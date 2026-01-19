Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 19 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας σήμερα τιμάται η μνήμη του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, του Αγίου Μάρκου Ευγενικού και Αρχιεπισκόπου της Εφέσου, του Αγίου Μακαρίου του Καλογερά και της Αγίας Ευφρασίας.

Η Αγία Ευφρασία η Μάρτυς καταγόταν από τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας και έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού (285-305 μ.Χ.).

Ο Άγιος Μακάριος ο Καλογεράς γεννήθηκε στην Πάτμο το 1688 μ.Χ. Υπηρέτησε ως Διάκονος κοντά στον Μητροπολίτη Νικομήδειας. Το 1713 μ.Χ. και ίδρυσε την Πατμιάδα Σχολή.

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Ευφρασία

Μακάριος, Μακάρης, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα