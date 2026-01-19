Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 19 Ιανουαρίου

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία μας
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας σήμερα τιμάται η μνήμη του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, του Αγίου Μάρκου Ευγενικού και Αρχιεπισκόπου της Εφέσου, του Αγίου Μακαρίου του Καλογερά και της Αγίας Ευφρασίας.
Η Αγία Ευφρασία η Μάρτυς καταγόταν από τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας και έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού (285-305 μ.Χ.).
Ο Άγιος Μακάριος ο Καλογεράς γεννήθηκε στην Πάτμο το 1688 μ.Χ. Υπηρέτησε ως Διάκονος κοντά στον Μητροπολίτη Νικομήδειας. Το 1713 μ.Χ. και ίδρυσε την Πατμιάδα Σχολή.
Σήμερα γιορτάζουν οι:
Ευφρασία
Μακάριος, Μακάρης, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr