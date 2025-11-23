Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025.

Κριός

Τα χειρότερα έχουν περάσει και μπορείτε να αντικρίσετε και πάλι τον ήλιο κατάματα, μετά από μια δύσκολη περίοδο. Πήρατε τις αποφάσεις που έπρεπε για τις επόμενες κινήσεις σας και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε μπροστά. Ωστόσο υπάρχει έντονα ο κίνδυνος να ερωτευθείτε για μια ακόμη φορά το λάθος για σας άτομο. Επιτέλους θα πρέπει να ωριμάσετε και να θέστε νέα κριτήρια για τους επίδοξους ερωτικούς σας συντρόφους.

Ταύρος

Πρόκειται για μια μέρα που αναμένεται να φέρει ξεκαθαρίσματα, τα οποία είναι πολύ πιθανόν να είναι οριστικά και αμετάκλητα. Σκοτεινά μυστικά μπορεί να γίνουν γνωστά ή περίεργες υποθέσεις ενδέχεται να διαλευκανθούν. Σε κάποιες περιπτώσεις οι επιπτώσεις των αποκαλύψεων μπορεί να είναι καταστροφικές και να χρειαστεί να ξεκινήσει κανείς από το μηδέν.

Δίδυμοι

Είστε σήμερα αποφασιστικοί και δραστήριοι, διεκπεραιώνετε γρήγορα τις υποθέσεις σας και είστε αφοπλιστικά ειλικρινείς με τους συνομιλητές σας. Θα γίνουν πολλές συζητήσεις κατά την διάρκεια της μέρας, που εκ πρώτης όψεως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρακτικό αποτέλεσμα, εάν το μελετήσετε όμως πιο προσεκτικά, κάτι δεν θα κολλάει. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή!

Καρκίνος

Η μέρα θα σας φέρει αντιμέτωπους με κάποιες από τις φοβίες σας. Καταπολεμήστε τον πανικό και ενεργήστε με ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. Αποβάλετε τις φοβίες σας που σας περιορίζουν και αφήστε το φως να μπει στην ζωή σας. Προσοχή στην ένταση με αγαπημένα πρόσωπα ή οικογενειακό περιβάλλον σήμερα! Εάν χάσετε την ψυχραιμία σας και βάλετε τις φωνές, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να χάσετε το δίκαιο σας. Με την διπλωματία θα καταφέρετε περισσότερα.

Λέων

Ωραία είναι να ζει κανείς αυθόρμητα και απρογραμμάτιστα, το πλανητικό σκηνικό όμως θα σας φέρει αντιμέτωπους με τις ευθύνες σας και θα απαιτήσει από σας λεπτομερή προγραμματισμός και ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Κάτι ή κάποιος από το παρελθόν σας, αναμοχλεύει μνήμες προ πολλού ξεχασμένες και σας ταξιδεύει σε πιο αθώες εποχές. Χαρείτε αυτό το αναπάντεχο flash-back…

Παρθένος

Μπορεί να βιώσετε αισθήματα αβεβαιότητας και ανασφάλεια για τις πράξεις σας. Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε πολύ σε σκέψεις και να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Η σημερινή μέρα μπορεί να είναι ιδανική για εσωτερική ανάπτυξη και ανακάλυψη του εαυτού σας, γι' αυτό ετοιμαστείτε για κάποιες αλλαγές και ακούστε τα συναισθήματα και τη διαίσθησή σας.

Ζυγός

Η μέρα μπορεί να σας οδηγήσει σε εκρήξεις θυμού και απρόβλεπτες ενέργειες, ενώ στις σχέσεις σας γίνεστε κυριαρχικοί και επιθετικοί. Καλό είναι να διοχετεύσετε όλη αυτή την ζωτική ενέργεια σε γόνιμες και παραγωγικές δράσεις, παρά σε αντιπαραθέσεις και διαξιφισμούς. Μια έκρηξη δημιουργικότητας θα μπορούσε να προκαλέσει ριζικούς μετασχηματισμούς στην ζωή σας.

Σκορπιός

Ίσως θα πρέπει να χαμηλώσετε τον πήχη των προσδοκιών σας σήμερα και να βάλετε τους προσωπικούς ή επαγγελματικούς σας στόχους σε μια πιο ρεαλιστική βάση. Αφιερώστε λίγο χρόνο στους αγαπημένους σας σήμερα και ξεχάστε τις έγνοιες. Φροντίστε επίσης την υγεία σας ή για την καλή σας φυσική κατάσταση.

Τοξότης

Κατά την διάρκεια της μέρας θα πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί στις κινήσεις ή στις αντιδράσεις σας. Μια βιαστική, παρορμητική κίνηση μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή, ειδικά εάν αφορά τα οικονομικά σας, ενώ κάποια άκαιρα σχόλια, η σκληρή κριτική ή η αγένεια μπορεί να δημιουργήσουν εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις σας, προσωπικές ή επαγγελματικές. Σκεφτείτε πριν μιλήσετε ή δράσετε, για να αποφύγετε κάποια προβλήματα που δεν τα έχετε ανάγκη αυτήν την στιγμή.

Αιγόκερως

Ρίξτε βάρος της προσπάθειας σας για να προωθήσετε μελλοντικά τα επαγγελματικά σας σχέδια. Προσοχή όμως στις μυστικές συναντήσεις. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε ανεπανόρθωτα στο μέλλον. Προβλέπεται βελτίωση στα αισθηματικά θέματα. Η μέρα απαιτεί διαλλακτικότητα και υπομονή σε οικογενειακά θέματα.

Υδροχόος

Κάποιες καταστάσεις θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να τις χειριστείτε με προσοχή για να μην βλάψετε τις σχέσεις σας. Φανείτε λογικοί, επενδύστε στην διπλωματία και αποφύγετε να είστε κατηγορηματικοί στις απόψεις σας. Πολλές αμφιβολίες και ένας πεσιμισμός σας ταλαιπωρούν και δεν σας αφήνουν να επικεντρώσετε την προσοχή σας στα σημαντικά που συμβαίνουν.

Ιχθείς

Κάποιες αναφορές στο παρελθόν ή αναμνήσεις από το παρελθόν σας μπορούν να σας φτιάξουν την διάθεση σήμερα και να σας αποσπάσουν την προσοχή από την δύσκολη τρέχουσα πραγματικότητα. Ασχοληθείτε με το σπίτι, την οικογένεια ή την προσωπική σας ζωή το απόγευμα, γιατί κάποια πράγματα θα πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα. Η κοινωνική ζωή μπορεί να περιμένει…