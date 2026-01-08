Φορτηγό «κόλλησε» στο κέντρο της Πάτρας- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Μετέφερε λυόμενη ξύλινη κατασκευή και ακινητοποιήθηκε στη διασταύρωση με την Κορίνθου
Μικρό κυκλοφοριακό πρόβλημα προκλήθηκε το πρωί στο κέντρο της Πάτρας, όταν φορτηγό όχημα που μετέφερε λυόμενη ξύλινη κατασκευή ακινητοποιήθηκε στη διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη και Κορίνθου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό φαίνεται να «κόλλησε» στο σημείο, πιθανότατα λόγω της στενότητας του δρόμου σε συνδυασμό με τον όγκο του φορτίου, με αποτέλεσμα να δυσχερανθεί προσωρινά η διέλευση των οχημάτων.
Η κυκλοφορία διεκόπη για λίγη ώρα, δημιουργώντας μικρές καθυστερήσεις στην ευρύτερη περιοχή, έως ότου γίνει προσπάθεια απομάκρυνσης του οχήματος και αποκατάστασης της ομαλής ροής της κυκλοφορίας.
