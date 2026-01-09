Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΥΓΕΙΑ

/

ΕΟΦ: Προειδοποιεί για σκεύασμα που διακινείται χωρίς έγκριση στην Ελλάδα, ως φάρμακο για τις αρθρώσεις

ΕΟΦ: Προειδοποιεί για σκεύασμα που διακι...

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε σήμερα ο ΕΟΦ σχετικά με σκεύασμα που πωλείται και διαφημίζεται πως φάρμακο για τις αρθρώσεις.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων το σκεύασμα «Artizynt» δεν είναι εγκεκριμένο και δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλειά του.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ
«Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην παρουσίαση του σκευάσματος “ARTIZYNT”, τo οποίo διαφημίζεται στο διαδίκτυο ως φάρμακο για την ανακούφιση των πόνων και των ενοχλήσεων των αρθρώσεων, για την μείωση των φλεγμονών στις αρθρώσεις, αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς κλπ. Το σκεύασμα αυτό δεν είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, και ως εκ τούτου δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

To ‘ΑΡΤΙΖΥΝΤ’, διαφημίζεται και διακινείται στη χώρα μας διαδικτυακά μέσω ιστοσελίδας //ygeiaevexia.gr/farma, παρανόμως, ενώ η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του ή τη διακίνησή του στην ελληνική αγορά είναι άγνωστη.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους τo σκεύασμα ‘ΑΡΤΙΖΥΝΤ’, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ».

Ειδήσεις Τώρα

Καιρός: Νέα κακοκαιρία με καταιγίδες, χιόνια και τσουχτερές θερμοκρασίες

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Διακοπές ρεύματος, κατολισθήσεις και υπερχείλιση ποταμών

Από πού φτάνουν στα ράφια της ΕΕ τα παιδικά παιχνίδια;

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags ΕΟΦ

Well Being