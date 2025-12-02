H Sammy Yacht στις startups που βραβεύτηκαν στα Startupper Awards 2025

Οι ομάδες που προχωρούν την καινοτομία και ενισχύουν το ελληνικό startup οικοσύστημα, επιβεβαιώνοντας την πορεία του κλάδου, αναδείχθηκαν από την ετήσια εκδήλωση -θεσμό των Startupper Awards 2025 που πραγματοποιήθηκε στον Ελληνικό Κόσμο, συγκεντρώνοντας ιδρυτές, επενδυτές και στελέχη.

Ανάμεσά τους καιι η Sammy Yacht η οποία ξεκίνησε το ταξίδι της στον κόσμο της επιχειρηματικότητας από την Πάτρα.

Το πρώτο βραβείο Public Vote στην Innovation Bee απένειμε ο Παύλος Μαρινάκης, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος και παρέλαβε ο CEO της εταιρίας Χρήστος Ρουμελιώτης με την ομάδα του.

Οι 40 επιχειρήσεις που οδηγούν το οικοσύστημα - Τα βραβεία



1.⁠ ⁠STARTUP OF THE YEAR - Prosperty

Η Prosperty, που ιδρύθηκε το 2020, δημιούργησε ένα ολιστικό ψηφιακό οικοσύστημα για την πώληση, ενοικίαση και διαχείριση ακινήτων, εδραιώνοντας τη θέση της ως ηγέτης του κλάδου. Το 2025 χαρακτηρίζεται από την πλήρη ενηλικίωση και την επέκτασή της στην αγορά. Η δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου απένειμε το βραβείο στον CEO Αντώνη Μαρκόπουλο.

2.⁠ ⁠PUBLIC VOTE - Innovation Bee

Η Innovation Bee αποδεικνύει ότι η καινοτομία στην Ελλάδα δεν περιορίζεται στην Αθήνα. Εξειδικεύεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και Μηχανική Μάθηση (ML), αναπτύσσοντας προϊόντα που ανταγωνίζονται παγκόσμιους κολοσσούς. Ο CEO Χρήστος Ρουμελιώτης με την ομάδα του, παρέλαβε το βραβείο, το οποίο απένειμε ο Παύλος Μαρινάκης, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

3.⁠ ⁠BIOTECH - KoSBio

Η KoSBio μάχεται ενάντια σε σπάνιες νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως η Αταξία του Φρίντριχ, προσφέροντας ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς.

Το βραβείο παρέλαβαν ο Co-founder & CEO Δρ. Κώστας Χατζηστέργος και ο Co-founder & COO Νίκος Ιωάννου.

4.⁠ ⁠GOVTECH - Compellio

Η Compellio ξεχωρίζει για τη θεσμική της προσέγγιση στο GovTech και έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το EU Blockchain Regulatory Sandbox. Ο CEO Δρ. Διονύσης Αυρηλιώνης παρέλαβε το βραβείο από τον Χρήστο Δερμετζόπουλο, υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5.⁠ ⁠FINTECH - Natech

Η Natech, με την γνωστή σε όλους πια Snappi, αποδεικνύει ότι η καινοτομία μπορεί να ανθίσει εκτός μεγάλων αστικών κέντρων. Ξεκίνησε από την Ήπειρο και έγινε στρατηγικός εταίρος τραπεζών, αντλώντας κεφάλαια-ρεκόρ. Ο CTO Γεώργιος Νικολαρόπουλος πήρε το βραβείο από το Τάσο Γαϊτάνη, γενικό γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας.

6.⁠ ⁠LEASING - Instacar

Η Instacar προσφέρει μίσθωση οχημάτων χωρίς δεσμεύσεις, με πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία, δίνοντας στους χρήστες απόλυτη ελευθερία επιλογής. Ο Co-CEO Αντώνης Σαμοθράκης & ο Head of Operations Αντώνης Ζώης παρέλαβαν το βραβείο από τον Δημήτρη Μάντζο, βουλευτή Επικρατείας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.

7.⁠ ⁠PET-FRIENDLY - Hoolie

Η Hoolie είναι η πρώτη ελληνική startup που δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα Pet Tech, με το Hoolie AI και υπηρεσίες τηλε-κτηνιατρικής. Το βραβείο παρέλαβε ο Founder & CEO Κωνσταντίνος Φωτόπουλος από τον Στέφανο Κασσελάκη, πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, κηδεμόνα της Farley, που ήταν και αυτή στην εκδήλωση για την απονομή των βραβείων.

8.⁠ ⁠SERIAL INNOVATORS - Stiq

Η Stiq φέρνει επανάσταση στη εστίαση μέσω cloud kitchens και Τεχνητής Νοημοσύνης, μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο Co-founder & CEO Κωνσταντίνος Δάβαρης παρέλαβε το βραβείο, το οποίο απένειμε ο Γιώργος Παπαγιαννόπουλος, CEO του ELEVATE GREECE.

9.⁠ ⁠SUCCESS STORY - HostHub

Η HostHub έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στη διαχείριση βραχυχρόνιων μισθώσεων, εξυπηρετώντας πελάτες σε 105 χώρες.

Ο Head of Product Χρήστος Λόλας πήρε το βραβείο από την Εύη Δραμαλιώτη, γενική γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

10.⁠ ⁠RISING STARTUP - WealthyHood

Η WealthyHood προσφέρει εργαλεία επενδυτικής καθοδήγησης με το AI Portfolio Builder και το Learning Hub για εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια και οικονομική εκπαίδευση. Το βραβείο παρέλαβαν ο co-Founder & CEO Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης & ο co-Founder & CTO Κώστας Φαλιάγκας, από τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, βουλευτή Ανατολικής Αττικής με το ΠΑΣΟΚ.

11.⁠ ⁠CYBERSECURITY - Mind The Hack

Η Mind The Hack προσφέρει προληπτική και συνεχή προστασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, αντιμετωπίζοντας τις ραγδαία εξελισσόμενες κυβερνοεπιθέσεις. Ο CEO Σταύρος Κυρήκος παρέλαβε το βραβείο, το οποίο απένειμε η Αμαλία Γκουνέλα, Senior Advisor Τομέα Τεχνολογίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

12.⁠ ⁠REG TECH - Norbloc

Η Norbloc πέτυχε να φέρει ανταγωνιστικούς τραπεζικούς οργανισμούς σε κοινή πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων, εξάγοντας ελληνική τεχνογνωσία στο χρηματοπιστωτικό παγκόσμιο επίπεδο. Η Business Development & Marketing Manager 'Αλκηστις Ροκανά παρέλαβε το βραβείο από τον Παναγιώτη Καραμπίνη, Managing Director του Endeavor Greece.

13.⁠ ⁠DEVICE OF THE YEAR - Herado

Η Herado κατέκτησε τον τομέα του scientific hardware, συνεργαζόμενη με τη NASA και παρέχοντας τεχνολογία για περιβάλλοντα μηδενικού σφάλματος. Η CEO Δρ. Μαριάνθη Φραγκοπούλου παρέλαβε το βραβείο από την Director of Communications Ελένη Δέδε & τον CEO Σταύρο Ασθενίδη της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

14.⁠ ⁠HEALTH TECH - Foodoxys

Η Foodoxys μετατρέπει την επιστημονική έρευνα σε καινοτομία στη διατροφική ιατρική, εστιάζοντας στη διατροφική ευεξία και μακροζωία.

Ο CEO Δρ. Φώτιος Τέκος παρέλαβε το βραβείο από την Έρρικα Πρεζεράκου, διακεκριμένη αθλήτρια και αντιπεριφερειάρχη Παιδείας στην Περιφέρεια Αττικής.

