Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τίμησε την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων τίμησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 με Δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των υπό των Τούρκων σφαγιασθέντων το 1821, στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα.

Στις εκδηλώσεις, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο Αν. Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος, σε δηλώσεις του για την ημέρα ανέφερε τα εξής:

«Τιμούμε σήμερα τους ένστολους πολίτες

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ημέρα τιμής και ευγνωμοσύνης σε όλους εκείνους που σε ξηρά θάλασσα και αέρα υπερασπίζονται την εδαφική μας ακεραιότητα

Σε όλους εκείνους που είναι ταγμένοι να υπερασπίζονται την Δημοκρατία μας την ελευθερία μας, και να εξασφαλίζουν την Ειρήνη με την ανδρεία τους

Οι πολίτες αναγνωρίζουν την μεγάλη προσφορά των στρατευμένων παιδιών μας και κατανοούν τις δαπάνες που επωμίζονται για να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα

Σε έναν πλανήτη με διαρκείς συγκρούσεις, είναι απαραίτητο να έχεις ισχυρά αποτρεπτικά όπλα στην δύσκολη γειτονιά μας με γείτονες που διαχρονικά δεν κρύβουν τις διεκδικήσεις τους

Με τα εξοπλιστικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια η Χώρα μας έχει ανακτήσει την αυτοπεποίθηση της και την παγκόσμια αναγνώριση σε κάθε επίπεδο

Στηρίζουμε την πολιτική του εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων μας γιατί πιστεύουμε στην Ειρηνική Συνύπαρξη των λαών

Τιμή και δόξα σε όλους όσους φοράνε την ένδοξη στολή με το Εθνοσημα μας και παραμένουν πιστοί στην Εθνική μας συνείδηση».