Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025.

Κριός

Χρειάζεστε περισσότερη κίνηση και δράση στην ζωή σας, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα σας καταπιεί η ρουτίνα και ο καναπές. Κινηθείτε περισσότερο, εντάξτε την άσκηση στην ζωή σας ή τουλάχιστον μια μικρή φυσική δραστηριότητα. Ένα συναισθηματικής φύσης θέμα απορροφά όλα σας την προσοχή, μια και δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε κάποια θέματα. Η αρχική σκέψη είναι συνήθως και η πιο σωστή. Εμπιστευτείτε την…

Ταύρος

Υπάρχει το ενδεχόμενο εντάσεων σήμερα, είτε στο εργασιακό, είτε στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Με μια αυταρχική συμπεριφορά το μόνο που θα καταφέρετε είναι να προκαλέσετε μεγαλύτερη αντίδραση. Ένα οικογενειακό πρόσωπο θα χρειαστεί την υποστήριξη και καθοδήγηση σας σήμερα. Θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο και αρκετή από την υπομονή και πειθώ σας για να μπορέσετε να βοηθήσετε αποτελεσματικά.

Δίδυμοι

Κατά την διάρκεια της μέρας θα πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί στις κινήσεις ή στις αντιδράσεις σας. Μια βιαστική, παρορμητική κίνηση μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή, ειδικά εάν αφορά τα οικονομικά σας, ενώ κάποια άκαιρα σχόλια, η σκληρή κριτική ή η αγένεια μπορεί να δημιουργήσουν εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις σας, προσωπικές ή επαγγελματικές. Σκεφτείτε πριν μιλήσετε ή δράσετε, για να αποφύγετε κάποια προβλήματα που δεν τα έχετε ανάγκη αυτήν την στιγμή.

Καρκίνος

Ημέρα ηρεμίας για εσάς, συντροφιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απωθήστε την καθημερινότητα και τα προβλήματα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Το αίσθημα της ικανοποίησης θα είναι έντονο, καθώς αισθάνεστε δικαιωμένοι για την σκληρή δουλειά και την υπομονή σας. Καιρός να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε λίγο.

Λέων

Μια νέα επιρροή στον εργασιακό σας χώρο θα σας βοηθήσει να δείτε κάποια πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Έχετε ανοιχτό το μυαλό και τα μάτια σας γιατί μια ευκαιρία καριέρας πλησιάζει… Τις βραδινές ώρες θα πρέπει να προσφέρετε την στήριξη σας σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες οικονομικής ή συναισθηματικής φύσης σήμερα. Εμψυχώστε τους και βοηθήστε τους να σταθούν στα πόδια τους και να αγωνιστούν και πάλι…

Παρθένος

Είναι μια μέρα που σας οδηγεί στην δράση, στην ανάληψη πρωτοβουλιών ή στην έντονη σωματική άσκηση. Προσοχή θα χρειαστεί μόνο στις παρορμητικές σας αποφάσεις, για να μην κάνετε λανθασμένες επιλογές. Η μέρα προσφέρεται ωστόσο για αποβολή βλαβερών ή ανθυγιεινών συνηθειών ή για την οριστική απομάκρυνση σας από εξαρτήσεις κάθε μορφής.

Ζυγός

Η μέρα μπορεί να γεννήσει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά τις προτεραιότητες σας, με δεδομένο ότι το νέο φεγγάρι είναι στο ζώδιο σας και σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να κατακτήσετε τους στόχους σας.

Σκορπιός

Ίσως να χρειαστεί να εκμυστηρευτείτε σε άτομα που εκτιμάτε ένα πρόβλημα που σας απασχολεί. Με τον τρόπο αυτό θα φωτιστεί πιθανά μια άλλη οπτική και θα σας βοηθήσει να βρείτε ευκολότερα λύσεις. Τα πράγματα μπορούν να εξελιχτούν έτσι καλύτερα, τουλάχιστον όσο αναφορά μια συζήτηση που θα κάνετε με το σύντροφο σας. Ευνοούνται η κοινωνική ζωή και οι σχέσεις με τους συγγενείς.

Τοξότης

Εστιάζει σε ζητήματα ανάπτυξης μέσα από την αξιοποίηση κάποιων πληροφοριών. Οι καλές επικοινωνιακές σας δεξιότητες θα έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα των επαφών σας και αναμένεται να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Η ανταλλαγή εμπειριών με άτομα που δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελματικό τομέα θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να δείτε τις καταστάσεις από διαφορετική οπτική.

Αιγόκερως

Γίνεστε ανυπόμονοι! Αισθάνεστε ότι για κάποιο χρονικό διάστημα σας χειραγωγούσαν οι άλλοι και θέλετε να απαλλαγείτε από τα δεσμά της καταπίεσης. Κάντε το για να ανασάνετε. Μια καινούργια επαγγελματική ευκαιρία όμως βρίσκεται μπροστά σας και περιμένει να την αδράξετε. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό μπορεί να ξεκινήσει σήμερα που θα αλλάξει την επαγγελματική σας πορεία προς το καλύτερο.

Υδροχόος

Έχετε κατακτήσει ότι επιθυμούσατε στον επαγγελματικό τομέα, αλλά φαίνεται ότι δεν σας ικανοποιεί και θέλετε να κάνετε αλλαγές και αναπροσαρμογές. Καλό θα ήταν να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην καταστρέψετε ότι με τόσο κόπο χτίσατε. Στα συναισθηματικά σας θα προσελκύσετε την προσοχή επάνω σας σήμερα και θα έχετε πληθώρα επίδοξων ερωτικών συντρόφων. Κάντε την επιλογή σας ανάλογα με τις αντικειμενικές σας ανάγκες και μην παρασύρεστε από τον ενθουσιασμό, γιατί θα το μετανιώσετε πριν καν ξημερώσει…

Ιχθείς

Μάθετε να μοιράζεστε όχι μόνο τα υλικά σας αγαθά, αλλά και την αγάπη με τους ανθρώπους γύρω σας. Προσφέροντας τον χρόνο σας ή την ηθική στήριξη σε κάποιον που σας έχει ανάγκη, σας κάνει πιο πλούσιους σε συναισθήματα και σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία.