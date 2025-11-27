Το ντοκιμαντέρ για το Πολυτεχνείο από τους μαθητές του Ιδιωτικού Γυμνασίου-Λυκείου "Θεμέλιο" που ακόμα συγκινεί

Η ταινία είναι βασισμένη σε μαρτυρίες, ιστορικό αρχειακό υλικό και προσωπικές αφηγήσεις
Μια σχολική παραγωγή που θα μπορούσε κάλλιστα να σταθεί και σε αίθουσες τέχνης παρουσίασαν φέτος οι μαθητές του Ιδιωτικού Γυμνασίου – Λυκείου «Θεμέλιο», ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου. Το πρωτότυπο ντοκιμαντέρ «Το Πολυτεχνείο της Πάτρας», αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς μαθητών και καθηγητών, κατάφερε να συγκινήσει και να προβληματίσει.
Η ταινία, βασισμένη σε μαρτυρίες, ιστορικό αρχειακό υλικό και προσωπικές αφηγήσεις, φωτίζει τον ρόλο που διαδραμάτισε η τοπική κοινωνία της Πάτρας στον αντιδικτατορικό αγώνα. Με αφήγηση, πρωτότυπα σκίτσα, μουσική εκτέλεση από μαθητές και προσεγμένη αισθητική επιμέλεια, το ντοκιμαντέρ έδειξε πως η νέα γενιά δεν ξεχνά και κυρίως, ξέρει να αφηγείται.
Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς «καλό για σχολικό επίπεδο». Είναι μια επαγγελματική, ανθρώπινη και απολύτως επίκαιρη καταγραφή.
Το ντοκιμαντέρ «Το Πολυτεχνείο της Πάτρας» είναι μια απόδειξη πως όταν η εκπαίδευση δίνει χώρο στη δημιουργία, η Ιστορία μπορεί να ζωντανέψει ξανά όχι μόνο για να τη θυμόμαστε, αλλά για να την κατανοήσουμε και να την κουβαλήσουμε πιο συνειδητά στο παρόν.
Συντελεστές
«Το Πολυτεχνείο της Πάτρας»:
Μαθητές
Αφήγηση: Γιάννης Θεριακής, Δήμητρα Μανέτα, Σοφία Σκαρλάτου
Μουσική εκτέλεση: Λυδία Νάστου – Βιολί, Ζωή Φλωράτου – Κιθάρα, Δημήτρης Νικολάου – Μπουζούκι, Ειρήνη Ράπτη – Πιάνο
Εικονογράφηση: Χαρά Ράπτη
Συμμετείχαν, επίσης, με σκίτσα: Μελίνα Ντίντη, Σοφία Σκαρλάτου
Καθηγητές
Οργάνωση – Συντονισμός ομάδας: Γιώργος Μαγιάκης
Εξωτερικοί Συνεργάτες
Μοντάζ: Παναγιώτης Κορδάς
Ηχογράφηση και επεξεργασία ήχου: Γιώργος Μακρίδης, OrangeStudio – OrangeRecords | Πάτρα
Αρχειακό υλικό
Ντοκιμαντέρ «Τα άλλα Πολυτεχνεία» (ΕΡΤ, 1982)
Βάση τεκμηρίωσης
Έντυπο: «Ο λαός και η νεολαία της Πάτρας στον αγώνα κατά της Χούντας»
Συγγραφέας: Βασίλης Κ. Λάζαρης
Έκδοση: Παράρτημα Πάτρας του Ε.ΣΥ.Ν., 2003