15.⁠ ⁠TRAVEL TECH - Welcome Pickups

Η Welcome Pickups μεταμορφώνει την άφιξη στον προορισμό σε μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία, δραστηριοποιούμενη σε πάνω από 300 προορισμούς παγκοσμίως. Ο Head of Marketing Άρης Αποστολόπουλος παρέλαβε το βραβείο, το οποίο απένειμε η Μαρία Συρεγγέλα, Βουλευτής του Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών.

16.⁠ ⁠IMPACT - Brite Solar

Η Brite Solar πρωτοπορεί στον τομέα Agri-PV, παρέχοντας λύσεις για την κλιματική αλλαγή και την επισιτιστική ασφάλεια.

Ο CEO Νίκος Κανόπουλος πήρε το βραβείο από την Δρ. Μαρία Μάρκου, διευθύντρια Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

17.⁠ ⁠CLEAN TECH - Embio Diagnostics

Η Embio Diagnostics απαντά στις προκλήσεις της ασφάλειας τροφίμων και της ποιότητας του αέρα με καινοτόμα προϊόντα BELD και airbeld.

Ο CEO Κωνσταντίνος Λοίζου & η Laboratory Manager Δρ. Αγνή Χατζηλουκά πήραν το βραβείο, το οποίο απένειμε η Ρωξάνη Μπέη, αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Αθηναίων.

18.⁠ ⁠FEM TECH - Vivian Lab

Η Vivian Lab καλύπτει το κενό στην ψηφιακή υγεία για γυναίκες στην εμμηνόπαυση, φέρνοντας καινοτομία σε έναν τομέα "ταμπού", δημιουργώντας νέα αγορά στην Ελλάδα. Η Co-Founder & Healthcare Strategy Έλενα Σκούρα, παρέλαβε το βραβείο από την Νόνη Δούνια.

19.⁠ ⁠e-INVOICING - iSpirit

Η iSpirit υποστηρίζει την ψηφιακή μετάβαση των ελληνικών ΜμΕ, με στρατηγικές συνεργασίες και ένταξη στον ΣΕΠΕ.

Ο CEO Νίκος Σπυρόπουλος παρέλαβε το βραβείο από τον Νίκο Ρωμανό, διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού.

20.⁠ ⁠ACCESSIBILITY - Evenly

Η Evenly προσφέρει πλατφόρμα συμπεριληπτικής επικοινωνίας για άτομα με προβλήματα ακοής, ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη.

Οι Founders Τζένη Ταντίδου & Πάνος Κωνσταντινίδης παρέλαβαν το βραβείο από τον Γιάννη Διονάτο, εκδότη της Media Hub Group.

21.⁠ ⁠UP-SKILLING - Χρήστος Καβαλλάρης ΕΕ

Ο Χρήστος Καβαλλάρης παρέχει ουσιαστικό digital upskilling σε freelancers, startuppers και μικρομεσαίους, εκσυγχρονίζοντας την επαγγελματική εκπαίδευση.

Ο CEO Χρήστος Καβαλλάρης παρέλαβε το βραβείο από τον Τάσο Γαϊτάνη, γενικό γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας.

22.⁠ ⁠CULTURAL TECH - Moptil

Η Moptil παντρεύει την πολιτιστική κληρονομιά με AR & VR τεχνολογίες, ζωντανεύοντας αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία.

Ο CEO Μιχάλης Κόκκινος & η COO και Marketing Director Αγγελική Ελευθερίου παρέλαβαν το βραβείο από τον Λεωνίδα Χριστόπουλο, πρόεδρο & CEO του ΕΚΚΟΜΕΔ.



23.⁠ ⁠HR TECH - NewJobs

Η NewJobs φέρνει επανάσταση στην αγορά εργασίας, συνδέοντας επιχειρήσεις και υποψήφιους χωρίς οικονομικά εμπόδια και προσφέροντας premium υπηρεσίες.

Ο Director of Job Seeker Solutions Βασίλης Γεωργιόπουλος παρέλαβε το βραβείο από τον Μάρκο Βερέμη, Founding Partner της Big Pi Ventures.

