Με βροχές και καταιγίδες θα κάνουμε Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Κολυδά

Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Τρίτης (23/12) για ισχυρές καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα.

Συνεπώς, τα φετινά Χριστούγεννα αναμένεται να είναι βροχερά σε πολλές περιοχές της χώρας.

Όπως επισήμανε ο Θοδωρής Κολυδάς, θα σημειωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. «Τα ύψη βροχής δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα, αλλά λόγω των ημερών και της αυξημένης κίνησης, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί».

Προσθέτει δε ότι στην Αττική θα σημειωθούν βροχές τόσο την παραμονή Χριστουγέννων τόσο και ανήμερα, ωστόσο, αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν κυρίως την βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο.













