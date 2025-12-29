Ιώσεις: 500 παιδιά στα επείγοντα του «Αγλαΐα Κυριακού» μέσα σε 24 ώρες

Ραγδαία αύξηση παρουσιάζουν οι προσελεύσεις παιδιών με γρίπη, ιό RSV και άλλες ιογενείς λοιμώξεις στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, καθώς και στις παιδιατρικές κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων, εν μέσω της εορταστικής περιόδου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, από χθες έως σήμερα το πρωί εφημέρευε το Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου προσήλθαν συνολικά 500 παιδιά για εξέταση. Από αυτά, τα 120 παιδιά παρουσίαζαν γρίπη, RSV ή άλλες εποχικές αναπνευστικές ιώσεις.

Όπως αναφέρει, από τα παιδιά που προσέρχονται με γρίπη και άλλες ιώσεις, το 10% έως 15% χρειάζεται τελικά νοσηλεία. Την παρούσα χρονική στιγμή, στο «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύονται 7 παιδιά με γρίπη και 10 παιδιά με ιό RSV.

Παράλληλα, τονίζει ότι οι χρόνοι αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών φτάνουν τις 3 έως 4 ώρες, γεγονός που, όπως υπογραμμίζει, αναδεικνύει τη σοβαρή έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ειδικότερα, σημειώνει ότι τα Κέντρα Υγείας αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, ενώ συχνά και ιδιώτες γιατροί παραπέμπουν τα παιδιά στα νοσοκομεία ακόμη και για ήπια περιστατικά, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εφιστά την προσοχή των γονέων, επισημαίνοντας ότι η κορύφωση των ιώσεων βρίσκεται ακόμη μπροστά. Τέλος, συστήνει την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας, τη χρήση μάσκας όπου κρίνεται απαραίτητο, τον εμβολιασμό όπου αυτός προτείνεται από τους γιατρούς και την αποφυγή συγχρωτισμού, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση:

«ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Όπως αναμέναμε υπάρχει ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων παιδιών με γρίπη, RSV και άλλων ιώσεων στα νοσοκομεία παιδιατρικά και παιδιατρικές κλινικές των Γενικών νοσοκομείων. Χθες έως σήμερα πρωί εφημέρευε το Αγλαΐα Κυριακού. Προσήλθαν συνολικά 500 παιδιά και εξετάσθηκαν. Από αυτά τα 120 παιδιά έπασχαν από γρίπη, RSV και άλλες αναπνευστικές εποχικές ιώσεις. Από τα παιδιά που προσέρχονται με γρίπη ιώσεις εισάγεται το 10 με 15% των παιδιών.

Σήμερα στο Αγλαΐα Κυριακού νοσηλεύονται 7 παιδιά με γρίπη και 10 παιδιά με RSV. Οι αναμονές στα επείγοντα είναι 3 με 4 ώρες. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η σοβαρή έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Κέντρα Υγείας με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και ιδιώτες γιατροί για ψύλλου πήδημα και με τηλέφωνο στέλνουν τα παιδιά στα νοσοκομεία.

Κλείσιμο

ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ. Μέτρα προστασίας, μάσκες, εμβολιασμός όπου συστήνεται από τους γιατρούς , αποφυγή του συγχρωτισμού γιατί η κορύφωση των ιώσεων είναι μπροστά μας».