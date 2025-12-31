Διεθνής κατακραυγή για την απαγόρευση πρόσβασης 37 ΜΚΟ στη Γάζα

Από τις πρώτες ώρες του νέου έτους, 37 ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας θα βρεθούν αντιμέτωπες με απαγόρευση πρόσβασης στον θύλακα, αφού αυτή αναμένεται να τεθεί σε ισχύ αύριο, Πέμπτη, αν οι οργανώσεις δεν διαβιβάσουν στις αρχές τα ονόματα των Παλαιστίνιων υπαλλήλων τους — ένα μέτρο που καταδικάστηκε από τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, μη κυβερνητικές οργανώσεις και τη Χαμάς.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι οργανώσεις που «αρνήθηκαν να διαβιβάσουν τον κατάλογο των Παλαιστινίων υπαλλήλων τους, προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε σχέση με την τρομοκρατία» έλαβαν ειδοποίηση ότι οι άδειες λειτουργίας τους θα ανακληθούν από 1ης Ιανουαρίου, με την υποχρέωση να παύσουν κάθε δραστηριότητα έως την 1η Μαρτίου. Για το Ισραήλ, το νέο αυτό μέτρο έχει στόχο να εμποδίσει «εχθρικούς παράγοντες ή υποστηρικτές της τρομοκρατίας» να λειτουργούν στα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι εν λόγω ΜΚΟ αρνούνται να συμμορφωθούν με αυτή την υποχρέωση διότι «γνωρίζουν, όπως και εμείς γνωρίζουμε, ότι κάποιες εξ αυτών εμπλέκονται σε τρομοκρατία ή έχουν σχέσεις με τη Χαμάς», δήλωσε σήμερα ο Γκιλάντ Τσβικ, εκπρόσωπος του υπουργείου Διασποράς. Αυτές οι οργανώσεις «θα μπορούσαν να το είχαν λύσει αυτό», αλλά «δεν έχουν κάνει τίποτα εδώ και δέκα μήνες. Και αυτό δεν είναι τυχαίο», είπε. Ο ίδιος έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα των στοχευμένων ΜΚΟ. Μεταξύ αυτών είναι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων, η CARE, η World Vision και η Oxfam.

Οι ΜΚΟ έχουν ακόμη προθεσμία μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα, πριν από την έλευση της Πρωτοχρονιάς, για να αποφύγουν την απαγόρευση. Αλλά «αμφιβάλλω πολύ αν ξαφνικά κάνουν σε λιγότερο από λίγες ώρες αυτό που δεν έχουν κάνει εδώ και δέκα μήνες», πρόσθεσε. «Πρέπει να πληρούν απολύτως και σαφώς όλα τα καθορισμένα κριτήρια. Καμία ειδική μεταχείριση, καμία παρασκηνιακή συμφωνία», συμπλήρωσε.

Λίγο νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε το Ισραήλ ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας μη κυβερνητικών οργανώσεων θα εμποδίσει τη διανομή ζωτικής σημασίας βοήθειας: «Η ΕΕ υπήρξε σαφής: ο νόμος για την εγγραφή των ΜΚΟ δεν μπορεί να εφαρμοστεί υπό την παρούσα του μορφή», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ στον λογαριασμό της στο Χ. «Πρέπει να αρθούν όλα τα εμπόδια στην πρόσβαση της ανθρωπιστικής (βοήθειας)», πρόσθεσε.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ χαρακτήρισε «εξωφρενική» την απειλή του Ισραήλ να αναστείλει τις δραστηριότητες δεκάδων ανθρωπιστικών οργανώσεων στη Γάζα από τον Ιανουάριο, καλώντας τα κράτη να απαιτήσουν επειγόντως από το Ισραήλ να αλλάξει πορεία, κρίνοντας ότι «τέτοιες αυθαίρετες αναστολές επιδεινώνουν περαιτέρω μια ήδη αφόρητη κατάσταση για τον πληθυσμό της Γάζας».

