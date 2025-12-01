Πάτρα: Κάλεσμα σε συγκέντρωση στην πλ. Γεωργίου την Τετάρτη 3/12

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου - Παγκόσμια Μέρα των ΑΜΕΑ, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 6:00 μμ στην Πλ. Γεωργίου, αναφέρει ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων Αχαΐας (ΣΕΑAΝ).

Στην κόλαση των περικοπών με την πολεμική οικονομία που μας ετοιμάζουν αντιτάσσουμε τον αγώνα μας, την αλληλεγγύη μαζί με τους εργαζόμενους, τον λαό μας, την νεολαία. Παίρνουμε την υπόθεση της ζωής μας, των δικαιωμάτων μας, την οργάνωση του αγώνα στα δικά μας χέρια. Οι ανάπηροι με αξιοπρέπεια, οι γονείς και οι κηδεμόνες, οι χρόνιοι πάσχοντες σε όλη την Ελλάδα με τους αγωνιστικούς φορείς, με επιτροπές αγώνα, με συσκέψεις, με συγκεντρώσεις, οργανώνουμε από τα κάτω την μεγάλη πανελλαδική παναναπηρική κινητοποίηση στις 3 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα των ΑμεΑ. Σε συγκεντρώσεις στις μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, αλλά και με ομαδική κάθοδο εκεί που χρειάζεται για συμμετοχή στο μεγάλο παναναπηρικό συλλαλητήριο στις 3 του Δεκέμβρη στις 6 μμ στο Σύνταγμα, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Στην Πάτρα δίνουμε το παρών με συγκέντρωση στις 6 μμ στην Πλ. Γεωργίου!

"Η ΕΣΑμεΑ για μία ακόμη φορά επιβεβαίωσε τον εαυτό της. Ενώ είχε δεσμευτεί στο συνέδριό της ότι θα κάνει κινητοποίηση στις 3 του Δεκέμβρη, τώρα διαρρέει για κάποια κινητοποίηση που θα γίνει κάποια άλλη μέρα. Γνωστή τακτική! Για να εκτονώσει την πίεση που δεχόταν προσπαθεί με τον αποπροσανατολισμό, με το μπέρδεμα να εκτονώσει την πίεση, στηρίζοντας και με αυτόν τον τρόπο την πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ. Ηγεσία της ΕΣΑμεΑ που για χρόνια θυμιατίζει την πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ, τις ΜΚΟ και τους επιχειρηματίες του χώρου, προσδοκώντας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ των ΑμεΑ, ενώ έχει να κάνει έστω και μία κινητοποίηση, έστω και συμβολική για πάνω από 10 χρόνια!

Ανάπηροι, χρόνιοι πάσχοντες, γονείς και κηδεμόνες, καμία αναμονή! Υπάρχουν πλέον σαφή δείγματα ότι έρχονται ακόμα χειρότερα. Η επιβολή συμμετοχής 15% στις θεραπείες αποκατάστασης από τον Μάη, η γενίκευση της επιχειρηματικής δράσης μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο μετά και το τελευταίο νομοσχέδιο για την υγεία, η προώθηση των σχεδίων για την εμπορία αίματος και πλάσματος, η υποβάθμιση των δημόσιων μεταμοσχευτικών κέντρων για την ενίσχυση ενός ιδιωτικού (Ωνάσειο), είναι ένα μόνο δείγμα για το τι ακόμα χειρότερα ετοιμάζουν. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση απαντάει με εγκαίνια σε αδειανά ντουβάρια από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό εμπορίας της υγείας, χημικά και ρόπαλα στα κεφάλια ΑμεΑ και υγειονομικών που διεκδικούν γενναία αύξηση των δαπανών και μαζικές προσλήψεις για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και καμία πληρωμή για φάρμακα, εξετάσεις, θεραπείες. Η πρώτη μείωση κατά 15% στα ΕΣΠΑ είναι γεγονός, ενώ έρχονται και άλλες, ήδη ενημερώνονται μια σειρά εργαζόμενοι σε κοινωνικά προγράμματα δήμων και όχι μόνο, ότι δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους. Οι αποφάσεις της ΕΕ είναι ωμές, δραστικές μειώσεις ιδιαίτερα στον κοινωνικό τομέα.

Η κυβέρνηση, η ΕΣΑμεΑ, κόμματα του ευρωμονόδρομου συνειδητά συγκαλύπτουν και εξαπατούν. Όλα αυτά, όταν συνέπεια της πολιτικής τους, είναι η μείωση του προσδόκιμου ζωής των χρονίως πασχόντων και γενικότερα των ΑμεΑ, η αύξηση της νοσηρότητας στις χώρες του «πολιτισμού» και της ΕΕ και στην χώρα μας.

Στην ειδική αγωγή ξεκίνησε εδώ και 2 μήνες η χειρότερη σχολική χρονιά. Μείωση στην παράλληλη στήριξη, συγχωνεύσεις τμημάτων, σχολεία χωρίς νοσηλευτές και απινιδωτές, τα σχολεία που έκλεισαν πέρυσι παραμένουν κλειστά, ενώ δεν ανακαινίστηκε ουσιαστικά κανένα ειδικό σχολείο, δεν λειτούργησε κανένα καινούριο, πολλά παιδιά με αναπηρίες δεν έχουν πάει ακόμα σχολείο, ενώ αρνούνται ακόμα και την προσωρινή λειτουργία σε κάποιο ασφαλές κτήριο, στα ειδικά σχολεία που μένουν για χρόνια στα χαρτιά, όπως το ΕΕΕΕΚ Αθηνών.

Για όλη την Δυτική Ελλάδα λειτουργεί μόνο ένα Κέντρο Αποκατάστασης στο ΠΓΝΠ με μόλις 8 κρεβάτια ενώ οι ανάγκες είναι για τουλάχιστον 450!

Οι μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας στην Αχαΐα υπολειτουργούν, ή δεν πληρούν τις προϋπόθεσες προκειμένου να παρέχουν ασφάλεια στους μεταγγιζόμενους!

Οι ογκολογικοί ασθενείς ταλαιπωρούνται με μεγάλες αναμονές λόγω μεγάλης έλλειψης προσωπικού και φαρμάκων!

Οι διάδρομοι των νοσοκομείων γεμίζουν με ράντζα, χειρουργικά κρεβάτια παραμένουν κλειστά!

Για όλα αυτά κινητοποιηθήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως και για δημόσια παιδεία και ειδική αγωγή, για σύγχρονα και ασφαλή ειδικά και γενικά σχολεία, για μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών και άλλων εργαζόμενων και να σταματήσουν οι διώξεις εκπαιδευτικών, μαθητών και φοιτητών που διεκδικούν. Ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και των νόμων για τις διαγραφές που έχουν σαν στόχο να πετάξουν τα παιδιά από τις φτωχές λαϊκές οικογένειες έξω από τα πανεπιστήμια, που σπουδάζουν με χίλιες δυσκολίες και ιδιαίτερα τους ανάπηρους φοιτητές που δεν έχουν καμία στήριξη, μόνο από τις οικογένειές τους.

Όλες οι δυνάμεις στην μάχη!! Στις 3 του Δεκέμβρη το αναπηρικό κίνημα σηκώνει ανάστημα, λέει «ως εδώ»! Μετατρέπουμε την απογοήτευση, την απελπισία, την απόγνωση σε οργισμένη απόφαση για αγώνα, σε απόφαση για ξεσηκωμό. Καμία θυσία για την πολεμική οικονομία!", τονίζει η ανακοίνωση και συνεχίζει ως εξής:

Αγωνιστικά απαιτούμε:

· Μέτρα προστασίας από την ακρίβεια.

· Γενναία αύξηση σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα.

· Το 250αρι του Νοέμβρη να γίνει τουλάχιστον 1000€.

· Απαγόρευση στους πλειστηριασμούς και στις εξώσεις των ΑμεΑ και των οικογενειών τους.

· Να πάνε επιτέλους σχολείο τα παιδιά με αναπηρίες που είναι κλεισμένα στο σπίτι τους, ενώ το κουδούνι του σχολείου έχει πάνω από δύο μήνες που χτύπησε.

· Να λειτουργήσουν επιτέλους τα ειδικά σχολεία που για χρόνια είναι στα χαρτιά, έστω και προσωρινά σε ασφαλή κτήρια, όπως το ΕΕΕΕΚ Αθηνών.

· Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με βάση τις ανάγκες στην ειδική αγωγή.

· Να μεταφερθούν σε ασφαλή κτήρια το ΕΕΕΕΚ κωφών και τα άλλα ειδικά σχολεία που λειτουργούν σε επικίνδυνα κτήρια.

· Αποφασιστική ενίσχυση με γενναία αύξηση των δαπανών και προσλήψεις προσωπικού του δημόσιου συστήματος υγείας, πρόνοιας, αποκατάστασης.

· Όχι στην εμπορευματοποίηση των αναγκών μας.

· Όχι στις απολύσεις των ΑμεΑ, γονιών και κηδεμόνων, μαζικές προσλήψεις εδώ και τώρα με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

· Να γίνουν όλες οι απαραίτητες μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για την πλήρη και ασφαλή κάλυψη των ασθενών με Μεσογειακή Αναιμία αλλά και εύρυθμή λειτουργία της Αιματολογικής Κλινικής στο ΠΓΝΠ, Να στελεχωθούν οι κλινικές με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

· Άμεση ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους, νοσηλευτές κ.λπ.) της Κλινικής Αποκατά­στασης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου στο Ρίο για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και τα 25 κρεββάτια στην προοπτική επέκτασής τους με βάση τις ανάγκες.

Με τον αγώνα μας, με την αλληλεγγύη μας, υψώνουμε ασπίδα προστασίας για τους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας, τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση της Γραμματείας της ΣΕΑΑΝ.