Σαββατοκύριακο με βροχές και ψυχρή εισβολή από Δευτέρα - Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Τσουχτερό κρύο ξεκινά σταδιακά από την Κυριακή και θα διατηρηθεί έως και την Τρίτη, καθώς το σκηνικό του καιρού αγριεύει και πάλι από το Σάββατο, με ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά και βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία πρόγνωση του καιρού, που δημοσιεύει στο Χ ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος του Star Θοδωρής Κολυδάς, από το Σάββατο αναμένονται «ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική-κεντρική Πελοπόννησο. Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ και πρόσκαιρη μικρή άνοδος της θερμοκρασίας». Για την Κυριακή, ο έμπειρος μετεωρολόγος σημειώνει πως προβλέπονται βροχές στα δυτικά και σποραδικές καταιγίδες στο ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και από το βράδυ και σε χαμηλότερα υψόμετρα της βορειοανατολικής χώρας. Άνεμοι τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Αισθητή θα είναι η πτώση θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στα βόρεια (μέγιστες 6-8°C). Τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, αναμένονται βροχές ή χιονόνερο στα ανατολικά, με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις από τα 300 μ. και πάνω. Σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι 5-7 και τοπικά 8 μποφόρ. Αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Για την Τρίτη, ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για «ξεροβόρι και κρύο». «Τοπικές βροχές μόνο σε Κρήτη και νότιο Αιγαίο, με ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Βόρειοι άνεμοι 4-6 και στο νότιο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση. Άνοδος θερμοκρασίας την ημέρα αλλά παγετός στα ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρός σε κεντρικά και βόρεια» λέει ο μετεωρολόγος του Star.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">H ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ <br>Σάββατο :Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική–κεντρική Πελοπόννησο. Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ.Πρόσκαιρη μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.<br>Κυριακή :Βροχές στα δυτικά και σποραδικές…</p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2009619595783508044?ref_src=twsrc%5Etfw">January 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Τέλος, για την Τετάρτη αναφέρει πως προβλέπεται «ηλιοφάνεια με ανέμους έως 6 μποφόρ και περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας».

Καντερές: Η πρώτη ψυχρή εισβολή του 2026 -Νιφάδες χιονιού ακόμα και στην Αθήνα

Ο πρώην διευθυντής προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Νίκος Καντερές -στον απόηχο της κόντρας που έχει ξεσπάσει στον μετεωρολογικό κόσμο αναφορικά με το πώς θα επηρεάσει αυτή η ψυχρή εισβολή τη χώρα- σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, οι βοριάδες, αλλά και τα χιόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαταραχή θα αρχίζει να εμφανίζεται από το βράδυ της Κυριακής (11/1) και θα είναι σύντομη. Παραθέτει, μάλιστα, και περιοχές όπου αναμένεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις.

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed2.html?lat=37.984&lon=23.735&detailLat=37.984&detailLon=23.735&width=650&height=450&zoom=5&level=surface&overlay=wind&product=ecmwf&menu=&message=&marker=&calendar=now&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1" frameborder="0"></iframe>

Πού αναμένονται χιονοπτώσεις «Η Ήπειρος και τα νησιά του Ιονίου θα εξαιρεθούν από αυτή την κακοκαιρία. Θα επηρεαστεί η υπόλοιπη Ελλάδα από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικότερα και κυρίως οι νησιωτικές περιοχές και οι προσήνεμες στους ΒΑ ανέμους περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Νομίζω ότι η Εύβοια και κυρίως ο ορεινός όγκος θα δεχθεί τα περισσότερα χιόνια. Επιπλέον, πολλά χιόνια θα πέσουν στις Σποράδες, τη Λήμνο, τη Σαμοθράκη και τη Λέσβο. Χιόνια θα πέσουν και στα ορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης. Στην ηπειρωτική χώρα στα ορεινά Θεσσαλίας-Πελοποννήσου και πιθανόν τοπικά και χαμηλότερα, όχι όμως πολλά. Στην Αττικο-Βοιωτία οπωσδήποτε σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά. Για την Αθήνα θα δούμε νιφάδες. Πολύ δύσκολο να το στρώσει», λέει ο κ. Καντερές.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKanteresNikos%2Fposts%2Fpfbid043XRyEDn4qBaayc3Xa8fN3szACEAVxxVSV5U7xsgBBmb9gTgLcjHojCmmWD99YcDl&show_text=true&width=500" width="500" height="298" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>