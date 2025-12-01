Πάτρα: Σήμερα ο απολογισμός του Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου "Welcome to UP 2025"

Σήμερα στις 13:00, η Αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Πρυτανείας, 1ος όροφος) θα φιλοξενήσει συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό του Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου "Welcome to UP 2025", από τον Πρύτανη Χρήστο Μπούρα και τους συνεργάτες του.

Η εκδήλωση αναμένεται να καλύψει σημαντικά θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες, τα προγράμματα και τις εξελίξεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης.

Η συνέντευξη Τύπου αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Πανεπιστημίου για την ενημέρωση του κοινού και την ανάδειξη των δράσεών του στην ακαδημαϊκή και ευρύτερη κοινωνία.