Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Νοεμβρίου

Σήμερα 29 Νοεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Φαίδρου μάρτυρος και Αγίου Φιλουμένου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, με βάση το εορτολόγιο, είναι τα εξής:

Φαίδρα,

Φαιδρούλα,

Φαιδρίνα,

Φιλούμενος,

Φίλος,

Φιλουμένη,

Φιλομίνα,

Φιλομίλα,

Φιλομίλη,

Φίλη.

Άγιος Φιλούμενος

Από μικρός ο Άγιος Φιλούμενος αγάπησε τον Χριστό. Σε ηλικία δέκα ετών μαζί με τον δίδυμο αδελφό του περίμεναν να αποκοιμηθεί ο μεγαλύτερος τους αδελφός για να προσευχηθούν.

Ο Άγιος, κατάγονταν από το χωριό Ορούντα της επαρχίας Μόρφου. Καλή παιδαγωγό και δασκάλα της ευσεβείας είχαν τη γιαγιά τους Λωξάντρα, η οποία τους ζητούσε να της διαβάζουν βίους αγίων. Διαβάζοντας ο Άγιος του Θεού Φιλούμενος, τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Καυσοκαλυβίτου, ως άλλος μιμητής εκείνου, έκαυσε τις επιθυμίες του κόσμου τούτου.

Τα δύο αδέλφια, ξεκίνησαν για την παλαίφατη Ιερά Μονή Σταυροβουνίου όπου παρέμειναν για πέντε χρόνια και μετά ανεχωρήσαν από τη μαρτυρική γη της Κύπρου στην Αγία Γην των Ιεροσολύμων. Ο πατήρ Ελπίδιος μετά από δώδεκα έτη διακονίας στα Ιεροσόλυμα συνέχισε τον εκκλησιαστικό του βίο σε διάφορα μέρη της Ορθοδοξίας και εκοιμήθη στο Άγιο Όρός.

Ο Φιλούμενος έμεινε στην αγία γη για 46 έτη διακονώντας την εκεί αδελφότητα του Πατριαρχείου, ως φύλακας Αγίων Τόπων, αλλά εξαιρέτως αγίων τρόπων. Τελευταίος σταθμός της διακονίας του ήταν το Φρέαρ του Ιακώβ, το οποίον έγινε τόπος του μαρτυρίου του. Στις 16 Νοεμβρίου 1979 μ.Χ. (29 Νοεμβρίου με το νέο ημερολόγιο), φανατικοί σιωνιστές, που διεκδικούσαν το προσκύνημα ως δικό τους, τον κατέκοψαν την ώρα του εσπερινού, Αγιοταφίτες πατέρες παρέλαβαν το τίμιο του λείψανο έπειτα από πέντε ημέρες και το ενταφίασαν στην αγία γη.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, κατά την κηδεία θανούντος μέλους της αγιοταφικής αδελφότητας, ανοίχθηκε ο τάφος του π. Φιλουμένου, για να γίνει ανακομιδή των οστών. Όλοι τότε οι παρευρισκόμενοι αντίκρυσαν ένα εξαίρετο και θαυμαστό θέαμα. Το σώμα του νεκρού Αρχιμανδρίτη ήταν ανέπαφο και ευωδίαζε.

Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό.