ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 18 και τη Δευτέρα 19-1-2026

Κηδείες- Πένθη

ΚΗΔΕΙA

 

Τον αγαπημένο μας

σύζυγο,πατέρα,παππού,αδελφό & θείο  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ

 ΕΤΩΝ:81

 

Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 18-1-2026 και ώρα 3.30μ.μ.

από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών .

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στα Βραχναίϊκα Πατρών}

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Αλεξάνδρα

 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ:Σπυριδούλα Σταματοπούλου,

Χριστίνα & Σταύρος Πίττας

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Ελένη,Πέτρος,Αναστασία,

Σπύρος,Αλεξία

  

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Δημήτριος Σταματόπουλος,

Νικόλαος & Αικατερίνη Σταματοπούλου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

---

ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΕΥΑΓ. ΜΠΕΚΙΑΡΗ

(ΕΤΩΝ 86)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ &amp; ΩΡΑ 3.00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΗΛΙΑΣ &amp; ΓΩΓΩ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ΙΟΥΛΙΑ &amp; ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

---

 

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΑΝΤ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ  83

Κηδεύουμε την Κυριακή  18 -1-2026  & ώρα 12  μεσ.  από τον  Ιερό Ναό  Αγίου Αθανασίου Κάτω Συχαινών (Νεκροταφείο).

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ  ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ ΜΑΡΙΑ χήρα ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ }

~•ΕΤΩΝ 81•~ 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/1/2026 ΩΡΑ 4 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΝΔΑΛΟΥ Δ. ΛΑΡΙΣΣΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ &

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΑΡΙΑ,  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΝΔΩΡΟΥ,  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΓΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)

ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΝΤΑΣΚΑ
(ΕΤΩΝ 89)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/01/2026 & ΩΡΑ 12:00Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΑΝΕΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΤΑΣΚΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΧΑΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610337037

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 59 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΧΡ.  ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΥ  

ΕΤΩΝ   74

Κηδεύουμε την Δευτέρα 19 -1-2026  & ώρα 11 π. μ.  από τον  Ιερό Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ 

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ    86
Κηδεύουμε την  Δευτέρα   19 -1-2026  & ώρα 12  μεσ.  από τον  Ιερό Ναό   Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό  Νεκροταφείο Πατρών.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Ο  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ


{ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΘΕΟΔ. ΖΑΡΡΑ } 


~•ΕΤΩΝ 82•~ 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-1-26 & ΩΡΑ 10 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΖΑΡΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΡΡΑ


Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ


ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• 

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)

ΤΗΛ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382  – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Info