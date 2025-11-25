Βροντάει στον Γοργοπόταμο

Γράφει Νίκος Χαλαζιάς
Έχει νυχτώσει για τα καλά. Η πατρίδα σκλαβωμένη στους Γερμανούς και Ιταλούς κατακτητές. Βρισκόμαστε στις 25 του Νοέμβρη 1942 και στην Οίτη (στην Καταβόθρα των παλιότερων) τ’ ανεμόβροχο σαρώνει την πλαγιά π’ αγναντεύει τον κάμπο, προς τις Θερμοπύλες και την Αλαμάνα. Πηχτό σκοτάδι, βουίζουν οι ρεματιές από τα αφρισμένα νερά που κυλούν ορμητικά και η πλάση όλη λουφάζει. Ωστόσο, ίδια φαντάσματα, οπλισμένοι άντρες και φορτωμένα μουλάρια, αψηφώντας τ’ αγριοκαίρι, κατεβαίνουν τα κακοτράχαλα μονοπάτια. Πρόκειται για Έλληνες αντάρτες του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, που μαζί με Άγγλους σαμποτέρ, έχουν ξεκινήσει από το Μαυρολιθάρι για την επίτευξη του μεγάλου στόχου: την ανατίναξη της σιδηροδρομικής γέφυρας του Γοργοπόταμου.
Μια επιχείρηση που στις μέρες μας απαιτεί Ειδικές Δυνάμεις (καταδρομείς), θα γίνει από αντάρτες-χωρικούς, χωρίς καμιά σχετική εμπειρία. «Παρατηρούσα με αγωνία τους νεαρούς αντάρτες καθώς γρήγορα προχωρούσαν στις δύο μέρες της εκπαιδεύσεώς τους. Υπήρχε άφθονος ενθουσιασμός, αλλά λίγη εμπειρία για να βασιστεί κανείς σ’ αυτή» γράφει ο Γουντχάουζ, υπαρχηγός της Βρετανικής Στρατιωτικής Αποστολής που με αρχηγό τον συνταγματάρχη Μάιερς έχει αναλάβει την ανατίναξη μιας εκ των γεφυρών του Ασωπού, της Παπαδιάς ή του Γοργόποταμου[i].
Η γέφυρα του Γοργοπόταμου φυλασσόταν από 110 ιταλούς και 5 γερμανούς στρατιώτες. Η φρουρά διέθετε βαριά πολυβόλα και οπλοπολυβόλα και η εξουδετέρωσή της απαιτούσε κεραυνοβόλα ενέργεια. Το σχέδιο καταστροφής της γέφυρας εκπονήθηκε από τον Μάιερς, ενώ το σχέδιο της επίθεσης διατυπώθηκε στην τελική του μορφή από τον αρχηγό του ΕΛΑΣ, τον Άρη Βελουχιώτη.
Να πώς περιγράφει την υπαγόρευση της διαταγής από τον Άρη, ο Νικηφόρος, ο Δημήτρης Δημητρίου από την Αγόριανη του Παρνασσού, ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός της Σχολής Ευελπίδων που βγήκε αντάρτης στα βουνά της Ρούμελης:
«Η ώρα περνούσε κι έπρεπε να συντομεύουμε. Μαζευτήκαμε στη μικρή τσοπάνικη καλυβούλα. Δυνάμωνε το πικρό δρολάπι. Η πλαγιά γυμνή, όλο πουρνάρι, γυάλιζε υποταγμένη στο επίμονο υγρό στοιχείο που την έδερνε αλύπητα. Οι περισσότεροι τράβηξαν στα ριζά στο πλάτωμα, είχε έλατα ν’ απαγκιάσουν. Ο Έντυ, ο Κρις, ο Πυρομάγλου, ο Ζέρβας, μπήκαν στη μικρή καλύβα. Φώναξαν και τον Άρη, δε χωρούσαν όμως καλά-καλά ούτε αυτοί που μπήκαν.
