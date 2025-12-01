Ρεκόρ βροχής στα Τζουμέρκα- Η ποσότητα που έπεσε τον Νοέμβριο ξεπέρασε το ένα μέτρο

Εξαιρετικά υψηλά ποσά βροχής σημειώθηκαν φέτος τον Νοέμβριο στην Ήπειρο, και ειδικότερα στην ορεινή περιοχή των Τζουμέρκων, όπου οι μετρήσεις ξεπέρασαν τα 1.000 χιλιοστά μέσα σε μόλις έναν μήνα.

Ο Νοέμβριος του 2025 παρουσίασε ιδιαίτερα έντονη βροχόπτωση, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του εκτεταμένου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία χάρτη του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, όπου παρουσιάζεται η χωρική κατανομή του συνολικού μηνιαίου υετού πάνω από την Ελλάδα για τον Νοέμβριο του 2025, 4 σταθμοί κατέγραψαν μηνιαίο ύψος βροχής άνω των 800 χιλιοστών, 13 σταθμοί άνω των 600 χιλιοστών, 33 σταθμοί άνω των 400 χιλιοστών, ενώ 283 σταθμοί κατέγραψαν ποσότητες μεγαλύτερες από 100 χιλιοστά (ποσοστό 51% επί του συνόλου των ενεργών σταθμών).

Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής καταγράφηκε στον Καταρράκτη Άρτας, όπου σημειώθηκαν 1055 χιλιοστά, με ορισμένες μικρές απώλειες στην καταγεγραμμένη ποσότητα λόγω μικρών διακοπών στη μετάδοση δεδομένων.