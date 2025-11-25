Φάρος Ποντίων Πατρών: Η απομάκρυνση δασκάλου χορού προκάλεσε αντιδράσεις

Με έντονο απογοήτευση και κριτική σχολιάζει η πρώην αντιπρόεδρος του συλλόγου «Φάρος Ποντίων Πατρών», Βιβή Λουκοπούλου – Στεφανίδη, την απόφαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να απομακρύνει τον δάσκαλο του χορευτικού, Κώστα Σαββινίδη, χαρακτηρίζοντάς την αδικαιολόγητη και προσβλητική απέναντι στην προσφορά του στον σύλλογο και τα μέλη του.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει: "Πριν λίγες μέρες διενεργήθηκαν εκλογές στο σωματείο "Φάρος Ποντίων Πατρών". Με λύπη και αγανάκτηση πληροφορήθηκα ότι το νέο (αλλά στην ουσία ίδιο) Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου προχώρησε σε μια απόφαση που μόνο απορία και απογοήτευση μπορεί να προκαλέσει: την απομάκρυνση του δασκάλου του χορευτικού, Κώστα Σαββινίδη.

Ένας άνθρωπος με ήθος, επαγγελματισμό και πραγματική αγάπη για τον χορό και τα παιδιά, ένας δάσκαλος που προσέφερε έργο και στήριξε τον σύλλογο με συνέπεια και μεράκι, για περίπου τρία χρόνια, απομακρύνθηκε αδικαιολόγητα. Μια κίνηση που δείχνει μικρότητα, έλλειψη σεβασμού και παντελή αδυναμία να εκτιμηθεί η πραγματική προσφορά. Μια πράξη που θεωρώ άδικη, αψυχολόγητη και βαθιά προσβλητική προς όσα έχουμε χτίσει ως κοινότητα. Ο πολιτισμός δεν προχωρά με μικρότητες, ούτε με αποφάσεις που διχάζουν. Ο πολιτισμός προχωρά με σεβασμό, συνεργασία και αναγνώριση της αξίας των ανθρώπων που προσφέρουν.

Όσο κι αν κάποιοι θέλουν να παίζουν με θέσεις, καρέκλες και προσωπικές σκοπιμότητες, δεν μπορούν να κρύψουν την αδικία. Δεν μπορούν να ακυρώσουν το έργο ενός ανθρώπου που τίμησε τον σύλλογο με τη δουλειά και την παρουσία του. Ο πολιτισμός δεν χτίζεται με αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Και σίγουρα δεν χτίζεται από όσους αδυνατούν να σταθούν στο ύψος της ευθύνης τους. Ελπίζω το Δ.Σ. να αναλογιστεί την ευθύνη που φέρει και να πράξει ό,τι είναι σωστό για το καλό του συλλόγου και όλων όσων τον στηρίζουμε".