Ο Άρης είπε στον Κωστούλα (για τον Κωστούλα θυμάμαι) να μπει κι αυτός στην καλύβα να βγάλει τα χαρτιά. Ο ίδιος κάθησε μισός μέσα μισός έξω στάλαζαν τα νερά της βροχής στο δεξιό ώμο του στο κοντομάνικο πέτσινο που φορούσε το χειμώνα πάντοτε. Για μένα δεν ήταν θέση στην καλύβα. Δυο μέτρα μπροστά στην πόρτα, λίγο πλάγια, ήταν ένα ισχνό κεδράκι με μια τούφα αστείο φύλλωμα στην κορφή. Υπήρχε ένα λιθάρι στη ρίζα του, για να καθήσει κανείς. Λοιπόν, κάθησα σ’ αυτό το λιθάρι, με σηκωμένο το γιακά της χλαίνης μου και κατεβασμένα τα πλαϊνά από το δίκωχό μου, συμμαζεμένος μουσκεμένος και κρυαδιασμένος.
Τότε ο Άρης, σάλιωσε πρώτα το τσιγάρο που έστριβε, το άναψε κι άρχισε να υπαγορεύει στον Κωστούλα τη διαταγή για την επιχείρηση. Έβαλα αυτί. Μέσα στην καλυβούλα δεν ακουγόταν άχνα, μόνο ένα ήσυχο βαβούρισμα, η φωνή του Κρις που μετάφραζε στον Έντυ λέξη προς λέξη όσα υπαγόρευε ο Άρης:
Διαταγή Επιχείρησης.
Αντικειμενικός σκοπός ― να καταστραφεί η γέφυρα του Γοργοποτάμου.
[…………………………………………………………………………………………………………………………………………]
Άρχισε και πήγε ως το τέλος ακόμπιαστα, δεύτερη φορά δε γύρεψε από τον Κωστούλα να του ξαναδιαβάσει πουθενά. Και σιγά-σιγά, παρουσιάστηκε μπροστά μας ολοζώντανη η εικόνα της επιχείρησης, απλή και καθαρή η σκέψη του, μια υπόθεση θεμελιωμένη σίγουρα αναβαθμό σε αναβαθμό για να πετύχει, αραδιασμένα όλα μ’ έναν τρόπο τέλειο να βεβαιώνεσαι με πόση εμπιστοσύνη πρέπει να κατεβούμε το βράδυ στο γιγάντιο γεφύρι.»
Ο αρχηγός του ΕΛΑΣ τελειώνει την υπαγόρευση της διαταγής ορίζοντας τον επικεφαλής:
«Γενικός αρχηγός της επιχείρησης ο αρχηγός του ΕΔΕΣ συνταγματάρχης Ναπολέων Ζέρβας.
Ακούστηκε αυτού έκπληκτη μέσα στην καλύβα η φωνή του Ζέρβα κι έλεγε: “Ω, αδερφέ Άρη! Γιατί μου τρως ένα βαθμό;” Ακούγαμε ως εκείνη τη στιγμή κρατώντας την αναπνοή μας. Σιγά-σιγά είχαμε απορροφηθεί. Ήταν σα να είχε αρχίσει κιόλας η επιχείρηση, να παίρναμε μέρος, σα να είχαμε την αγωνία να βεβαιωθούμε για την εξέλιξη, άπλωνε μαγικά μπροστά μας τη μάχη η ήσυχη φωνή του Άρη. Γελάσαμε λοιπόν με τη διαμαρτυρία του Ζέρβα, χαμογέλασε κι ο Άρης “ο στρατηγός Ναπολέων Ζέρβας” διόρθωσε κι εξακολούθησε να υπαγορεύει πάλι τη διαταγή».
Όταν τελείωσε την υπαγόρευση ο αρχηγός του ΕΛΑΣ στράφηκε στον Κωστούλα:
― Ξαναδιάβασ΄ την!
«Μέσα στην καλύβα έπαψε και η φωνή του Κρις κι ο Κωστούλας διάβασε.
― Τι άλλο λέτε πως χρειάζεται; – ρώτησε ο Άρης. Για να μην αργούμε!
― Ούτε λέξη, Άρη!... Ήσουν έξοχος! Μπράβο! – ξέσπασε μ’ ενθουσιασμό ο Ζέρβας.
