, γιατί πολλά πράγματα χρειάζονται χρόνο για να γίνουν.

Ιχθείς

Η μέρα μπορεί να γεννήσει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά τις προτεραιότητες σας, με δεδομένο ότι το νέο φεγγάρι είναι στο ζώδιο σας και σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να κατακτήσετε τους στόχους σας.