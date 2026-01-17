Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 18 και τη Δευτέρα 19-1-2026

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΑΣ & ΓΩΓΩ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΙΟΥΛΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΗΔΕΙA ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στα Βραχναίϊκα Πατρών}

από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών .

Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 18-1-2026 και ώρα 3.30μ.μ.

Τον αγαπημένο μας

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΑΝΤ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 83

Κηδεύουμε την Κυριακή 18 -1-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών (Νεκροταφείο).

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ ΜΑΡΙΑ χήρα ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ }

~•ΕΤΩΝ 81•~

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/1/2026 ΩΡΑ 4 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΝΔΑΛΟΥ Δ. ΛΑΡΙΣΣΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ &

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΝΔΩΡΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΓΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)

ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΝΤΑΣΚΑ

(ΕΤΩΝ 89)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/01/2026 & ΩΡΑ 12:00Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΑΝΕΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΤΑΣΚΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610337037

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 59

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡ. ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΥ

ΕΤΩΝ 74

Κηδεύουμε την Δευτέρα 19 -1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ 86

Κηδεύουμε την Δευτέρα 19 -1-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---