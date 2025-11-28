Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

Κριός

Πρέπει να ξεκαθαρίσετε τι συμβαίνει με ορισμένες φιλικές, επαγγελματικές ή ακόμη και με την συναισθηματική σας σχέση, και θα σας βοηθήσει η επικοινωνία να αποκρυσταλλώσετε άποψη. Μέσα από τεταμένες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, ορισμένες σχέσεις ίσως να ενισχυθούν, ενώ άλλες θα περάσουν στο παρελθόν. Εάν σκοπεύετε να αλλάξετε δουλειά ή και καριέρα, τώρα ευνοείστε πλανητικά να το κυνηγήσετε.

Ταύρος

Αποδίδετε χωρίς δεύτερη σκέψη τα όποια προβλήματα που παρουσιάζονται στην ευθύνη των άλλων. Σήμερα θα πρέπει να ασκήσετε την αυτοκριτική σας και να δείτε τα δικά σας λάθη και το δικό σας μερίδιο ευθύνης… Τίποτε δεν είναι δεδομένο στην ζωή και σήμερα θα πάρετε για μια ακόμη φορά μια γεύση. Θα πληροφορηθείτε κάτι που δεν θα μπορείτε να το πιστέψετε…

Δίδυμοι

Ένα σημαντικό μάθημα ζωής θα λάβετε σήμερα από ένα άτομο του εργασιακού σας περιβάλλοντος. Στηρίξτε όποιον έχει ανάγκη της βοήθειας σας και θέστε στην υπηρεσία του γενικού συμφέροντος τις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αισθηματικά αισθάνεστε πληγωμένοι από τον ερωτικό σας σύντροφο και υψώνετε τείχη γύρω σας για να προστατευτείτε. Αυτό όμως δεν θα σας βγάλει από τα αδιέξοδα. Επενδύστε σε μια ειλικρινή συζήτηση…

Καρκίνος

Ο αυθορμητισμός σας μπορεί να σας προκαλέσει πονοκεφάλους, μια και χωρίς να το θέλετε θα προκληθούν προβλήματα επικοινωνιακής φύσης με τους γύρω σας. Είναι πιθανό σε μια οικογενειακή μάζωξη τα πράγματα να μην εξελιχθούν όπως αναμένονταν και κάτι ή κάποιος να σας εκνευρίσει. Προσπαθήστε να μην χαλάσετε και την βραδιά όλων των υπολοίπων…

Λέων

Λίγο στενάχωρη η μέρα σας, με μια πιθανότητα να υπάρχει στον ορίζοντα, να δοθεί τέλος σε μια σχέση σας, φιλική ή συναισθηματική. Ίσως να μην μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο υπό τις παρούσες συνθήκες. Μην δίνετε σημασία στα σχόλια και τα κουτσομπολιά που μπορεί να γίνονται σε βάρος σας, γιατί και την μέρα σας θα χαλάσετε, και το δίκιο σας δεν θα το βρείτε. Επικεντρωθείτε στην δουλειά σας.

Παρθένος

Η διαίσθηση σας θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη σήμερα, σαν να έρχεστε σε άμεση επαφή με το Σύμπαν. Είναι ιδανική μέρα για περισυλλογή και στοχασμό, καθώς και για την χάραξη νέων στρατηγικών σε επαγγελματικό επίπεδο. Εάν χρειάζεστε περισσότερα χρήματα για να καλύψετε τις καθημερινές σας υποχρεώσεις, ίσως η μέρα να σας φέρει ένα έκτακτο έσοδο που θα σας τονώσει.

Ζυγός

Μια ευχάριστη μέρα για κοινωνικές επαφές και εξόδους με αγαπημένα άτομα. Ίσως κάποια άτομα να χρειαστούν την στήριξη σας σε κάτι που τους συμβαίνει και θέλουν να το μοιραστούν μαζί σας. Είστε γενναιόδωροι με τους γύρω σας, μην το παρακάνετε όμως για το μέλλον είναι λίγο αβέβαιο και η οικονομικά σας κατάσταση ακόμη εύθραυστη…

Σκορπιός

Χωρίς να το συνειδητοποιείτε είστε σε αναζήτηση συντρόφου! Μην συμβιβάζεστε με τίποτε λιγότερο από τα όνειρα σας και μην αφήνετε να σας παρασύρουν οι γύρω σας, επηρεάζοντας τις επιλογές σας. Καινούργιες προοπτικές ανοίγονται μπροστά σας και αν δεν δειλιάσετε ή δεν κάνετε πίσω από έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες σας, θα καταγράψετε σημαντικές επιτυχίες στο μέλλον.

Τοξότης

Τα συναισθήματα και οι σκέψεις των γύρω μας μπορούν τώρα να σας επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό και να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στον ψυχισμό σας. Η στοργή και η συμπόνια μπορούν να εκληφθούν σήμερα σαν αδυναμία και να επιχειρήσουν οι γύρω σας να σας εκμεταλλευτούν. Ο καθορισμός σαφών ορίων είναι αυτός, που θα σας βοηθήσει να απολαύσετε υγιείς σχέσεις, απομακρύνοντας τα όποια προβλήματα που θα μπορούσαν να σας αποσυντονίσουν. Νέα χρονιά, καινούργιες αποφάσεις…

Αιγόκερως

Κατά την διάρκεια της μέρας θα είστε αρκετά πιο προσεκτικοί στην διαχείριση του χρόνου και κυρίως των χρημάτων σας. Αρκεί ωστόσο να μην υπερβάλετε και φτάσετε στο άλλο άκρο, στη τσιγκουνιά. Γιατί η τσιγκουνιά σε χρήμα και συναίσθημα θα δημιουργήσει σειρά προβλημάτων με τον σύντροφό σας αλλά και τους συνεργάτες σας. Καλό θα ήταν επίσης να αφιερώσετε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας, προκειμένου να ξεκουραστείτε και να απομακρυνθείτε έστω και για λίγο από τα τρέχοντα προβλήματα.

Υδροχόος

Η μέρα θα φέρει αισιοδοξία και θετικές προοπτικές, αλλά θα είστε πολύ αναποφάσιστοι ή αναβλητικοί, με αποτέλεσμα να χάσετε την δυναμική της στιγμής. Η έλλειψη συγκέντρωσης ή η αδυναμία εστίασης ίσως επίσης να οδηγήσει σε λάθη ή παραλείψεις. Ας μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητες σας και ας μην υποσχόσαστε πράγματα που δεν μπορείτε να τα τηρήσετε, γιατί όλη αυτή η αισιοδοξία και η υπερβολή θα μπορούσαν πολύ εύκολα να οδηγήσουν σε απογοητεύσεις.

Ιχθείς

Η πραγματική σοφία αποκτάται πάντοτε μέσα από τα λάθη που κάνουμε και από τα διδάγματα που παίρνουμε κάθε φορά. Μην αισθάνεστε άσχημα λοιπόν για λάθη που κάνατε, απλά μην τα επαναλαμβάνετε. Κάποια προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίζονται σήμερα στην σχέση σας, οφείλονται πιθανότατα στην επιθετικότητα ή στην υπερβολική σας ευθιξία. Εάν δεν κάνετε εσείς ένα βήμα πίσω, τα πράγματα θα επιδεινωθούν.