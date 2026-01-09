ΕΟΦ: Προειδοποιεί για σκεύασμα που διακινείται χωρίς έγκριση στην Ελλάδα, ως φάρμακο για τις αρθρώσεις

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε σήμερα ο ΕΟΦ σχετικά με σκεύασμα που πωλείται και διαφημίζεται πως φάρμακο για τις αρθρώσεις.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων το σκεύασμα «Artizynt» δεν είναι εγκεκριμένο και δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλειά του.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

«Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην παρουσίαση του σκευάσματος “ARTIZYNT”, τo οποίo διαφημίζεται στο διαδίκτυο ως φάρμακο για την ανακούφιση των πόνων και των ενοχλήσεων των αρθρώσεων, για την μείωση των φλεγμονών στις αρθρώσεις, αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς κλπ. Το σκεύασμα αυτό δεν είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, και ως εκ τούτου δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

To ‘ΑΡΤΙΖΥΝΤ’, διαφημίζεται και διακινείται στη χώρα μας διαδικτυακά μέσω ιστοσελίδας //ygeiaevexia.gr/farma, παρανόμως, ενώ η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του ή τη διακίνησή του στην ελληνική αγορά είναι άγνωστη.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους τo σκεύασμα ‘ΑΡΤΙΖΥΝΤ’, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ».