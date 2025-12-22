Πάτρα: Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη η δράση δημιουργίας Χριστουγεννιάτικων εικαστικών κατασκευών

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου
Νέα ημερομηνία για τη δράση δημιουργίας χριστουγεννιάτικων κατασκευών στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών.
Η ανακοίνωση της αντιδημαρχίας Πολιτισμού αναφέρει τα εξής:
Από την αντιδημαρχία Πολιτισμού γίνεται γνωστό, ότι η αναβληθείσα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δράση δημιουργίας Χριστουγεννιάτικων εικαστικών κατασκευών από παιδιά, θα πραγματοποιηθεί στις 5.00 το απόγευμα της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών.
