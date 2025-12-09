Πάτρα: Χωρίς τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

Μέχρι τη 1, λόγω εργασιών στο δημόσιο, τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2
Από την Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι η τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία, με την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής δεν είναι εφικτή από τώρα και μέχρι την 1 μ.μ., λόγω εργασιών στο δημόσιο, τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2, που παρέχει σύνδεση internet.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr