Η πρωθυπουργική δήλωση και οι αριθμοί που τη διαψεύδουν

Mετά τη συνάντησή του με τα μπλόκα “των προθύμων”, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «η μεταρρύθμιση του ΟΕΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς» με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων «με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά», ενώ η δικαιότερη κατανομή τους «εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλι».

Ας δούμε τώρα τους αριθμούς:

-Το 2024 καταβλήθηκε βασική ενίσχυση 722 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 υποχώρησε στα 572 εκατ. ευρώ.

-Η αναδιανεμητική ενίσχυση μειώθηκε από 171 εκατ. ευρώ το 2024, σε 142,9 εκατ. ευρώ το 2025.

-Η εισοδηματική ενίσχυση των νέων γεωργών υποχώρησε από 22 εκατ. ευρώ το 2024, σε μόλις 14,9 εκατ. ευρώ το 2025.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για «ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά» αλλά οι αριθμοί τον διαψεύδουν πανηγυρικά, σε βαθμό που είναι περιττό οποιοδήποτε σχόλιο και χαρακτηρισμός.

Ας περάσουμε τώρα σε μια ακόμα πτυχή των αγροτικών προβλημάτων που είναι το αγροτικό πετρέλαιο.

Υπενθυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει δύο φορές τροπολογία στη Βουλή για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός σταθερά απέρριπταν την πρότασή μας διότι όπως ισχυρίζονταν «θα ευνοούσε το λαθρεμπόριο.

Τώρα, μετά από 45 ημέρες με τους αγρότες στους δρόμους ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το αφορολόγητο πετρέλαιο χωρίς όμως να διευκρινίσει το χρόνο έναρξης, τη διάρκεια και τη μονιμότητα του μέτρου. Αλήθεια τώρα δεν ευνοεί το λαθρεμπόριο;; ας σοβαρευτούμε κάποτε σε αυτή την χώρα.

Επίσης θα υπενθυμίσω ότι για το αγροτικό ρεύμα η θέση μας είναι ξεκάθαρη και σταθερή: 7 λεπτά η κιλοβατώρα. Σε αυτήν την τιμή μειώνεται ουσιαστικά το κόστος παραγωγής με μόνιμη λύση και όχι πρόσκαιρα μπαλώματα.

Θα κλείσω με μια καθαρή δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη συμφωνία Mercosur. «Το ΠΑΣΟΚ δεν στηρίζει και δεν θα στηρίξει τη συμφωνία διότι οι επιπτώσεις της θα είναι επώδυνες για την εγχώρια οικονομία και παραγωγή, ανέφερε ο πρόεδρος και συνέχισε: «Η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιες ευθύνες διότι, ήδη, στις πρώτες ψηφοφορίες του ευρωκοινοβουλίου την έχει στηρίξει χωρίς να δικαιολογήσει το λόγο ή το όφελος που θα έχει η ελληνική οικονομία».

Είναι πια ολοφάνερο. Η ανάγκη της πολιτικής αλλαγής στη χώρα με φορέα το ΠΑΣΟΚ είναι παραπάνω και από ώριμη.