Όλοι ενθουσιασμένοι είμαστε. Και ο Έντυ, μόλις του ’πε ο Κρις τι έχει να προσθέσει, αποκρίθηκε ζωηρά κι αυτός «τίποτα! τίποτα! Πολύ καλό!».[ii]
Μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα όριζε η διαταγή την έναρξη της επιχείρησης. Στις 11:05 άρχισαν ν’ αντιλαλούν οι ρεματιές από τις ριπές, τους πυροβολισμούς και τις εκρήξεις των χειροβομβίδων. Τέσσερες και πλέον ώρες κράτησε η μάχη. Μούγκριζαν τα φαράγγια και αντιβούιζαν οι πλαγιές. Κι όταν μια αναλαμπή διέλυσε τα σκοτάδια, ένας δαιμονικός χαλασμός ακολούθησε, «σα να χοροπήδησε πολλές φορές το βουνό στη θέση του, σα να βγήκε από τα έγκατα της γης ένας τερατώδης βρυχηθμός… Ακούστηκε με μιας και δεύτερος χαλασμός, βροχή τα σίδερα και τα λιθάρια που σωριάζονταν…»[iii]
Η κατεστραμμένη γέφυρα του Γοοργοπόταμου
Δυο κόκκινες φωτοβολίδες από το βάθος του ποταμιού και οι θριαμβευτικές ιαχές των ανταρτών σήμαναν το τέλος της επιχείρησης. Ο αχός της μάχης ζωντάνευε λίγο πιο κάτω, στις Θερμοπύλες, τους νεκρούς Σπαρτιάτες και Θεσπιείς, και πιο δώθε τα παλληκάρια του Διάκου στην Αλαμάνα. Άμμες δε γ΄ εσόμεθα πολλώ κάρρονες…
Κι έφτανε ο αχός ως πέρα στην πόλη της Λαμίας, όπου άγρυπνοι και με κομμένη την ανάσα οι Λαμιώτες αφουγκράζονταν την εξέλιξη της μάχης. Και γρήγορα ο αχός σηκώθηκε πάνω απ’ την σκλαβωμένη Ευρώπη, όσο κι αν μικρόψυχα ο Ραδιοφωνικός σταθμός του Λονδίνου, παίζοντας το αιώνιο αγγλικό παιχνίδι του «διαίρει και βασίλευε», εκθείαζε τον Ζέρβα και αποσιωπούσε την αποφασιστική συμβολή του Άρη και του ΕΛΑΣ στην επιτυχία της επιχείρησης. Ωστόσο, όπως γράφει ο Γουντχάουζ, ο Γοργοπόταμος «ίσως ποτέ δεν θα γινόταν αν δεν ήταν ο Ζέρβας και δεν θα σημείωνε επιτυχία αν δεν ήταν ο Βελουχιώτης»[i]
: Τα επινίκια στο Μαυρολιθάρι. Ο Ζέρβας σέρνει το χορό. Τον κρατά ο Άρης Βελουχιώτης και ακολουθούν ο Περικλής (Γιώργος Χουλιάρας) και ο Κρις Γουντχάουζ
Ο Κομνηνός Πυρομάγλου, υπαρχηγός του ΕΔΕΣ γράφει για τον Γοργοπόταμο: «Η ανατίναξις της γέφυρας του Γοργοποτάμου είναι για την εθνική προσπάθεια του ελληνικού λαού μια δεύτερη Αγία Λαύρα». Κι αλλού: «Η ένοπλη Αντίστασις ξεκινούσε με μια συνεργασία των δυο Οργανώσεων και με μια σημαντική επιτυχία στρατηγικής σημασίας για τον Συμμαχικό Αγώνα της Βορείου Αφρικής. Εκείνο που δεν πέτυχαν οι ηγεσίες των στας Αθήνας, ύστερα από δέκα μηνών άκαρπες συζητήσεις (Δεκέμβριος 1941 – Ιούνιος 1942), το επέτυχεν ο έμπρακτος πόθος της ελευθερίας. Το γεγονός μας έδειχνε το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσουμε: Ένωσις ή τουλάχιστον συνεργασία»[i].