«Επικίνδυνο προηγούμενο»

Το ισραηλινό υπουργείο Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού κατηγόρησε συγκεκριμένα τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ότι απασχολούν άτομα «με δεσμούς με τρομοκρατικές οργανώσεις». Σε επικοινωνία με το AFP, η ΜΚΟ απάντησε την Τρίτη ότι «δεν απασχολούσε ποτέ εν γνώσει της τα άτομα που εμπλέκονται σε στρατιωτικές δραστηριότητες» και διαβεβαίωσε ότι «συνεχίζει τον διάλογο» με τις αρχές. Σήμερα οι ΓΧΣ (MSF) κάλεσαν τις ισραηλινές αρχές να τους επιτρέψουν να εργαστούν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. «Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και άλλες ανεξάρτητες διεθνείς ΜΚΟ θα καταχωρηθούν στο Ισραήλ, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα το 2026», ανέφερε η ΜΚΟ.

«Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η εγγραφή των MSF θα λήξει (…) και θα πρέπει να σταματήσουμε τις δραστηριότητές μας έως την 1η Μαρτίου 2026», υπογράμμισε η ανακοίνωση των MSF. «Η αίτησή μας (για εγγραφή) εξακολουθεί να θεωρείται εκκρεμής και ελλιπής. Αυτό συμβαίνει επειδή (…) συνεχίζουμε να ζητάμε διαβεβαιώσεις και διευκρινίσεις σχετικά με ένα ανησυχητικό αίτημα για την παροχή του καταλόγου του προσωπικού», εξηγούν οι MSF.

Αυτό το αίτημα, σύμφωνα με την ΜΚΟ, «θα μπορούσε να συνιστά παραβίαση των υποχρεώσεων του Ισραήλ βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και των ανθρωπιστικών μας αρχών».

«Θα διερευνήσουμε όλες τις πιθανές οδούς για την ανατροπή αυτής της απόφασης», προσθέτει η δήλωση.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα τόνισαν επίσης ότι η ΜΚΟ εφαρμόζει «αυστηρές εσωτερικές πολιτικές για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τον νόμο και να αποτρέψει οποιαδήποτε υπεξαίρεση βοήθειας ή σύνδεση με ένοπλες ομάδες».

Την Τρίτη, οι υπουργοί Εξωτερικών δέκα χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, είχαν ήδη προτρέψει το Ισραήλ να «εγγυηθεί την πρόσβαση» στη βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει «καταστροφική».

Σε μια περιοχή με πάνω από δύο εκατομμύρια κατοίκους, «1,3 εκατομμύριο άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν επείγουσα ανάγκη από στέγη», τόνισαν. «Περισσότερες από τις μισές δομές υγείας λειτουργούν μόνο εν μέρει» και η πλειοψηφία του πληθυσμού αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας.

Η Χαμάς χαρακτήρισε το ισραηλινό μέτρο ως «εγκληματική συμπεριφορά». «Αυτό αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κατοχής να πολιτικοποιήσει την ανθρωπιστική δράση και να τη χρησιμοποιήσει ως εργαλείο εκβιασμού του παλαιστινιακού λαού μας», δήλωσε η Χαμάς, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να «λάβει επείγοντα και αποτελεσματικά μέτρα για να καταδικάσει αυτή την εγκληματική συμπεριφορά».

Ο επικεφαλής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί χαρακτήρισε τους ισραηλινούς κανονισμούς ως «επικίνδυνο προηγούμενο». Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτοί οι περιορισμοί αποτελούν μέρος ενός ανησυχητικού μοτίβου περιφρόνησης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των αυξανόμενων εμποδίων στις επιχειρήσεις βοήθειας».

Σύμφωνα με την COGAT, το όργανο του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που είναι αρμόδιο για τις παλαιστινιακές πολιτικές υποθέσεις, κατά μέσο όρο 4.200 φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας κάθε εβδομάδα, ή περίπου 600 την ημέρα, με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ωστόσο, μόνο 100 έως 300 από αυτά τα φορτηγά μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με ΜΚΟ και τα Ηνωμένα Έθνη.