Τα νέα της εβδομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών

Τελετή Αναγόρευσης του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου σε Επίτιμο Διδάκτορα | 5.12.2025 και ώρα: 12.00 | Αίθουσα Τελετών “Οδυσσέας Ελύτης” Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/teleti-anagorefsis-tou-sevasmiotatou-archiepiskopou-amerikis-k-k-elpidoforou-se-epitimo-didaktora-5-12-2025-kai-ora-12-00-m/



Εθελοντικός Καθαρισμός Παραλίας | 29.11.2025 , 10:00 Η Ερευνητική Ομάδα Χημείας Περιβάλλοντος σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε εθελοντικό καθαρισμό που διοργανώνει σε συνεργασία με την Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) στην παραλία στις εκβολές του Γλαύκου, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις 10:00 π.μ.

Σημείο συνάντησης:

-Ακριβής τοποθεσία στο Google Maps: https://maps.app.goo.gl/fF94FNjvRTRBAdCZ9

Ο καθαρισμός αποτελεί μια σημαντική δράση για την προστασία του παράκτιου οικοσυστήματος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής μας συνείδησης. Η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη.

- Για καλύτερη οργάνωση της δράσης, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr-zr-2OTdli0lk3hT2Xn9zIoWe_rOQEe83tiaN6DjTK1tzw/viewform?usp=dialog



Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών τίτλων σπουδών περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025 | Οδηγίες – Χρήσιμες Πληροφορίες Οι τελετές ορκωμοσίας των Προπτυχιακών Αποφοίτων θα διεξαχθούν ως κάτωθι:

Ορκωμοσίες Προπτυχιακών Αποφοίτων: 1,2,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19 Δεκεμβρίου 2025

Οι σύνδεσμοι διαδικτυακής μετάδοσης των Τελετών Ορκωμοσίας ανά ημέρα μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2025 είναι οι ακόλουθοι: 1/12 https://youtube.com/live/Qw_C20xG8Iw?feature=share

2/12 https://youtube.com/live/VUWMuNvU-JQ?feature=share

8/12 https://youtube.com/live/1BVLwQ_wrcY?feature=share

9/12 https://youtube.com/live/TaO9yPwA8aU?feature=share

10/12 https://youtube.com/live/lOAO0nZu1-4?feature=share

11/12 https://youtube.com/live/5Mkg6KCxtFw?feature=share Σε επόμενη ενημέρωση μπορείτε να εντοπίσετε τους λοιπούς συνδέσμους μέχρι την ολοκλήρωση των Τελετών Ορκωμοσίας περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το αναλυτικό πρόγραμμα των Τελετών καθώς και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες διεξαγωγής των Τελετών μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/programma-teleton-orkomosias-proptychiakon-metaptychiakon-kai-didaktorikon-titlon-spoudon-periodou-noemvriou-dekemvriou-2025-odigies-chrisimes-plirofories/

Διαλέξεις Θεωρίας Τανυστών | 01.12.2025, 15:00-17:30 Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης της Θεωρίας των Τετραδονίων και των Δυϊκών Τετραδονίων κατά τα τελευταία τρία εξάμηνα από τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Γεώργιο Δάσιο, από την επόμενη Δευτέρα 1ης Δεκεμβρίου (15.00 – 17.30, στην αίθουσα τελεοιόφοιτων, στον 1ο όροφο του κεντρικού κτιρίου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών) θα αναλυθεί σε βάθος η Θεωρία των Τανυστών. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/dialexeis-theorias-tanyston-01-12-2025/



Διοργάνωση δράσης αιμοδοσίας από τη φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής», σε συνεργασία με την ομάδα «ΕΘΕΞΙΣ»| 02.12.2025 | 10:00-13:00 Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, η περίοδος αποκτά έναν ιδιαίτερο ρυθμό με αυξημένες υποχρεώσεις και προετοιμασίες. Είναι μια εποχή προσφοράς και αλληλεγγύης, όπου η στήριξη προς όσους έχουν ανάγκη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Την ίδια στιγμή, αυτή η χρονική περίοδος συνοδεύεται κάθε χρόνο από αισθητή μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων αίματος. Οι αιμοδότες μειώνονται λόγω υποχρεώσεων, μετακινήσεων ή εποχικών ιώσεων, ενώ οι ανάγκες των νοσοκομείων αυξάνονται. Η έλλειψη αίματος λίγο πριν τις γιορτές αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο και ιδιαίτερα πιεστικό φαινόμενο, που καθιστά την προσφορά αίματος ακόμη πιο αναγκαία.

Έτσι , έχετε την επιλογή, μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών και της εθελοντικής ομάδας ¨Φλέβα Ζωής¨, σε συνεργασία με την ομάδα «ΕΘΕΞΙΣ», την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 10:00-13:00 στον χώρο του Εργαστηρίου Φυσικής του Τμήματος των Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου να γίνετε εθελοντές αιμοδότες και να βοηθήσετε τον συνάνθρωπό σας με μοναδικό κόστος λίγα λεπτά από τον χρόνο σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες για την ομάδα μας, με χαρά θα σας απαντήσουμε:

e-mail : [email protected] Η δράση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Διαδικτυακό σεμινάριο για την ICAP Data Prisma | 03.12.2025 , 16:00 Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σε συνεργασία με τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και την εταιρεία ICAP CRIF πραγματοποιεί διαδικτυακό σεμινάριο για την ICAP Data Prisma την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 16.00. Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες και υποψήφιους/ες διδάκτορες/ισσες και δεν απαιτείται εγγραφή για την παρακολούθησή του. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο μέσω του αυτού του συνδέσμου στο Microsoft Teams (Meeting ID: 380 236 664 695 37, Passcode: an6N6Es6). Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα παρουσιαστεί η εφαρμογή και κάποια παραδείγματα χρήσης της εφαρμογής. Η ICAP Data Prisma παρέχει άμεση πρόσβαση σε ένα πλήρες πακέτο επιχειρηματικών πληροφοριών για εταιρίες που έχουν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις και διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για συγκέντρωση, ανάλυση, profiling και δημιουργία αναφορών. Αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών της εφαρμογής και των στοιχείων που περιλαμβάνει, όπως εμπορικά και χρηματοοικονομικά, μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο (DataPrisma για εκπαιδευτικά ιδρύματα). To Data.Prisma της ICAP CRIF είναι το εργαλείο ανάλυσης οικονομικών και εμπορικών δεδομένων που τροφοδοτείται από μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει, με 10-ετή ιστορικότητα, στοιχεία για περίπου 33.000 επιχειρήσεις που δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις στην Ελλάδα ετησίως. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με στόχο να παρέχει στους πελάτες άμεση πρόσβαση σε ένα πλήρες πακέτο επιχειρηματικών πληροφοριών για εταιρίες που έχουν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα παρέχεται οικονομική ανάλυση κλάδου και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και να συγκρίνει δείγματα βάσει των αναγκών του. Παράλληλα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για συγκέντρωση, ανάλυση, profiling και δημιουργία αναφορών βασισμένα σε όλες τις παρεχόμενες από το σύστημα πληροφορίες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ICAP CRIF.



Διεξαγωγή επιστημονικής συνάντησης με θέμα: “Data and Technology Politics in Archaeology” | 3-4.12.2025 Το δεύτερο εργαστήριο της σειράς Digital Archaeology Workshop Series, με τίτλο “Data and Technology Politics in Archaeology”, θα πραγματοποιηθεί στις 3–4 Δεκεμβρίου 2025 στην Αθήνα. Η διήμερη εκδήλωση διοργανώνεται στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών και τελεί υπό την αιγίδα των Πανεπιστήμιων Bergen, Oslo και Πατρών. Η συνάντηση θα διερευνήσει τις κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις των ψηφιακών δεδομένων και τεχνολογιών στις ερευνητικές προτεραιότητες, τα ερμηνευτικά σχήματα και τις επαγγελματικές δομές της Αρχαιολογίας (https://www.uib.no/en/nia/179128/data-and-technology-politics-archaeology). Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως μια κλειστή στρογγυλή τράπεζα (Advanced Workshop), η οποία πλαισιώνεται από ανοικτή διάλεξη του κεντρικού ομιλητή για το ευρύ κοινό. Φέτος η κεντρική ομιλία με τίτλο “Gone Digital: How has Digitalization Changed Archaeology?” θα δοθεί από τον Jeremy Huggett, Professor Emeritus, University of Glasgow, την Τρίτη, 3/12 στις 19.00 στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών δια ζώσης (https://www.uib.no/en/nia/180422/gone-digital-how-has-digitalization-changed-archaeology). Η ομιλία είναι διαθέσιμη προς παρακολούθηση και μέσω της πλατφόρμας Ζoom. H παρακολούθησή της είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται προηγούμενη εγγραφή (https://uib.zoom.us/meeting/register/5HsYcREeSyiTgSNEBaT_Cg#/registration). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο μέλος της οργανωτικής επιτροπής της σειράς, Επίκ. Καθηγητή Μάρκο Κατσιάνη, Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών ([email protected]).

Σεμινάριο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: Φράγματα: Σχεδιάζουμε, Κατασκευάζουμε, Παρακολουθούμε & Συντηρούμε | 04.12.2025 , 13:00 – 14:00 Φράγματα: Σχεδιάζουμε, Κατασκευάζουμε, Παρακολουθούμε & Συντηρούμε

Η συμβολή των φραγμάτων και ο πολύπλευρος ρόλος του Πολιτικού Μηχανικού στην υλοποίηση και λειτουργία τους Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει σεμινάριο που απευθύνεται σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος, αλλά και ενδιαφερόμενους/ες άλλων Τμημάτων.

Δεν απαιτείται προεγγραφή για τη συμμετοχή στην εκδήλωση. Το σεμινάριο πρόκειται να διοργανωθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, 13:00-14:00 στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στο αμφιθέατρο «Μαστρογιάννης», με ομιλήτρια την Πολιτικό Μηχανικό με 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, κα Σέρα Λαζαρίδου.



Σεμινάριο από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας |04.12.2025 , 10:00-11:30 Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας πραγματοποιείται στις 4 Δεκεμβρίου 2025 ώρα 10:00 – 11:30 διάλεξη στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστήμιο Πατρών με θέμα:

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» Η διάλεξη θα έχει μεταξύ άλλων ως στόχο την ενημέρωση και τον διάλογο γύρω από τα δικαιώματα πνευματικής και συγγενικής ιδιοκτησίας, την ορθή χρήση έργων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη σημασία της προστασίας της δημιουργικότητας. 10.00 -10.15 Χαιρετισμοί

-Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής κ. X. Μπούρας

-Υφυπουργός Πολιτισμού, κ. Ιάσων Φωτήλας

-Πρόεδρος ΔΣ ΟΠΙ, κ. Παναγιώτης Τσίρης 10.15 -11.15

- Βασικές Αρχές Πνευματικής Ιδιοκτησίας

- Εξαιρέσεις και Περιορισμοί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας προς όφελος της εκπαίδευσης

- Πνευματική Ιδιοκτησία και Τεχνητή Νοημοσύνη Εισηγήτριες:

Mαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, Δ.Ν., LL.M. mult Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΟΠΙ

Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. Δικηγόρος-Eπιστ. Συνεργάτιδα, Διαμεσολαβήτρια

Εύα Μουστάκα, Δικηγόρος, ΜΑ 11.15 - 11.30

- Συζήτηση

Διάκριση του Πανεπιστημίου Πατρών σε θέματα μελέτης της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης εκπαιδευτικών Σύμφωνα με άρθρο πρόσφατων βιβλιομετρικών αναλύσεων (Gazi, A. K., Ganasan, M. J., & Yahaya, M. G. (2025). Global Trends and Themes in Social and Emotional Learning (SEL) Competencies Among Educators: A Bibliometric Analysis. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 10 (59), 794-813. DOI: 10.35631/IJEPC.1059058), η Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Πατρών συγκαταλέγονται στις 10 χώρες και τα 10 Πανεπιστήμια Διεθνώς, στην μελέτη της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης εκπαιδευτικών. Να σημειωθεί ότι η κ. Μαρία Πούλου, Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ηγείται αυτής της έρευνας στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών.