Εύκολη συνταγή για τάκος με κιμά

Τα τάκος με κιμά βοδινού είναι γεμισμένα με ζουμερό, γευστικό κρέας φτιαγμένο με σπιτικό μείγμα μπαχαρικών.

Μια εύκολη συνταγή για καθημερινές για όλη την οικογένεια!

Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά

Μερίδες: 8

Τα τάκος με κιμά βοδινού είναι ένα από τα αγαπημένα μας οικογενειακά γεύματα για καθημερινές.

Ακολουθεί ένα γρήγορο σπιτικό μείγμα μπαχαρικών για τάκος για αυτή τη συνταγή, ώστε να μπορείτε να μαγειρέψετε το κρέας σε 10 λεπτά.

Δοκιμάστε το και θα γίνει κι εσάς η νέα σας αγαπημένη επιλογή για ένα βράδυ καθημερινής.

Σπιτικό μείγμα μπαχαρικών για τάκος

Το να φτιάξετε μείγμα μπαχαρικών για τάκος από το μηδέν είναι πολύ εύκολο και μπορεί να είναι πιο οικονομικό από το να αγοράσετε έτοιμο.

Εδώ είναι τα μπαχαρικά της συνταγής.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πάπρικα, κόλιανδρο, κρεμμύδι σε σκόνη και τριμμένη κόκκινη πιπεριά για περισσότερη ένταση.

Τσίλι σε σκόνη

Κύμινο

Σκόνη σκόρδου

Ρίγανη

Αλάτι και πιπέρι

Εκτός από τις αναλογίες μπαχαρικών που προτείνονται στη συνταγή, μπορείτε ελεύθερα να προσαρμόσετε τις ποσότητες ή να χρησιμοποιήσετε το αγαπημένο σας έτοιμο μείγμα μπαχαρικών για τάκος.

Πώς φτιάχνετε κιμά για τάκος

Βάλτε τον κιμά σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο.

Ροδίστε τον κιμά με το ελαιόλαδο και στη συνέχεια στραγγίξτε τυχόν λίπος.

Προσθέστε τα μπαχαρικά μαζί με τον πελτέ ντομάτας και το νερό (ή τη σάλτσα ντομάτας).

Αφήστε το μείγμα να σιγοβράσει και μαγειρέψτε για λίγα ακόμη λεπτά μέχρι να πήξει η σάλτσα.

Και το τελικό αποτέλεσμα είναι γευστικά, ζουμερά σπιτικά τάκος που είναι έτοιμα να σερβιριστούν σε λιγότερο από 15 λεπτά.

Υλικά

Τριμμένο μαρούλι ή λάχανο

Ντομάτες

Τριμμένο τυρί τσένταρ ή μεξικάνικο μείγμα τυριών

Κόκκινα κρεμμύδια

Γουακαμόλε (έτοιμο ή σπιτικό) ή αβοκάντο

Ελιές

Jalapeños

Επικάλυψη ξινής κρέμας

Σάλτσα (Salsa) ή η σάλτσα φασολιών με ντομάτα

Συμβουλές για την παρασκευή τάκος με κιμά

Προσοχή μην στεγνώσετε τον κιμά όταν προσθέτετε τη σάλτσα.

Μόλις ο κιμάς μαγειρευτεί, θέλετε να τον μαγειρέψετε με την προσθήκη των μπαχαρικών και του υγρού σε μέτρια χαμηλή φωτιά και μόνο μέχρι να αρχίσει να πήζει η σάλτσα. Παρακολουθήστε τον προσεκτικά για να μην στεγνώσει.

Ζεστάνετε τις τορτίγιες πριν προσθέσετε τον κιμά από πάνω. Μπορείτε να τις ζεστάνετε στο φούρνο μικροκυμάτων, στον φούρνο ή σε ένα τηγάνι για 1-2 λεπτά από κάθε πλευρά.

Αυτό κάνει τις τορτίγιες μαλακές, εύκαμπτες και πολύ λιγότερο πιθανό να σπάσουν.

Προσθέστε κρεμμύδια στο μείγμα για να γίνει πιο νόστιμο. Θα πρέπει να μαγειρέψετε τα κρεμμύδια μέχρι να μαλακώσουν πριν προσθέσετε τον κιμά. Δίνει στον κιμά του τάκο μια πιο βαθιά γεύση, αλλά είναι εντελώς προαιρετικό.

Η προσθήκη σκόνης κρεμμυδιού είναι επίσης μια γρήγορη και εύκολη αναβάθμιση.

Συχνές ερωτήσεις

Ποιος είναι ο καλύτερος κιμάς για τάκος;

Χρησιμοποιήστε άπαχο κιμά (με 90% άπαχο κρέας) για τα τάκος για την καλύτερη γεύση και υφή. Αν είναι πιο άπαχος, μπορεί να είναι πολύ στεγνός.

