Ο Φωκίωνας Ζαΐμης τίμησε τον Νικόλαο Γυφτάκη για το πολύτιμο έργο του

Τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε στον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Νικόλαο Γυφτάκη, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22/12/2025 στα γραφεία της Π.Ε. Αχαΐας.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη ως ένδειξη αναγνώρισης της πολύτιμης προσφοράς και της διαρκούς συμβολής του στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών.

«Είχαμε τη χαρά σήμερα, στα γραφεία της Π.Ε. Αχαΐας, να τιμήσουμε, όλοι μαζί, έναν άνθρωπο που αποτέλεσε όλα τα τελευταία χρόνια την ψυχή της Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Νίκος Γυφτάκης, Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, συνταξιοδοτείται και τυπικά στις 31 Δεκεμβρίου. Από το 2011 υπηρέτησε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όλα τα χρόνια ήταν ο άνθρωπος στον οποίο άρχιζαν και τελείωναν οι λύσεις που χρειαζόταν να δώσει η Πολιτική Προστασία σε κάθε γεγονός. Είναι χρέος μας να τιμούμε τέτοια στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που υπερβαίνουν τα κλασσικά "υπηρεσιακά καθήκοντα" και είναι πάντα παρόντες, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο για την κοινωνία και τους πολίτες.

Ο Νίκος Γυφτάκης ήταν είναι ένα τέτοιο στέλεχος και φυσικά θα συνεχίσει να είναι, γιατί οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν πάντα ενεργοί, παραγωγικοί και χρήσιμοι. Νίκο σε ευχαριστούμε για όλα», δήλωσε ο κ. Φωκίων Ζαΐμης.