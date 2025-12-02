ΚΕΔΗΠ: Εκπαιδευτική επίσκεψη- ξενάγηση 24ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών στα Παλαιά Σφαγεία

Μαθητές της E΄ και της Στ΄ τάξης του 24ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών με τη συνοδεία των δασκάλων/συνοδών τους πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη τον πολυχώρο των Παλαιών Σφαγείων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Η επίσκεψή τους ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και των Δράσεων που αφορούν στον Ενεργό Πολίτη, καθώς υλοποιούν Πρόγραμμα που αφορά την Τοπική Ιστορία. Για το πρόγραμμα αυτό επέλεξαν ως σημείο αναφοράς το χώρο των Παλαιών Σφαγείων.

Μαθητές και δάσκαλοι/συνοδοί ξεναγήθηκαν στο χώρο των Παλαιών Σφαγείων από τους υπαλλήλους της Δομής Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων και μέσω σχετικής παρουσίασης ενημερώθηκαν για την ιστορία του, τη σημερινή λειτουργία του, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και της Δομής, αλλά και για τη μελλοντική λειτουργία του χώρου μέσω των εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Κόμβος Εκπαίδευσης για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργική Βιομηχανία ΚΕΔΗΠ - Καρναβάλι Πάτρας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Στη συνέχεια πήραν συνέντευξη από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Κωνσταντίνο Δραγώτη για θέματα που αφορούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των Παλαιών Σφαγείων.