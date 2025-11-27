Το ντοκιμαντέρ για το Πολυτεχνείο από τους μαθητές του Ιδιωτικού Γυμνασίου-Λυκείου "Θεμέλιο" που ακόμα συγκινεί

Μια σχολική παραγωγή που θα μπορούσε κάλλιστα να σταθεί και σε αίθουσες τέχνης παρουσίασαν φέτος οι μαθητές του Ιδιωτικού Γυμνασίου – Λυκείου «Θεμέλιο», ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου. Το πρωτότυπο ντοκιμαντέρ «Το Πολυτεχνείο της Πάτρας», αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς μαθητών και καθηγητών, κατάφερε να συγκινήσει και να προβληματίσει.

Η ταινία, βασισμένη σε μαρτυρίες, ιστορικό αρχειακό υλικό και προσωπικές αφηγήσεις, φωτίζει τον ρόλο που διαδραμάτισε η τοπική κοινωνία της Πάτρας στον αντιδικτατορικό αγώνα. Με αφήγηση, πρωτότυπα σκίτσα, μουσική εκτέλεση από μαθητές και προσεγμένη αισθητική επιμέλεια, το ντοκιμαντέρ έδειξε πως η νέα γενιά δεν ξεχνά και κυρίως, ξέρει να αφηγείται.

Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς «καλό για σχολικό επίπεδο». Είναι μια επαγγελματική, ανθρώπινη και απολύτως επίκαιρη καταγραφή.