Εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του EuropeDirect για τη Διαχείριση Κρίσεων και την Κοινωνική ανθεκτικότητα

Με μεγάλη συμμετοχή και ζωντανό διάλογο πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Europe Direct Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης, με θέμα «Διαχείριση Κρίσεων και Ασφάλεια: Πολιτικές Ανθεκτικότητας & Προστασία Ευάλωτων Πληθυσμών», Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, οργανισμούς ενεργών πολιτών, καθώς και μαθητικές αντιπροσωπείες από σχολεία της Δυτικής Ελλάδας, αναδεικνύοντας μια σπάνια πολυφωνία και μια ουσιαστική συζήτηση για τις σύγχρονες προκλήσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Στη θεσμική και πολιτική ενότητα της εκδήλωσης παρενέβησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, η εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Ευαγγελία Γεωργίτση και ο Δήμαρχος Ήλιδας, Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, ενώ την εισαγωγή και τον συντονισμό έκανε η διαχειρίστρια του Europe Direct Δυτικής Ελλάδας, Μαρία Βουτσινά. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πώς οι πολιτικές δημόσιας υγείας, η ετοιμότητα των υπηρεσιών και ο συντονισμός φορέων αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία των πολιτών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων.

Στο επιστημονικό σκέλος, ο Καθηγητής Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, Απόστολος Βανταράκης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΙΝΖΕΒ και εκπρόσωπος του EU ClimatePact / Energy PovertyAdvisoryHub, Αλίς Κοροβέση, ανέδειξαν τη σημασία της δημόσιας υγείας, της περιβαλλοντικής προετοιμασίας, της ενεργειακής φτώχειας και της ανάγκης να λειτουργούν οι κοινωνικές υπηρεσίες (societalservices) χωρίς κενά, ώστε οι κοινότητες να μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά σε κάθε είδους έκτακτο συμβάν.

Ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή των μαθητών από το 13ο Λύκειο Πατρών «Κωστής Παλαμάς», το 1ο ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας και το Λύκειο Λουσικών, οι οποίοι κατέθεσαν σκέψεις, ερωτήσεις και προβληματισμούς για το πώς βιώνουν οι νέοι τις σύγχρονες κρίσεις και πώς αντιλαμβάνονται τον ρόλο της Ευρώπης και των θεσμών στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας των πολιτών. Η παρουσία τους πρόσθεσε μια αυθεντική και αναζωογονητική διάσταση στη συζήτηση, υπογραμμίζοντας ότι η ανθεκτικότητα είναι υπόθεση και των επόμενων γενεών.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Europe Direct Δυτικής Ελλάδας ευχαριστούν θερμά όλους τους ομιλητές, τους συμμετέχοντες και τα σχολεία που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης. Η συζήτηση ανέδειξε ότι η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί θεωρητικό όρο, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών και τη συνοχή της κοινωνίας. Η Περιφέρεια συνεχίζει με σταθερή δέσμευση να ενισχύει τέτοιες πρωτοβουλίες, που συμβάλλουν σε μια πιο προετοιμασμένη και ανθεκτική Δυτική Ελλάδα