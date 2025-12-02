Το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου ξενάγησε πολίτες στην Άνω Πόλη και την αρχαία ιστορία της Πάτρας

Το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων, έδωσε χθες Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, την ευκαιρία σε δεκάδες πολίτες να περπατήσουν στην Άνω Πόλη και να ξαναδούν την Πάτρα μέσα από μια μοναδική ξενάγηση με επίκεντρο το πλήρως αναστηλωμένο Ρωμαϊκό Ωδείο.

Με αφετηρία την Πλατεία Παντοκράτορος και καθοδήγηση από τον αρχαιολόγο Ιωάννη Μόσχο, οι συμμετέχοντες γνώρισαν τον αρχαίο πολεοδομικό πυρήνα της Πάτρας, εκεί όπου βρισκόταν η ρωμαϊκή αγορά και η ακρόπολη της πόλης. Ξεναγήθηκαν στο Ρωμαϊκό Ωδείο — έργο του 2ου αιώνα μ.Χ. και παλαιότερο από το Ηρώδειο — το οποίο μετά την πρόσφατη αναστήλωση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας του Υπουργείο Πολιτισμού, αποκαλύπτεται σε πλήρη μορφή και λειτουργεί ξανά ως ενεργό πολιτιστικό τοπόσημο.

Η ξενάγηση αυτή, εντάσσεται στο πλούσιο πρόγραμμα του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων, που δεν περιορίζεται στην άθληση, αλλά προτείνει μια νέα σχέση με το αστικό περιβάλλον: άσκηση, παρατήρηση, γνώση, πολιτισμός όλα σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους.

Στην δράση συμμετείχε και ο υπεύθυνος του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων, δημοτικός σύμβουλος, Γιώργος Μαγιάκης.

(Για πληροφορίες και συμμετοχή στις επόμενες δράσεις του Πάρκου: Τηλ.: 2610 436652

Email: [email protected]

Facebook: Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων Δήμου Πατρέων).