Πάτρα: Χωρίς τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

Από την Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι η τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία, με την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής δεν είναι εφικτή από τώρα και μέχρι την 1 μ.μ., λόγω εργασιών στο δημόσιο, τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2, που παρέχει σύνδεση internet.