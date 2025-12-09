Back to Top
Πάτρα: Χωρίς τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

Μέχρι τη 1, λόγω εργασιών στο δημόσιο, τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2

Από την Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι η τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία, με την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής δεν είναι εφικτή από τώρα και μέχρι την 1 μ.μ., λόγω εργασιών στο δημόσιο, τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2, που παρέχει σύνδεση internet.

 