Δυστυχώς οι κατοπινές εξελίξεις άλλα έδειξαν… Δυστυχώς…
Πάντως, η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου και οι πρωταγωνιστές της σημάδεψαν το έπος της Εθνικής Αντίστασης κατά των κατακτητών. Το γεγονός αποτυπώθηκε βαθιά στη συνείδηση και στη μνήμη του λαού. Κι όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, επώνυμοι και ανώνυμοι ποιητές και τροβαδούροι το κράτησαν ζωντανό στα χωριά της Ρούμελης και σ’ όλη την Ελλάδα:
Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό,
μιας νέας ανάστασης χτυπά καμπάνα, μηνάν τα όπλα μας το λυτρωμό
θα γράψει ο Νίκος Καρβούνης, ενώ η Μαρία Δημητριάδη θα τραγουδήσει ανεπανάληπτα τους «Ήρωες του Στέφανου Βακάλη σε μουσική του Νότη Μαυρουδή:
Ήρωες, άπαρτα βουνά. Ήρωες, με δώδεκα ζωές,
κάστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα,
ήρωες μες στα χαλάσματα.
Αίματα, κόκκινο νερό, αίματα, ποτάμι βουερό,
πυρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο
και φωτιά στο Γοργοπόταμο.
Ο πατρινός ποιητής και πολιτικός Γιάννης Κουτσοχέρας γράφει το 1989 για τον Γοργοπόταμο:
Ο Γοργοπόταμας
παγερός
βλοσυρός
αγέρωχος
έφερνε - γοργόφερνε - στον κάμπο
τα τραγούδια του βουνού για λεφτεριά.
Η καρδιά του γέφυρα αγεφύρωτη
στων αγκυλωτών σταυρών το πήγαιν' - έλα.
Αγεφύρωτο και απύθμενο του κόσμου το χάος.
Κι έγινε του Νοέμβρη η οργή
θούριο του Ρήγα
αστραπή
κεραυνός
θρυαλλίδα λυτρωτική της Γέφυρας
ορός
νιόκοπο τραγούδι
αγώνας.
Είναι ωραίο
να αγωνίζεσαι για τη λευτεριά τραγουδώντας
Κι ο Μήτσος Κατσίνης σμίγει τα νάματα της κλεφτουριάς με τον αγώνα των ανταρτών:
Ο πρωτοκλέφτης σύναξε στη Ρούμελη τ’ ασκέρι,
Τ’ ακούει ο Γοργοπόταμος, γιορτή και πανηγύρι,
Η λευτεριά στα χέρια της κρατάει χρυσό ποτήρι.
Βελούχι, Γκιώνα κι Όλυμπος με τ’ Άγραφα ψηλώνουν
Γελάει ο Γοργοπόταμος, χορεύουν οι αντάρτες,
Χορεύουνε κι οι όμορφες, ξανθές και μαυρομάτες
Πάνω απ’ όλα ο Γοργοπόταμος έγινε σημείο αναφοράς τραγούδι στα χείλη και θρύλος στη μνήμη του λαού:
Βροντάει στο Γοργοπόταμο τ’ αντάρτικο τουφέκι!
Βροντάει μιά βροντάει δυό τον Άρη έχουν αρχηγό!
Ο Άρης κάνει πόλεμο μ’ αντάρτες παλικάρια!
Και η άλλη εκδοχή:
Βροντάει στο Γοργοπόταμο τ’ αντάρτικο τουφέκι!
Ο Ζέρβας κάνει πόλεμο μ’ αντάρτες παλικάρια!
Βαρούν γερά τον τύραννο, τινάζουν το γεφύρι!
Κι όταν ο Θεοχάρης Πολύχρονος, ο φοβερός «Λύκος της Γκιώνας»[ii], θα σκοτωθεί στα Δεκεμβριανά από τις σφαίρες εκείνων που περιποιήθηκε στη Γκιώνα, η λαϊκή μούσα θα τον συνδέσει – πώς μπορούσε να γίνει αλλιώς; – με τη μάχη του Γοργοπόταμου. Ο Θεοχάρης και ο Φουσέκης είχαν ορμήσει «πάνω στις βρεγμένες ράγες της γέφυρας με το βάραθρο να χαίνει από κάτω και τους Ιταλούς να γαζώνουν τρελαμένοι τους δαίμονες που χύνονταν άτρωτοι καταπάνω τους»[iii] :
Κι ο Θεοχάρης έπεσε από Εγγλέζου βόλι
Άκουσ’ το Γοργοπόταμε και στρέψε τα νερά σου.