Αν χρησιμοποιήσετε ένα λιγότερο άπαχο είδος, βεβαιωθείτε ότι έχετε στραγγίσει το λίπος μετά το μαγείρεμα του κιμά, πριν προσθέσετε τα μπαχαρικά.

Πώς μπορώ να κάνω τα τάκος χαμηλών υδατανθράκων;

Ο ίδιος ο κιμάς του τάκο είναι χαμηλών υδατανθράκων, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τορτίγιες χαμηλών υδατανθράκων ή να παραλείψετε εντελώς τις τορτίγιες και να το σερβίρετε ως σαλάτα τάκο ή σε ένα μπολ.

Πόσο κιμά για τάκος χρειάζεστε ανά άτομο;

Χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τορτίγια ή ένα σκληρό κέλυφος τάκο παραδοσιακού μεγέθους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περίπου 2-3 κουταλιές της σούπας κιμά ανά τάκο.

Αυτό σημαίνει ότι, ανάλογα με το πόσο φορτώνετε τα τάκος με κιμά με άλλα συστατικά, ένα κιλό κιμά θα μπορούσε να σερβίρει μεταξύ 8 και 12 ατόμων.

Ποσότητα υλικών

1 κ.σ. ελαιόλαδο

450 γρ. άπαχος κιμάς μοσχαρίσιος

2 κ.γ. σκόνη τσίλι

2 κ.γ. κύμινο

½ κ.γ. ρίγανη

½ κ.γ. σκόνη σκόρδου

½ κ.γ. αλάτι

½ κ.γ. μαύρο πιπέρι

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

120 ml νερό (περίπου ½ κούπα)

Υλικά

8 Τορτίγιες καλαμποκιού ή αλευριού

Λίγο Μαρούλι ψιλοκομμένο

Λίγο Τριμμένο μείγμα μεξικάνικου τυριού ή τσένταρ

Ντομάτες ψιλοκομμένες

Κόκκινα κρεμμύδια ψιλοκομμένα

Οδηγίες

Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι σε μέτρια προς υψηλή φωτιά.

Προσθέστε τον κιμά και μαγειρέψτε μέχρι να ροδίσει, περίπου 5-7 λεπτά. Στραγγίστε τυχόν λίπος.

Προσθέστε τη σκόνη τσίλι, το κύμινο, την αποξηραμένη ρίγανη, τη σκόνη σκόρδου, το αλάτι, το πιπέρι, τον πελτέ ντομάτας και το νερό.

Ανακατέψτε να ενωθούν και συνεχίστε το μαγείρεμα σε μέτρια-χαμηλή φωτιά μέχρι να πήξει η σάλτσα, περίπου 3-5 λεπτά.

Σερβίρετε ζεστό πάνω σε τορτίγιες με μαρούλι, ντομάτες, τυρί και κόκκινα κρεμμύδια, ή με άλλα υλικά της επιλογής σας.

Εξοπλισμός

Αντικολλητικά σκεύη μαγειρικής

Σημειώσεις

Αποθήκευση: Αποθηκεύστε τυχόν leftovers σε αεροστεγές δοχείο. Διατηρούνται έως και 4 ημέρες και μπορούν να ξαναζεσταθούν στην εστία της κουζίνας. Για να ξαναζεστάνετε, προσθέστε μια σταγόνα νερό ώστε ο κιμάς να μην στεγνώσει.

Οδηγίες κατάψυξης: Αφήστε τον κιμά του τάκο να κρυώσει εντελώς, στη συνέχεια τοποθετήστε τον σε δοχεία κατάλληλα για κατάψυξη ή σακούλες ziplock για έως και 3 μήνες.

Υποκατάστατα: Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τη συνταγή όπως είναι. Ωστόσο, εδώ είναι μερικά κοινά υποκατάστατα που θα λειτουργούσαν καλά σε αυτή τη συνταγή:

Αντί για πελτέ ντομάτας και νερό, μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε σάλτσα ντομάτας (passata). Αντί για σκόνη τσίλι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάπρικα.

Διατροφικά στοιχεία (ανά μερίδα, με βάση 8 μερίδες)

Θερμίδες: 142 kcal

Υδατάνθρακες: 13 g

Πρωτεΐνες: 14 g

Λιπαρά: 4 g

Κορεσμένα λιπαρά: 1 g

Χοληστερόλη: 35 mg

Νάτριο: 236 mg

Κάλιο: 304 mg

Φυτικές ίνες: 2 g

Ζάχαρη: 1 g

Βιταμίνη Α: 216 IU

Βιταμίνη C: 1 mg

Ασβέστιο: 36 mg

Σίδηρος: 2 mg

ΠΗΓΗ enikos.gr