Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025.

Κριός

Εάν έχετε φροντίσει να βάλετε την προσωπική και επαγγελματική σας ζωή σας τάξη, σήμερα θα διαπιστώσετε ότι πολλά πράγματα λειτουργούν αυτόματα και δεν θα αργήσετε να δρέψετε τις επιτυχίες των προσπαθειών σας. Δεν έχετε καταφέρει όμως ακόμη να ολοκληρώστε αυτό που επιδιώκετε και αυτό σας κάνει δημιουργεί ένταση. Θα πρέπει να δείξετε όμως υπομονή και επιμονή στις προσπάθειες σας.

Ταύρος

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και πιστεύετε ότι όλος ο κόσμος είναι στα πόδια σας. Προσοχή στις σας όμως, γιατί ένας λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα… Κάποια μικρή αδιαθεσία ίσως σας ταλαιπωρήσει κατά την διάρκεια της μέρας. Ξεκουραστείτε και φροντίστε τον οργανισμό σας για να μην αφήσετε περιθώρια για επιδείνωση της κατάστασης σας.

Δίδυμοι

Η μέρα προσφέρεται να βρείτε πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που σας απασχολούν. Μέσα από την επίλυση των ζητημάτων που σας απασχολούν με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο, θα βελτιωθεί αισθητά η καθημερινότητα σας. Ενδεχομένως να κάνετε επίσης μια αλλαγή στις διατροφικές σας συνήθειες ή αναφορικά με την άσκηση σας, προκειμένου να βελτιώσετε την ευεξία σας.

Καρκίνος

Αναμοχλεύεται το παρελθόν και έρχονται αναμνήσεις στην επιφάνεια από πρόσωπα και καταστάσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Ίσως να συναντήσετε έναν παλιό φίλο που θα σας θυμίσει μια ξεχασμένη εποχή της ζωής σας… Το φανταστικό και το πραγματικό δεν θα έχουν σαφή όρια για σας, φίλοι μου, και για αυτό θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στις δράσεις σας. Αφήστε σοβαρές αποφάσεις για άλλη μέρα.

Λέων

Οι οικονομικές συνθήκες σας ευνοούν και ένα μεγάλο βάρος φαίνεται να φεύγει από πάνω σας. Τα δύσκολα έχουν παρέλθει και με την πάροδο του χρόνου τα πράγματα θα πηγαίνουν όλο και καλύτερα. Καλλιεργήστε κάποιο ταλέντο σας, όσο μπορείτε, και επενδύστε σ αυτό, γιατί μπορεί να σας βγάλει από την τυχόν δύσκολη οικονομική κατάσταση…

Παρθένος

Η μέρα μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στα επαγγελματικά σας. Κάποιοι θα ολοκληρώσετε ένα μεγάλο έργο και να τύχετε αναγνώρισης από τους συναδέλφους σας. Η καριέρα σας όμως θα ρίξει την βαριά σκιά της στην οικογενειακή σας ζωή και θα πρέπει να βρείτε υγιείς ισορροπίες μεταξύ δουλειάς και οικογένειας.

Ζυγός

Μπορεί να φέρει η μέρα μεγάλη στήριξη σε όσους από σας σκέφτεστε να αλλάξετε δουλεία ή καριέρα. Αξιολογήστε την επαγγελματική σας πορεία και κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές. Η Σελήνη ευνοεί την προώθηση του εαυτού σας, επικοινωνώντας τις δεξιότητες και τα ταλέντα σας.

Σκορπιός

Προσέχετε τον τρόπο που εκφράζετε τις απόψεις σας σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο, γιατί είναι εύκολο να παρεξηγηθείτε και να δημιουργηθούν από το πουθενά προβλήματα με τους συνεργάτες. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να έχετε εμμονές με την υγεία σας. Παρόλα αυτά εάν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα υγείας, καλό θα ήταν να επισκεφτείτε τον γιατρό σας για κάθε ενδεχόμενο.

Τοξότης

Η μέρα θα απαιτήσει από εσάς να δείξετε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς τα άτομα που σας περιβάλλον, έχετε στενές επαφές ή συνεργάζεστε επαγγελματικά. Μέσα από την αμοιβαία εμπιστοσύνη θα μπορέσετε να χτίσετε κάτι καινούργιο, σε σταθερά και ασφαλή θεμέλια, που θα έχει διάρκεια στο χρόνο και θα αποφέρει οικονομικά. Εμπιστοσύνη θα πρέπει να υπάρχει και στα κοινά οικονομικά με το ταίρι σας!

Αιγόκερως

Αγωνιστήκατε σκληρά το τελευταίο διάστημα και είναι καιρός πια να απολαύσετε το αποτέλεσμα των κόπων σας. Αρμονία χαρακτηρίζει την μέρα σας και δεν θα πρέπει να την αφήσετε έτσι απλά να πάει χαμένη. Οργανώστε μια έξοδο με αγαπημένα πρόσωπα ή αφιερώστε τους λίγο δημιουργικό χρόνο.

Υδροχόος

Θέλετε να διαπρέπετε, ιδίως στον τομέα των ερωτικών κατακτήσεων! Σήμερα θα σας δοθεί η ευκαιρία να δρέψετε δάφνες στον τομέα αυτό, μια και η ακτινοβολία σας θα είναι κάτι περισσότερο από αισθητή. Μια σχέση σας μπορεί να δείξει σημάδια εμβάθυνσης και μετεξέλιξης. Θα μπορούσε να είναι μια γνωριμία που θα εξελιχθεί σε μια σημαντική φιλική σχέση ή μια φιλία που θα μετεξελιχθεί σε ερωτική σχέση.

Ιχθείς

Για σας η μέρα είναι εξαιρετικά ρομαντική και ενδείκνυται για ρομαντικές εξόδους με το ταίρι σας. Εάν είστε αδέσμευτοι, ίσως να φέρει η μέρα ενδιαφέρουσες εξελίξεις, που ενδεχομένως να μην τις περιμένατε…Αφιερώστε επίσης κάποιο από τον ελεύθερο χρόνο σας στην διακόσμηση του προσωπικού σας χώρου, ώστε να αλλάξει η ενέργεια του σπιτιού σας. η ενασχόληση με τις τέχνες ευνοείται επίσης.