24.⁠ ⁠TOP DEAL - Spotawheel

Η Spotawheel αναδιαμορφώνει την αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και εμπιστοσύνη, ενώ κατάφερε να αντλήσει κεφάλαια-μαμούθ ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Ο Founder & CEO Χάρης Αρβανίτηςπαρέλαβε το βραβείο, το οποίο απένειμε ο Γιάννης Δοξαράς, Founder & CEO της Warply.

25.⁠ ⁠TELECOM - Sky Telecom

Η Sky Telecom επενδύει σε υποδομές και καλύπτει τα κενά των παραδοσιακών δικτύων, προάγοντας την ψηφιακή συμπερίληψη και την ανάπτυξη της "ψηφιακής επαρχίας".

Ο CEO Κωνσταντίνος Κορδοπίτουλας παρέλαβε το βραβείο από τον Αιμίλιο Περδικάρη, πρόεδρο του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

26.⁠ ⁠DEFENCE TECH - Realiscape

Η Realiscape, με έδρα την Πάτρα, είναι η αιχμή του δόρατος της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας λογισμικού και προσέλκυσε στρατηγικό επενδυτή διεθνούς βεληνεκούς.

Ο CEO Σπύρος Αγοργιανίτης παρέλαβε το βραβείο από τον Τάσο Παπαγεωργίου, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας

27.⁠ ⁠MOBILITY - Optechain

Η Optechain συνδυάζει φυσικό και ψηφιακό κόσμο, προσφέροντας έξυπνες λύσεις για πόλεις και επιχειρήσεις με τεχνολογική αρτιότητα.

Ο CEO Γεώργιος Μέτσης παρέλαβε το βραβείο από τον Ανδρέα Νικολακόπουλο, βουλευτή Ηλείας της ΝΔ.

28.⁠ ⁠MARITIME TECH - Harbor Lab

Η Harbor Lab ψηφιοποιεί τη διαχείριση λιμενικών εξόδων, προσφέροντας SaaS πλατφόρμα που αλλάζει τον παραδοσιακό και κοστοβόρο τομέα της ναυτιλίας.

Ο VP of People & Culture Βαγγέλης Τσίρκας παρέλαβε το βραβείο από τον Γιώργο Βρεττάκο, βουλευτή Β' Πειραιά.

29.⁠ ⁠RETAIL TECH - Tgn Data

Η tgndata βοηθά τους retailers να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, παρέχοντας εξαιρετικά B2B εργαλεία που κατακτούν διεθνείς αγορές.

Ο CEO & Founder Γιώργος Κουτσουδόπουλος παρέλαβε το βραβείο από την Σοφία Τουντούρη, γενική διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Υποθέσεων του ΣΕΛΠΕ.

30.⁠ ⁠E-COMMERCE - After Sales Pro

Η After Sales Pro λύνει προβλήματα after-sales διαχείρισης και με το εργαλείο RetentionPro αυξάνει τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις των καταστημάτων.

Ο CEO Νικόλας Χατζηδάκης παρέλαβε το βραβείο από τον Γιώργο Μαρκατάτο, αντιπρόεδρο του ΣΕΚΕΕ.

31.⁠ ⁠INTERNATIONAL SUCCESS - Safesize

Η Safesize εξειδικεύεται στο Retail Tech, προσφέροντας λύσεις για την τέλεια εφαρμογή υποδημάτων και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο CFO Τάκης Τόλιας & ο CTO Νάσος Μπάμης παρέλαβαν το βραβείο από τον Δημήτρη Ευσταθόπουλο, Innovation & Group Business Solutions Director της Alpha Bank.

32.⁠ ⁠FAMILY CARE - Grandmama

Η Grandmama προσφέρει ψηφιακή, ασφαλή και σύγχρονη φροντίδα ηλικιωμένων, αφήνοντας βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα στην "Οικονομία της Μακροζωίας".

