Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 18 και τη Δευτέρα 19-1-2026

ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας
σύζυγο,πατέρα,παππού,αδελφό & θείο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ:81
Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 18-1-2026 και ώρα 3.30μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών .
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στα Βραχναίϊκα Πατρών}
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Αλεξάνδρα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Σπυριδούλα Σταματοπούλου,
Χριστίνα & Σταύρος Πίττας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Ελένη,Πέτρος,Αναστασία,
Σπύρος,Αλεξία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Δημήτριος Σταματόπουλος,
Νικόλαος & Αικατερίνη Σταματοπούλου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
---
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΥΑΓ. ΜΠΕΚΙΑΡΗ
(ΕΤΩΝ 86)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΗΛΙΑΣ & ΓΩΓΩ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ΙΟΥΛΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
---
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΑΝΤ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
Κηδεύουμε την Κυριακή 18 -1-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών (Νεκροταφείο).
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ ΜΑΡΙΑ χήρα ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ }
~•ΕΤΩΝ 81•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/1/2026 ΩΡΑ 4 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΝΔΑΛΟΥ Δ. ΛΑΡΙΣΣΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ &
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΝΔΩΡΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΓΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΓΙΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΝΤΑΣΚΑ
(ΕΤΩΝ 89)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/01/2026 & ΩΡΑ 12:00Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΑΝΕΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΤΑΣΚΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610337037
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 59
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡ. ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΥ
ΕΤΩΝ 74
Κηδεύουμε την Δευτέρα 19 -1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε την Δευτέρα 19 -1-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΘΕΟΔ. ΖΑΡΡΑ }
~•ΕΤΩΝ 82•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-1-26 & ΩΡΑ 10 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΖΑΡΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΡΡΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
ΤΗΛ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
