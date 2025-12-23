Ηράκλειο: Χριστουγεννιάτικη γιορτή για δημοσιογράφους και τις οικογένειές τους

Δημοσιογράφοι του Ηρακλείου γιόρτασαν τα Χριστούγεννα μαζί με τις οικογένειές τους στο Cafe Marina, σε μια εκδήλωση γεμάτη χαρά, δώρα και παιδικά χαμόγελα.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΠΗΝ αναφέρει τα εξής:

Άφησαν στυλό, πληκτρολόγια και μικρόφωνα, για λίγο κατά μέρος, οι δημοσιογράφοι του Ηρακλείου το πρωί του Σαββάτου 20.12.2025 και συναντήθηκαν στο Cafe Marina, που "πλημμύρισε" με χαμόγελα παιδικά γέλια. Η γιορτή της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, που πλέον έχει γίνει θεσμός, αποτέλεσε μια όμορφη αφορμή για συνάντηση μακριά από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Δημοσιογράφοι με τις οικογένειές τους απόλαυσαν εορταστικές στιγμές, σε ζεστό κλίμα, γεμάτο ευχές και χαρούμενες εικόνες.

Ο Άγιος Βασίλης (Κώστας Βεζυράκης) έκανε την εμφάνισή του, μοίρασε καραμέλες και δώρα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τα βλέμματα των μικρών παιδιών. Οι μεγαλύτεροι χάρηκαν τη συντροφιά και την ανάπαυλα από το απαιτητικό επάγγελμα, ενώ οι μικρότεροι ενθουσιάστηκαν τόσο με τα δώρα όσο και με την ευκαιρία να φωτογραφηθούν στο εντυπωσιακό έλκηθρο του Άη Βασίλη, παρέα με τον κοκκινοντυμένο Άγιο και το ξωτικό του.

Θερμές ευχαριστίες στο Cafe Marina της ΔΕΠΑΝΑΛ του Δήμου Ηρακλείου για τη φιλοξενία και τα κεράσματα, στα αρτοποιεία Μαθιουδάκη για τα εκλεκτά κεράσματα, καθώς και στον Γιώργο Ξωμεριτάκη και τη Μαρία Φραγκιαδάκη για το εντυπωσιακό έλκηθρο με τον Άγιο Βασίλη, που πραγματικά μάγεψε τα παιδιά και έδωσε ξεχωριστό χρώμα στη γιορτή.