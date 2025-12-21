Πάτρα Ενωμένη: «Η Δημοτική Αρχή αντί να απολογηθεί στους πολίτες για την αύξηση στα τέλη ύδρευσης, αντέδρασε στην κριτική που ασκήσαμε»

Η παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» σχολιάζει τις αυξήσεις στα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης στον Δήμο Πατρέων και τις αντιδράσεις της Δημοτικής Αρχής.

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης αναφέρει τα εξής:

Η αλήθεια για τις αυξήσεις στο νερό στον Δήμο Πατρέων.

1) Αυξάνονται το πάγιο τέλος ύδρευσης και τέλος αποχέτευσης ως εξής:

-αύξηση του παγίου ύδρευσης από 11,80 σε 13,30 ευρώ στη Δημοτική Ενότητα Πατρέων (πλην Ελικίστρας, Σουλίου, Μοίρας).

-αύξηση του παγίου ύδρευσης από 6,00 σε 8,5 ευρώ σε όλες τις άλλες Δημοτικές Ενότητες (Ρίο, Παραλία, Μεσσάτιδα, Βραχναίικα, συμπεριλαμβανομένων των Κοινοτήτων Ελικίστρας, Σουλίου, Μοίρας).

-αύξηση του τέλους αποχέτευσης (προστίθεται νέο τέλος 1 ευρώ) σε όλο τον Δήμο Πατρέων.

2) Αυξάνεται το κόστος στην κατανάλωση νερού ως εξής:

-κατά 50% σε Ελικίστρα, Σούλι, Μοίρα.

-κατά 40% σε Πλατάνι, Κάτω Καστρίτσι, Άνω Καστρίτσι, Πιτίτσα, Αργυρά, Σελλά, Δρέπανο, Μιντιλόγλι, Θέα, Καλλιθέα, Κρήνη, Κρυσταλλόβρυση, Πετρωτό, Σαραβάλι, Καμίνια, Τσουκαλέικα, Θεριανό.

-κατά 20% σε Οβρυά.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων (Λαϊκή Συσπείρωση-ΚΚΕ) αντί να απολογηθεί στους πολίτες για την αύξηση αυτή, αντέδρασε με τοξικότητα, συκοφαντίες και ιταμότητα στην κριτική που ασκήσαμε. Άλλωστε, έχει αποδείξει ότι η έννοια της Δημοκρατίας δεν συνάδει με τη στενή κομματική της γραμμή, αλλά και ούτε με την ιδεολογία της. Η πολιτική αναισχυντία και τα στοιχεία φασιστικής και ολοκληρωτικής συμπεριφοράς δεν μας προξενούν εντύπωση.

Σημειώνουμε πως το ΚΚΕ αντέδρασε στην πρόταση για αύξηση των αντίστοιχων παγίων ύδρευσης και αποχέτευσης που προτάθηκε πρόσφατα στην ΕΥΔΑΠ (Αττική). Θεωρεί υπέρογκες τις αυξήσεις για τα λαϊκά στρώματα και πρόδρομο της εμπορευματοποίησης του νερού. Για τις αυξήσεις στην Πάτρα απόλυτη σιωπή.

Λαϊκή Συσπείρωση - ΚΚΕ δύο ταχυτήτων ή κοροϊδία-υποκρισία;