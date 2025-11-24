Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Νοεμβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα 24 Νοεμβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Κλήμη, του Ιερομάρτυρα και Επισκόπου Ρώμης, μιας από τις σημαντικότερες μορφές της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας και τρίτου διαδόχου των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον επισκοπικό θρόνο της Ρώμης.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Πέτρος ο Ιερομάρτυρας και Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας

Ο Άγιος Νικόδημος ο Οσιομάρτυρας από τη Βέροια

Ο Άγιος Κλήμης Ρώμης, συγγραφέας της περίφημης «Α’ Επιστολής Κλήμεντος», υπήρξε από τους πρώτους Πατέρες της Εκκλησίας. Η διδασκαλία του επικεντρώθηκε στην ενότητα, την ταπεινότητα και την ειρηνική ζωή των χριστιανών. Μαρτύρησε όταν αρνήθηκε να προσκυνήσει τα είδωλα, και η Εκκλησία τον τιμά ως έναν από τους επιφανέστερους αποστολικούς Πατέρες.

Ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρείας διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος κατά τον 4ο αιώνα και ήταν ένθερμος υπερασπιστής της Ορθοδοξίας, ιδιαίτερα απέναντι στην αίρεση του Αρείου. Δολοφονήθηκε από τους οπαδούς του Αρείου, γι’ αυτό και τιμάται ως ιερομάρτυρας.

Ο Άγιος Νικόδημος ο Οσιομάρτυρας, από τη Βέροια, ασκήτεψε με αυταπάρνηση και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Μαρτύρησε με γενναιότητα, παραμένοντας πιστός στον Χριστό ως το τέλος.