Η CEO Βίκυ Κλήμη παρέλαβε το βραβείο από τον Γιώργο Πρωτόπαππα, Γενικό Διευθυντή Παιδικών Χωριών SOS

33.⁠ ⁠ROBOTICS - Acumino

Η Acumino αναπτύσσει ρομπότ με General Robotic Intelligence, φέρνοντας το μέλλον της βιομηχανικής παραγωγής στο παρόν.

Ο CEO Μηνάς Λιαροκάπης παρέλαβε το βραβείο από την Γιώτα Παπαρίδου, πρόεδρο του ΣΕΠΕ.

34.⁠ ⁠WEB THREE - Excelon

Η Excelon γεφυρώνει την παραδοσιακή οικονομία με τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, προσφέροντας ψηφιακό πορτοφόλι, IBAN λογαριασμούς, κάρτες πληρωμών και υπηρεσίες crypto.

Ο CEO Μάνος Μακρομάλλης παρέλαβε το βραβείο, το οποίο απένειμε ο Τάσος Ηγουμενίδης, Business Development Executive Director της Nova ICT.

35.⁠ ⁠AI - Helvia

Η Helvia παρέχει πρακτικές λύσεις enterprise επιπέδου στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, με πελατολόγιο με πάνω από 100 οργανισμούς.

Ο CEO Σταύρος Βάσσος & ο coFounder & COO Δημήτρης Μπαλαούρας, παρέλαβαν το βραβείο, το οποίο απένειμε ο Αντώνης Κασσάνο, διευθυντής Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτομίας της Unisystems S.A.

36.⁠ ⁠WEALTH MANAGEMENT - Plum

Η Plum βοηθά τη νέα γενιά να διαχειρίζεται τα οικονομικά της, με πάνω από 2 εκατομμύρια χρήστες και 2 δισ. λίρες συνολικών αποταμιεύσεων.

Ο Product Director Λευτέρης Οικονομίδης παρέλαβε το βραβείο, το οποίο απένειμε ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, Head of IT Innovation Center του Ομίλου ΟΤΕ.

37.⁠ ⁠INSURTECH - Covariance

Η Covariance ξεχωρίζει στον ασφαλιστικό κλάδο για την τεχνική της αρτιότητα και την εστίασή της στο B2B.

Η coFounder & Managing Director Ελισάβετ Νίκα παρέλαβε το βραβείο από την Μάιρα Βαγιωνή, Founder & Πρόεδρο της fresh Line.

38.⁠ ⁠ED TECH - Epignosis

Η Epignosis αποτελεί πρότυπο ελληνικής εξωστρέφειας στον χώρο του Software as a Service, με σταθερή ανάπτυξη και παγκόσμια παρουσία.

Η Senior Manager,Brand Experience & Communications Gina Lionatos παρέλαβε το βραβείο από τον Κωνσταντίνο Κεσεντέ, CEO & Managing Director του AIC, πρόεδρος Brain Regain.

39.⁠ ⁠TOURISM - Sammy Yacht

Η Sammy Yacht φέρνει ψηφιακή επανάσταση στον θαλάσσιο τουρισμό με SaaS πλατφόρμα για μαρίνες και τουριστικά λιμάνια.

Ο co-Founder & CTO Λίνος Κωστόπουλος και η υπόλοιπη ομάδα της εταιρείας παρελαβαν το βραβείο από την Κατερίνα Σαριδάκη, διευθύντρια του επιταχυντή Capsule T.

40.⁠ ⁠TECH PIONEERS - TechIns

Η TechIns προσφέρει SaaS εργαλεία που μεταμορφώνουν την καθημερινότητα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, εκσυγχρονίζοντας τον κλάδο.

Ο CEO Λεωνίδας Διαμαντόπουλος παρέλαβε το βραβείο από τον Ορφέα Γεωργίου, πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ.

Την παρουσίαση της βραδιάς είχε η δημοσιογράφος Χρύσα Γεωργακοπούλου, παρουσιάζοντας την καινοτομία και τις ιστορίες επιτυχίας που γράφονται στην Ελλάδα σήμερα.