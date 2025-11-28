Τέμενη Αιγίου: «Αθλητική Γιορτή με Χαμόγελο»

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Ο Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Τέμενης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διοργανώνει αθλητική εκδήλωση, με τίτλο «Αθλητική Γιορτή με Χαμόγελο», την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 στην Τέμενη Αιγίου με τη συμμετοχή αθλητών του συλλόγου, με στόχο την προώθηση του αθλητικού πνεύματος, της συνεργασίας και της κοινωνικής συνοχής.
Στο πλαίσιο της δράσης, προγραμματίζεται παράλληλα η πραγματοποίηση ενημερωτικής ομιλίας με θέμα την πρόληψη και φροντίδα της στοματικής υγείας, από εξειδικευμένους οδοντιάτρους, προσαρμοσμένη ειδικά στις ανάγκες των παιδιών και των νέων αθλητών. Η ομιλία θα αναδείξει τη σημασία της υγιεινής ζωής και της φροντίδας του εαυτού ως αναπόσπαστο μέρος της αθλητικής δραστηριότητας.
