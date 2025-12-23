Με βροχές και καταιγίδες θα κάνουμε Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Κολυδά

Αναλυτικά το Έκτακτο Δελτίο Καιρού από την ΕΜΥ
Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Τρίτης (23/12) για ισχυρές καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα.
Συνεπώς, τα φετινά Χριστούγεννα αναμένεται να είναι βροχερά σε πολλές περιοχές της χώρας.
Όπως επισήμανε ο Θοδωρής Κολυδάς, θα σημειωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. «Τα ύψη βροχής δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα, αλλά λόγω των ημερών και της αυξημένης κίνησης, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί».
Προσθέτει δε ότι στην Αττική θα σημειωθούν βροχές τόσο την παραμονή Χριστουγέννων τόσο και ανήμερα, ωστόσο, αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν κυρίως την βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο.
Αναλυτικά το Έκτακτο Δελτίο
Ειδικότερα, η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, ενώ η επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 στο Ιόνιο.
Αύριο Τετάρτη 24-12-2025 τα ισχυρά φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.
Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται, στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- Στο Ιόνιο από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 έως και αργά το βράδυ αύριο Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων).
- Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το μεσημέρι έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).
- Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.
- Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 24-12-2025 έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.
- Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.
Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.
